IL TWEET DI FRANCESCA MICHIELIN DOPO LE ELEZIONI francesca michielin sfilata moschino francesca michielin francesca michielin x factor 2022 x factor francesca michielin
FLASH! LA DURA RESISTENZA DI FRANCESCA MICHIELIN ALLA MELONI INZIA A MILANO ALLA SFILATA DI MOSCHINO CON LE "PARTY-GIANE" CHIARA FERRAGNI, ALESSANDRA AMBROSIO E HEIDI KLUM. DOPO IL RISULTATO ELETTORALE LA CONDUTTRICE DI "X-FACTOR" AVEVA SPARATO IL SUO TWEET SCOMPOSTO: "OGGI INIZIA LA RESISTENZA. BUONGIORNO A TUTT*" - MA RESISTENZA A COSA? AL VOTO ESPRESSO DAGLI ITALIANI?-
IL TWEET DI FRANCESCA MICHIELIN DOPO LE ELEZIONI francesca michielin sfilata moschino francesca michielin francesca michielin x factor 2022 x factor francesca michielin
CAFONALINO VINO E CULTURA – NELLA SALA CAPITOLARE DEL SENATO, TRA STUCCHI, TENDE E QUALCHE CARAMPANA, SONO STATI ASSEGNATI I PREMI “VIGNA D’ARGENTO” – LINO BANFI CON BAFFO D'ORDINANZA HA CONSEGNATO IL RICONOSCIMENTO TRA GLI ALTRI A UNA LUISA RANIERI CASTIGATA, IN VIOLA CARDINALIZIO – E POI L'IRRIDUCIBILE UMBERTO CROPPI, SIMONA AGNES, PAOLA COMIN…
QUANDO IL MARE E' UNA TAVOLA BLU - SE VI FIDATE DELLE CLASSIFICHE, SAPPIATE CHE PER IL ''SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE'' IL MARE PIU' PULITO BISOGNA FARE ROTTA SULLA PUGLIA CHE HA IL 99% DI ACQUE ECCELLENTI. SUL PODIO ANCHE LA SARDEGNA CON IL 97.6% E LA TOSCANA CON IL 96%. INCREDIBILMENTE AL QUARTO POSTO DI COLLOCA L’EMILIA ROMAGNA - IN FONDO ALLA CLASSIFICA C’È L’ABRUZZO CON IL 71,9%
NON SI AMMALA SOLO L’UOMO - L’EPIDEMIA DI INFLUENZA AVIARIA DELLO SCORSO ANNO E’ STATA LA PIÙ GRANDE MAI VISTA IN EUROPA: QUASI 2.500 FOCOLAI E 47,5 MILIONI DI VOLATILI ABBATTUTI NEGLI ALLEVAMENTI, OLTRE 3.500 CASI NEGLI UCCELLI SELVATICI, DALLA NORVEGIA AL PORTOGALLO - IL RISCHIO DI TRASMISSIONE ALL'UOMO ESISTE, MA È CLASSIFICATO DALLE AGENZIE UE A LIVELLO BASSO, E DA BASSO A MEDIO PER I SOGGETTI ESPOSTI PER MOTIVI PROFESSIONALI…