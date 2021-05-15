SEBASTIANO ARDITA sebastiano ardita PIERCAMILLO DAVIGO E SEBASTIANO ARDITA
FLASH! - DOMANI SERA INTERVISTA ESCLUSIVA DI "NON È L'ARENA" AL PM SEBASTIANO ARDITA, CONSIGLIERE DEL CSM - IL MAGISTRATO RACCONTERÀ A MASSIMO GILETTI LA SUA VERITÀ SULLA VICENDA CHE LO VEDE COINVOLTO, STANDO AI VERBALI DI PIERO AMARA, NELLA PRESUNTA LOGGIA MASSONICA “UNGHERIA”-
PRONTO “GIUSEPPI”? C’È UN SILURO PER TE! – LA TELEFONATA DI DRAGHI A CONTE CON CUI GLI COMUNICAVA LA CACCIATA DI VECCHIONE SI È TRASFORMATA IN UNO PSICODRAMMA PER L'AVVOCATO DI PADRE PIO CHE HA USATO TONI COSI' ACCESI DA FAR DANZARE IL CIUFFO TINTO: “QUESTA PROPRIO NON ME LA DOVEVI FARE. È DAVVERO UN COLPO BASSO” – MA MENTRE CONTE ALZAVA SEMPRE PIÙ LA VOCE, SUPERMARIO MANTENEVA IL SUO APLOMB: “NON POTEVO PIÙ ASPETTARE. LA SITUAZIONE È DIVENTATA INSOSTENIBILE, SONO SOMMERSO DALLE PROTESTE…”
MOURINHO RIPARTE DA….BUFFON? LA ROMA CI PROVA PER SUPERGIGI (ANCHE A 43 ANNI NELLA TOP TEN DEI MIGLIORI PORTIERI DEL MONDO) - MA C’È DA BATTERE LA CONCORRENZA DEL BARCELLONA CHE GLI OFFRE LA POSSIBILITA’ DI GIOCARE LA CHAMPIONS MA IL RUOLO DI RISERVA DI TER STEGEN - BUFFON NELL'ESTATE 2001 ERA STATO VICINISSIMO ALLA ROMA. POI...
CAFONALINO - MARISELA FEDERICI APPARECCHIA A “LA FURIBONDA” UNA COLAZIONE IN ONORE DEL PITTORE CORRADO VENEZIANO - TRA LE ORTENSIE, I BRINDISI E IL BUFFET, ALLA VILLA SULL’APPIA ANTICA DELLA REGINA DELLA MONDANITÀ ROMANA SPUNTANO VITTORIO SGARBI, ALDA FENDI E RAFFAELE CURI, FAUSTO E LELLA BERTINOTTI, ANGELO BUCARELLI. E POI AMBASCIATORI E PARTY-GIANI DELLA ROMA GODONA
NEANCHE IL TEMPO DI PARTIRE CHE GIA’ IL PASS VACCINALE VIENE STRONCATO DALLE CRITICHE – DAI DUBBI SULLA PRIVACY ALLE INCERTEZZE SUI COSTI E L’EFFICACIA, SENZA CONTARE IL RALLENTAMENTO DEL TURISMO ESTIVO - IL CERTIFICATO È GIÀ IN VIGORE DA LUNEDÌ 26 APRILE IN VERSIONE DIGITALE E DOVREBBE ESSERE UTILIZZATO PER SPOSTARSI LIBERAMENTE NELLE REGIONI ARANCIONI E ROSSE (CHE A GIUGNO DOVREBBERO SCOMPARIRE)– AL MOMENTO, I REQUISITI PER OTTENERE IL PASS SONO…
SI VEDONO I PRIMI EFFETTI POSITIVI DELLE MISURE ANTI COVID - II RICOVERATI SONO SCESI DEL 49,1% E I PAZIENTI NELLE TERAPIE INTENSIVE DEL 45,1% - IL MERITO E' DELLA COMBINAZIONE DI LOCKDOWN, VACCINI E TEMPERATURE PIU’ MITI IN ARRIVO – MA OCCHIO A CANTARE VITTORIA: SECONDO IL PRESIDENTE DI GIMBE ‘’SIAMO A METÀ MAGGIO E RISPETTO AL QUANTITATIVO DI VACCINI PREVISTO NEL PRIMO SEMESTRE CI MANCANO...''