FLASH! LA DURA RESISTENZA DI FRANCESCA MICHIELIN ALLA MELONI INZIA A MILANO ALLA SFILATA DI MOSCHINO CON LE "PARTY-GIANE" CHIARA FERRAGNI, ALESSANDRA AMBROSIO E HEIDI KLUM. DOPO IL RISULTATO ELETTORALE LA CONDUTTRICE DI "X-FACTOR" AVEVA SPARATO IL SUO TWEET SCOMPOSTO: "OGGI INIZIA LA RESISTENZA. BUONGIORNO A TUTT*" - MA RESISTENZA A COSA? AL VOTO ESPRESSO DAGLI ITALIANI? 

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IL TWEET DI FRANCESCA MICHIELIN DOPO LE ELEZIONI IL TWEET DI FRANCESCA MICHIELIN DOPO LE ELEZIONI francesca michielin sfilata moschino francesca michielin sfilata moschino francesca michielin francesca michielin francesca michielin x factor 2022 francesca michielin x factor 2022 x factor francesca michielin x factor francesca michielin

 

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