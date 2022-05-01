ELIANA LIOTTA VENANZIO POSTIGLIONE giampaolo tucci ANGELA FRENDA ANGELA FRENDA IO DONNA ELIANA LIOTTA
FLASH! PER FORTUNA CHE DI MOGLIE CE N’E’ UNA SOLA (ALLA VOLTA)! SFOGLI L’ULTIMO NUMERO DI “IO DONNA”, IL SUPPLEMENTO DEL “CORRIERE DELLA SERA” E OGNI DUE PER TRE SALTANO FUORI DELLE “ESPERTE”: A PAGINA 153 LA “DIVULGATRICE SCIENTIFICA” ELIANA LIOTTA E A PAGINA 167 LA “FOOD EDITOR” ANGELA FRENDA. CHI SONO? SEMPLICE, LE MOGLI DEI VICEDIRETTORI DEL “CORRIERE” VENANZIO POSTIGLIONE E GIAMPAOLO TUCCI...-
ELIANA LIOTTA VENANZIO POSTIGLIONE giampaolo tucci ANGELA FRENDA ANGELA FRENDA IO DONNA ELIANA LIOTTA
LA CONTROREPLICA DI SGARBI - "COME VEDRAI (DOMANI SERA AL COSTANZO SHOW), DIFENDENDO ARTISTI, MUSICISTI, SPORTIVI, SONO STATO INSULTATO, AGGREDITO E BUTTATO PER TERRA DA MUGHINI CHE PRETENDEVA CHE UN DIRETTORE D’ORCHESTRA PER SUONARE SI DICHIARASSE CONTRO PUTIN, DIMENTICANDO CHE GLI SPORTIVI CHE LO AVEVANO FATTO NON SONO COMUNQUE STATI AMMESSI A GIOCARE. INUTILI LE SUE SMENTITE: LE IMMAGINI IMPLACABILI DIMOSTRERANNO CHE LUI SI È ALZATO PER VENIRE ALLE MANI, E MI HA SPINTO FACENDOMI TRAVOLGERE DA SEDIE E QUADRI"
FLASH! - ANCHE LAVROV TIENE FAMIGLIA. IL COMIZIO SU ''MATERASSO 4'' E' STATO INNESCATO DALLA PAURA, VISTO L'ALTO NUMERO DI "SUICIDATI" DEL GIRO DI PUTIN. COSI', DALL'ESSERE L'EPONENTE MENO FAVOREVOLE ALL'INVASIONE DELL'UCRAINA, INSIEME COL CAPO DI STATO MAGGIORE DELLE FORZE ARMATE VALERJ GERASIMOV (CHE ERA BEN COSCIO DEL LIVELLO BASSO DELL'ESERCITO RUSSO), E' DIVENTATO IL PIU' OLTRANZISTA...
DRAGHI STACCA LA SPINA A STARACE? - L’AD DI ENEL HA PROVATO A GIUSTIFICARE LA SUA PARTECIPAZIONE ALLA VIDEO-CONFERENZA CON PUTIN CON LA TRATTATIVA PER LA VENDITA DI TRE IMPIANTI ALLA RUSSIA, MA NON È BASTATO - NON SOLO: MARIOPIO NON HA GRADITO L’ATTIVITÀ DI LOBBY CONTRO ALCUNI DOSSIER DEL GOVERNO, E ANCHE IL POCO IMPEGNO SULLA RICERCA DI ALTERNATIVE AL GAS RUSSO - LA NOVITÀ È CHE ENEL HA GIÀ ACQUISTATO IL CARBONE NECESSARIO, ANCHE PER EVITARE ULTERIORI RINCARI DOPO L'EMBARGO SUL CARBONE RUSSO
DISUNIONE EUROPEA - PER RIUSCIRE A VOTARE COMPATTA L'EMBARGO SUL PETROLIO RUSSO, LA UE STA PENSANDO DI ESONERARE UNGHERIA E SLOVACCHIA DALL'APPLICARE LE SANZIONI - I DUE STATI, CHE DIPENDONO FORTEMENTE DA MOSCA, POTREBBERO INFATTI BLOCCARE LA DECISIONE CON IL LORO VETO: OFFRIRGLI UNA VIA D'USCITA SI RIVELEREBBE L'UNICO MODO PER PRESENTARE UN FRONTE UNITO: ORBAN HA GIA' ANNUNCIATO INFATTI CHE NON ADERIRA' ALLE SANZIONI SULL'ENERGIA E...
INSULTI E INSULSI - “QUANDO ARRIVANO MINACCE DI MORTE, RIFERIMENTI A TUMORI E CANCRI NON CI STO” – IL DIFENSORE DELLA FIORENTINA LORENZO VENUTI PRESO DI MIRA INSIEME ALLA FIDANZATA AUGUSTA LEZZI SUI SOCIAL SI RIBELLA - DENUNCIATO L’HATER CHE AVEVA DEFINITO LA DONNA “NAPOLETANA DI MERDA, SUDICIA, LEBBROSA, CICCIONA OBESA”
CAFONALINO - TUTTI PER RUFFINI, E NON SI DICA CHE SONO RUFFIANI! AL CIRCOLO CANOTTIERI DI ROMA TANTI OSPITI PER IL LIBRO DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE: L'AUTORE SI È CONFRONTATO CON IL MINISTRO ENRICO GIOVANNINI (TOH, ESISTE!) E CON L'ECONOMISTA CARLO COTTARELLI, DURANTE L'INCONTRO MODERATO DA BRUNO MANFELLOTTO - FOTO
SEMBRAVA AMORE E INVECE ERANO CORNA – RIHANNA HA SFANCULATO IL FIDANZATO ASAP ROCKY A POCHE SETTIMANE DAL PARTO: PARE CHE LA BOMBA NELLA COPPIA SIA ESPLOSA DOPO CHE LUI L’AVREBBE TRADITA CON LA DESIGNER AMINA MUADDI, AMICA IN COMUNE DELLA COPPIA – SOLO POCO TEMPO FA LUI SI SPERTICAVA IN DICHIARAZIONI D’AMORE: “QUANDO HAI TROVATO LA TUA PERSONA LO SAI, LEI VALE UN MILIONE DI PERSONE”. MA PARE CHE QUESTO NON GLI ABBIA IMPEDITO DI TENERSELO NELLE MUTANDE…
“I VACCINI CINESI SONO MENO PERFORMANTI E PROTEGGONO MENO DALLE VARIANTI” - L'IMMUNOLOGO LUCA GUIDOTTI CI SPIEGA PERCHÉ IN OCCIDENTE ABBIAMO RIACQUISTATO LA LIBERTÀ MENTRE IN CINA STANNO SCATTANDO NUOVI LOCKDOWN: “POSSONO PERMETTERSI DI STARE CHIUSI PERCHÉ SFRUTTANO UN MODELLO IRRIPRODUCIBILE IN SISTEMI DEMOCRATICI. MA IN UN MONDO GLOBALIZZATO I PROBLEMI CINESI SONO ANCHE I NOSTRI” – “STIAMO FACENDO LA QUARTA DOSE USANDO IL PRIMO VACCINO CHE HA ABBASSATO LE OSPEDALIZZAZIONI, MA…”