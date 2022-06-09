FLASH - DICONO CHE UN'ICONA DEGLI ANNI OTTANTA, CHE FA CAPOLUOGO DI PROVINCIA, ABBIA MESSO MANO AL SUO VENTRE DA ODALISCA. DICONO CHE IL RISULTATO SIA ECCELLENTE E ORA PENSI AL RESTAURO DELL'ALTRO LATO. DICONO... (DA "VANITY FAIR")-
FLASH - DICONO CHE UN'ICONA DEGLI ANNI OTTANTA, CHE FA CAPOLUOGO DI PROVINCIA, ABBIA MESSO MANO AL SUO VENTRE DA ODALISCA. DICONO CHE IL RISULTATO SIA ECCELLENTE E ORA PENSI AL RESTAURO DELL'ALTRO LATO. DICONO... (DA "VANITY FAIR")-
“GABRIELA SABATINI? UNA SORTA DI COITO OFTALMICO” - IN NOME DEL POLITICAMENTE CORRETTO OGGI ROMPEREBBERO LE PALLE ANCHE A GIANNI CLERICI CHE SCAPOCCIAVA PER LO SPLENDIDO CAPEZZOLO MADIDO DI SUDORE DELL’ARGENTINA, DEFINIVA CLIJSTERS “UNA PASTOROTTA” E PARAGONAVA LA SHARAPOVA A MOANA POZZI – OGGI PARLEREBBERO DI BODYSHAMING SU "MICHELINO" CHANG ("CRAPONE ENORME E GAMBE STORTIGNACCOLE") - IL DUETTO "BINGO BONGO" CON RINO TOMMASI FAREBBE SCATTARE CENSURE E IPOCRISIE… - VIDEO
SEMBRAVA AMORE E INVECE ERANO CORNA – RIHANNA HA SFANCULATO IL FIDANZATO ASAP ROCKY A POCHE SETTIMANE DAL PARTO: PARE CHE LA BOMBA NELLA COPPIA SIA ESPLOSA DOPO CHE LUI L’AVREBBE TRADITA CON LA DESIGNER AMINA MUADDI, AMICA IN COMUNE DELLA COPPIA – SOLO POCO TEMPO FA LUI SI SPERTICAVA IN DICHIARAZIONI D’AMORE: “QUANDO HAI TROVATO LA TUA PERSONA LO SAI, LEI VALE UN MILIONE DI PERSONE”. MA PARE CHE QUESTO NON GLI ABBIA IMPEDITO DI TENERSELO NELLE MUTANDE…
TUM-ORE CONTATE - DALL'ASCO, IL CONGRESSO PIÙ IMPORTANTE DEL MONDO PER L'ONCOLOGIA, ARRIVANO OTTIME NOTIZIE NELLA LOTTA AI TUMORI. UNA INNOVATIVA “CHEMIOTERAPIA SMART” È LA NUOVA ALLEATA CONTRO IL CANCRO AL SENO: IL FARMACO HA RADDOPPIATO LA SOPRAVVIVENZA, RIDUCENDO DEL 36% IL RISCHIO DI MORTE DELLE PAZIENTI – L’IMMUNOTERAPIA, INVECE, È L’ARMA CONTRO IL MELANOMA E IL TUMORE AL POLMONE: IL TRATTAMENTO RISVEGLIA LE DIFESE IMMUNITARIE DEL MALATO E…