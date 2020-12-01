FLASH! - ECCO LO SPAZIO DATO DAL “CORRIERE DELLA SERA” E “REPUBBLICA” ALLA NOTIZIA DI INDAGINE PER PECULATO NEI CONFRONTI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, GIUSEPPE CONTE - DUE PICCOLI BOX, UNO A PAGINA 14 E L’ALTRO A PAGINA 15…-
FLASH! - ECCO LO SPAZIO DATO DAL “CORRIERE DELLA SERA” E “REPUBBLICA” ALLA NOTIZIA DI INDAGINE PER PECULATO NEI CONFRONTI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, GIUSEPPE CONTE - DUE PICCOLI BOX, UNO A PAGINA 14 E L’ALTRO A PAGINA 15…-
CAFONALINO - LA BANCA D’ITALIA RIAPRE LA SALA DEL “BAL TIC-TAC” DI BALLA E SGARBI CORRE A VEDERLA (E LO COSTRINGONO A METTERE LA MASCHERINA)! IL CRITICO D’ARTE NON ERA SOLO. PER L’OCCASIONE SI È PRESENTATO ANCHE DUCCIO TROMBADORI, E PURE IL DIRETTORE CREATIVO DI GUCCI ALESSANDRO MICHELE E LA SUA CONSUETA SOBRIETÀ HANNO FATTO UNA CAPATINA….
SOGGIORNI DA ALIENI (E DA ALIENATI) – SE QUANDO SI TORNERÀ ALLA NORMALITÀ NON AVRETE PIÙ NESSUNA VOGLIA DI TUFFARVI NEL CAOS, POTRETE SEMPRE OPTARE PER UNA VACANZA IN QUESTE CASE SPAZIALI CAPACI DI FARCI SENTIRE SU UN ALTRO PIANETA: LE STRUTTURE, IMMERSE NELLA NATURA, SEMBRANO DEI PICCOLI IGLÙ E DANNO LA POSSIBILITÀ DI DORMIRE SOTTO LE STELLE – E ALCUNE SONO PIÙ VICINE DI QUANTO SI POSSA IMMAGINARE…