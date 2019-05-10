FLASH! LA DIRETTA DI DAGO A OXFORD: VIDEO-
MAI DIRE RAI - NUNZIA DE GIROLAMO PRONTA A SBARCARE A "LINEA VERDE" IN QUOTA LEGA, NELLA SALVINIANA RAI1, E I CINQUE STELLE S'INCAZZANO! IL SOTTOSEGRETARIO BUFFAGNI, UNO CHE SI OCCUPA DI NOMINE PIU' CHE DI TV, MANDA UN PIZZINO-PIZZONE A SALINI: "SCELTA RIDICOLA, NO AI TROMBATI DELLA POLITICA". E MENO MALE CHE ERA LA TV DEL CAMBIAMENTO...
SALVINI SOCIAL CLUB – IL "CAPITONE" PERDE VISUALIZZAZIONI SUI SOCIAL E LANCIA LA SECONDA EDIZIONE DEL “VINCISALVINI” - IL GIOCO A PREMI, PRESO IN GIRO DAI SUOI DETRATTORI, SERVE SOLTANTO A FARE IL PIENO DI LIKE, RINSALDARE LA COMMUNITY LEGHISTA DURA E PURA E ANCHE A RACCOGLIERE DATI UTILI PER LE CAMPAGNE ELETTORALI – IL VICEPREMIER CONTESTATO SBOTTA A CATANZARO: “MOSCERINI ROSSI ANDATE DA OLIVERIO”
NON CESSO DI CEDERE - MUSTIER: “UNICREDIT NON LASCIA L’ITALIA. LA VENDITA DI FINECO? VALE 17 ANNI DI CEDOLE, MI PARE UNA BUONA RAGIONE”. E CON QUESTO RAGIONAMENTO, PER GLI ANALISTI IL BANCHIERE FRANCESE NON HA FINITO DI STACCARE PEZZI DELLA BANCA - IL PROBLEMA ORA È LO ‘SMALTIMENTO’ DEI BTP: SONO 54 MILIARDI, MUSTIER LI RIDURRÀ PORTANDOLI A SCADENZA
TSIPRAS ORMAI È UNO SCAFATO (NEL SENSO CHE È DOTATO DI SCAFO) – SAPETE DOV’ERA IL PREMIER GRECO NELL’AGOSTO 2018, MENTRE A MATI MORIVANO PER UN INCENDIO 103 PERSONE? – SI STAVA RIPOSANDO NELLO YACHT DELL’AMICA ARMATRICE KATERINA PANAGOTOPOULOS: “GLIEL’HO PRESTATO PERCHÉ ERA STANCO” – LA LETTERA DELL’EX RIVOLUZIONARIO AL PRESIDENTE DEL CIO THOMAS BACH PER ACCOGLIERLA COME UN MEMBRO A VITA
CHE VITA SAREBBE SENZA RIMONTE? ROMAGNOLI: “E’ LA PIU’ GRANDE IMPRESA SPORTIVA MA ANCHE UN ARCHETIPO LETTERARIO (IL CONTE DI MONTECRISTO), UN ESPEDIENTE POLITICO, UN MOTIVATORE SOCIALE E UNA RAGIONE DI FEDE – È STATO DETTO CHE 'GLI ULTIMI SARANNO I PRIMI' IN UNA PARABOLA DOVE LA VIGNA SIMBOLEGGIA IL REGNO DEI CIELI. LA VIGNA, LO STADIO DEL LIVERPOOL, O AMSTERDAM”- ECCO CHI E’ IL VERO ARTISTA DELLA RIMONTA…”
CAFONALINO – VALERIA MARINI PROTAGONISTA ASSOLUTA DEGLI “ANTINOO AWARDS”: ARRIVA COME SEMPRE PER ULTIMA, POI RIPRENDE CON LO SMARTPHONE SABINA GUZZANTI CHE LA IMITA COME AI TEMPI D’ORO DELLA “TV DELLE RAGAZZE” – LA SHOWGIRL, ACCOMPAGNATA DAL FIDANZATO GIANLUIGI MARTINO, HA EVITATO PER POCO L’EX CECCHI GORI E LA NUOVA FIAMMA GRETA PIEROTTI – FRANCA LEOSINI, MARIA GRAZIA CUCINOTTA, MAURO CRIPPA: TUTTI I PREMIATI DELLA SERATA, CONDOTTA DA DRUSILLA FOER - IL VIDEO DELLA GUZZANTI CHE IMITA LA MARINI
MA CHE BEL CASTELLO – VIAGGIO TRA LE DIMORE REALI E I MANIERI PIÙ BELLI DEL MONDO - DALLE FORTEZZE DEL V SECOLO ALLE MERAVIGLIOSE STRUTTURE FIABESCHE FINO ALLE FORTEZZE NORMANNE E ALLE ROCCAFORTI DEI SAMURAI - E C'E' ANCHE IL CASTELLO DELLE FAVOLE CHE ISPIRO' WALT DISNEY...
OGNI GIORNO UN ITALIANO SI SVEGLIA E SI ALLUNGA IL PENE: UN'OSSESSIONE, MA ATTENZIONE AD AFFIDARSI A MEDICI SBAGLIATI E A GROTTESCHE INDICAZIONI, ACQUISTANDO ATTREZZATURE FAI DA TE – MELANIA RIZZOLI: "TUTTE BUFALE, COME SE IL PENE FOSSE UN MUSCOLO CHE PIÙ LO TIRI E PIÙ TENDE AD ALLUNGARSI. I PROFESSIONISTI DELLA PENOPLASTICA SONO 3 O 4 IN ITALIA, E SEMPRE PIÙ SPESSO SONO COSTRETTI A INTERVENIRE PER CORREGGERE I DANNI ESEGUITI DA ALTRI COLLEGHI…”