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“GABRIELA SABATINI? UNA SORTA DI COITO OFTALMICO” - IN NOME DEL POLITICAMENTE CORRETTO OGGI ROMPEREBBERO LE PALLE ANCHE A GIANNI CLERICI CHE SCAPOCCIAVA PER LO SPLENDIDO CAPEZZOLO MADIDO DI SUDORE DELL’ARGENTINA, DEFINIVA CLIJSTERS “UNA PASTOROTTA” E PARAGONAVA LA SHARAPOVA A MOANA POZZI – OGGI PARLEREBBERO DI BODYSHAMING SU "MICHELINO" CHANG ("CRAPONE ENORME E GAMBE STORTIGNACCOLE") - IL DUETTO "BINGO BONGO" CON RINO TOMMASI FAREBBE SCATTARE CENSURE E IPOCRISIE… - VIDEO

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