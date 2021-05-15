FLASH! - DOMANI SERA INTERVISTA ESCLUSIVA DI "NON È L'ARENA" AL PM SEBASTIANO ARDITA, CONSIGLIERE DEL CSM - IL MAGISTRATO RACCONTERÀ A MASSIMO GILETTI LA SUA VERITÀ SULLA VICENDA CHE LO VEDE COINVOLTO, STANDO AI VERBALI DI PIERO AMARA, NELLA PRESUNTA LOGGIA MASSONICA “UNGHERIA”

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SEBASTIANO ARDITA SEBASTIANO ARDITA sebastiano ardita sebastiano ardita PIERCAMILLO DAVIGO E SEBASTIANO ARDITA PIERCAMILLO DAVIGO E SEBASTIANO ARDITA

 

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PRONTO “GIUSEPPI”? C’È UN SILURO PER TE! – LA TELEFONATA DI DRAGHI A CONTE CON CUI GLI COMUNICAVA LA CACCIATA DI VECCHIONE SI È TRASFORMATA IN UNO PSICODRAMMA PER L'AVVOCATO DI PADRE PIO CHE HA USATO TONI COSI' ACCESI DA FAR DANZARE IL CIUFFO TINTO: “QUESTA PROPRIO NON ME LA DOVEVI FARE. È DAVVERO UN COLPO BASSO” – MA MENTRE CONTE ALZAVA SEMPRE PIÙ LA VOCE, SUPERMARIO MANTENEVA IL SUO APLOMB: “NON POTEVO PIÙ ASPETTARE. LA SITUAZIONE È DIVENTATA INSOSTENIBILE, SONO SOMMERSO DALLE PROTESTE…”

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