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LA VERSIONE DI MUGHINI - “IN UNO DEI QUOTIDIANI CHE IO COMPRO OGNI MATTINA STAMANE MI HA COLPITO IL PEZZO DI UN SEMIANALFABETA CHE GRIDAVA ALLO SCANDALO PERCHÉ AVEVA SCOPERTO CHE IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA, NELLO MUSMECI, MOLTI ANNI FA AVEVA SCRITTO UN LIBRO SU FILIPPO ANFUSO, UN CATANESE CHE È STATO AL VERTICE DEL FASCISMO ITALIANO DEGLI ANNI TRENTA E TANTO PIÙ CHE IL SEMINALFABETA NE HA DEDOTTO (PALESEMENTE SENZA AVERLO LETTO) CHE ERA UN LIBRO NIENTEMENO CHE APOLOGETICO DI UN MINISTRO FASCISTA

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