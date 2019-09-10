FLASH! - FABRIZIO CORONA È STATO RINVIATO A GIUDIZIO PER AVER DICHIARATO A ''NON È L'ARENA'' DI GILETTI CHE SELVAGGIA LUCARELLI È FRUSTRATA NEI SUOI CONFRONTI PERCHÉ SONO ANNI CHE VUOLE IL SUO CORPO E LUI SI RIFIUTA DI DARGLIELO...- -
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FLASH! - FABRIZIO CORONA È STATO RINVIATO A GIUDIZIO PER AVER DICHIARATO A ''NON È L'ARENA'' DI GILETTI CHE SELVAGGIA LUCARELLI È FRUSTRATA NEI SUOI CONFRONTI PERCHÉ SONO ANNI CHE VUOLE IL SUO CORPO E LUI SI RIFIUTA DI DARGLIELO...- -
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FORMULA BOOM! LA FERRARI TORNA A VINCERE A MONZA, SKY E TV8 FANNO ASCOLTI RECORD. E LA RAI? SCOMPARSA... E AGGRAPPATA ALLA NAZIONALE - RINUNCIANDO A RILANCIARE DI SOLI 5 MILIONI DI EURO CON SKY, LA TV PUBBLICA HA PERSO 16 SERATE DI CHAMPIONS SU RAI 1 E ANCHE LA DIRETTA DI MONZA. LA REDAZIONE DI ‘RAI SPORT’ È IN AGITAZIONE, MA PER ORA NIENTE SCIOPERO…
FLASH! – IL SENATO APPROVA LA FIDUCIA AL GOVERNO GIALLO-ROSÉ CON 169 FAVOREVOLI E 133 CONTRARI. PER IL CONTE I I SÌ ERANO 171, MA C'ERANO STATI PIÙ ASTENUTI
“ALIBABA” SENZA SE E SENZA MA (JACK) – IL FONDATORE DEL GIGANTE CINESE DELL’E-COMMERCE LASCIA LA PRESIDENZA DEL GRUPPO DOPO 20 ANNI, DOPO AVERLO PORTATO A VALERE 460 MILIARDI DI DOLLARI - A SUCCEDERGLI SARÀ L’ATTUALE CEO DANIEL ZHANG, CHE IN CINA NON CONOSCE NESSUNO. PER DIRE, È STATO SCAMBIATO PER UN ADDETTO ALLE PULIZIE – LE CRITICHE SULLO STILE DI LAVORO 996 E IL PATRIMONIO DA 42 MILIARDI - VIDEO
FINCHÉ LA GONDOLA VA – HILLARY CLINTON SE LA GODE A VENEZIA DOVE È ARRIVATA A SORPRESA PER VISITARE L’INSTALLAZIONE ARTISTICA IN SUO ONORE, OSPITATA NEGLI SPAZI DELL’EX TEATRO ITALIA A CANNAREGIO: TRA CENE E PRANZI IN RISTORANTI VIP E LOCATION MENO BATTUTE DALLE CELEBRITY, L’EX FIRST LADY SI È CONCESSA UN GIRO IN GONDOLA DOVE HA INTONATO “VOLARE” E “O SOLE MIO” PRIMA DI…
ARMENO TU NELL’UNIVERSO – LA ROMA PERESENTA MKHITARYAN, IL PRIMO ARMENO CHE GIOCHERÀ IN SERIE A: ''SONO VENUTO IN ITALIA PER GODERMI IL CALCIO E DIVERTIRMI, COSA CHE ALL'ARSENAL NON MI CAPITAVA PIÙ. IL RUOLO? POSSO RICOPRIRE TUTTI I RUOLI DELL'ATTACCO" – PARLA 7 LINGUE, KLOPP E MOU STRAVEDONO PER LUI - IL DS PETRACHI SVELA UN RETROSCENA: "MIKI HA RINUNCIATO A…" - VIDEO STRACULT CON AL BANO
CAFONAL – DESTRA, SINISTRA, CENTRO, ISOLE COMPRESE, PER LA FESTA DEGLI 80 ANNI DI PAOLO CIRINO POMICINO – ATTOVAGLIATI COMBATTENTI E REDUCI DELLA PRIMA E SECONDA REPUBBLICA: DA GIANNI LETTA A PADELLARO, DA FORMICA A BAUDO, DA GIULIANO FERRARA A GAMBERALE – INTERVISTA: “LA POLITICA È UNA SCIENZA ESATTA, C'È UN RAPPORTO PRECISO DI CAUSA ED EFFETTO. MA QUI DOMINA L'IGNORANZA. UN DISASTRO - NELLA PRIMA REPUBBLICA IL TRASFORMISMO NON C'ERA. UNO SOLO, FRANCO BASSANINI, PASSÒ DAI SOCIALISTI ALL' OPPOSIZIONE: E FU PURE SCHIAFFEGGIATO IN TRANSATLANTICO” - VIDEO
LA BOEING HA MOLTO STRESS IN TEST - ESPLODE UNA PORTA DEL NUOVO 777X DURANTE GLI STRESS TEST: UN NUOVO STOP PER L'AZIENDA, CHE GIÀ AVEVA AVUTO PROBLEMI CON I MOTORI PER IL NUOVO GIGANTE DEI CIELI E AVEVA POSTICIPATO IL LANCIO DI UN ANNO - DOPO IL PASTICCIO DEL 737 MAX, ANCORA A TERRA, BOEING PUNTA MOLTO SU QUESTO VELIVOLO, TALMENTE GRANDE CHE LE PUNTE DELLE ALI SI PIEGANO PER POTER MUOVERSI NEGLI AEROPORTI (VIDEO)
A SETTEMBRE LA LIBIDO SI SPEGNE IN UN ISTANTE – LA SESSUOLOGA ROSA MARIA SPINA: “È UN MESE MOLTO DEDICATO DAL PUNTO DI VISTA SESSUALE. DALLE VACANZE SI RITORNA SPOMPATI E IL DESIDERIO CALA” - “CONSIGLI PER UNA COPPIA IN CRISI? FARSI RICHIESTE ESPLICITE, DIRETTE. MAGARI GIOCANDO A CARTE E CHI PERDE PAGA PEGNO, SPOGLIANDOSI O FACENDO AL PARTNER UN…”