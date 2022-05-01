FLASH! PER FORTUNA CHE DI MOGLIE CE N’E’ UNA SOLA (ALLA VOLTA)! SFOGLI L’ULTIMO NUMERO DI “IO DONNA”, IL SUPPLEMENTO DEL “CORRIERE DELLA SERA” E OGNI DUE PER TRE SALTANO FUORI DELLE “ESPERTE”: A PAGINA 153 LA “DIVULGATRICE SCIENTIFICA” ELIANA LIOTTA E A PAGINA 167 LA “FOOD EDITOR” ANGELA FRENDA. CHI SONO? SEMPLICE, LE MOGLI DEI VICEDIRETTORI DEL “CORRIERE” VENANZIO POSTIGLIONE E GIAMPAOLO TUCCI...

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media e tv

LA CONTROREPLICA DI SGARBI - "COME VEDRAI (DOMANI SERA AL COSTANZO SHOW), DIFENDENDO ARTISTI, MUSICISTI, SPORTIVI, SONO STATO INSULTATO, AGGREDITO E BUTTATO PER TERRA DA MUGHINI CHE PRETENDEVA CHE UN DIRETTORE D’ORCHESTRA PER SUONARE SI DICHIARASSE CONTRO PUTIN, DIMENTICANDO CHE GLI SPORTIVI CHE LO AVEVANO FATTO NON SONO COMUNQUE STATI AMMESSI A GIOCARE. INUTILI LE SUE SMENTITE: LE IMMAGINI IMPLACABILI DIMOSTRERANNO CHE LUI SI È ALZATO PER VENIRE ALLE MANI, E MI HA SPINTO FACENDOMI TRAVOLGERE DA SEDIE E QUADRI"

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DRAGHI STACCA LA SPINA A STARACE? - L’AD DI ENEL HA PROVATO A GIUSTIFICARE LA SUA PARTECIPAZIONE ALLA VIDEO-CONFERENZA CON PUTIN CON LA TRATTATIVA PER LA VENDITA DI TRE IMPIANTI ALLA RUSSIA, MA NON È BASTATO - NON SOLO: MARIOPIO NON HA GRADITO L’ATTIVITÀ DI LOBBY CONTRO ALCUNI DOSSIER DEL GOVERNO, E ANCHE IL POCO IMPEGNO SULLA RICERCA DI ALTERNATIVE AL GAS RUSSO - LA NOVITÀ È CHE ENEL HA GIÀ ACQUISTATO IL CARBONE NECESSARIO, ANCHE PER EVITARE ULTERIORI RINCARI DOPO L'EMBARGO SUL CARBONE RUSSO

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“I VACCINI CINESI SONO MENO PERFORMANTI E PROTEGGONO MENO DALLE VARIANTI” - L'IMMUNOLOGO LUCA GUIDOTTI CI SPIEGA PERCHÉ IN OCCIDENTE ABBIAMO RIACQUISTATO LA LIBERTÀ MENTRE IN CINA STANNO SCATTANDO NUOVI LOCKDOWN: “POSSONO PERMETTERSI DI STARE CHIUSI PERCHÉ SFRUTTANO UN MODELLO IRRIPRODUCIBILE IN SISTEMI DEMOCRATICI. MA IN UN MONDO  GLOBALIZZATO I PROBLEMI CINESI SONO ANCHE I NOSTRI” – “STIAMO FACENDO LA QUARTA DOSE USANDO IL PRIMO VACCINO CHE HA ABBASSATO LE OSPEDALIZZAZIONI, MA…”