FLASH - FRANCESCA FAGNANI E ALESSANDRO GIULI CONDURRANNO UNA TRASMISSIONE DI POLITICA IL VENERDI' SERA, IN PRIMA SERATA, SU RAIDUE...-
FLASH - FRANCESCA FAGNANI E ALESSANDRO GIULI CONDURRANNO UNA TRASMISSIONE DI POLITICA IL VENERDI' SERA, IN PRIMA SERATA, SU RAIDUE...-
LA VERSIONE DI MUGHINI - “IN UNO DEI QUOTIDIANI CHE IO COMPRO OGNI MATTINA STAMANE MI HA COLPITO IL PEZZO DI UN SEMIANALFABETA CHE GRIDAVA ALLO SCANDALO PERCHÉ AVEVA SCOPERTO CHE IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA, NELLO MUSMECI, MOLTI ANNI FA AVEVA SCRITTO UN LIBRO SU FILIPPO ANFUSO, UN CATANESE CHE È STATO AL VERTICE DEL FASCISMO ITALIANO DEGLI ANNI TRENTA E TANTO PIÙ CHE IL SEMINALFABETA NE HA DEDOTTO (PALESEMENTE SENZA AVERLO LETTO) CHE ERA UN LIBRO NIENTEMENO CHE APOLOGETICO DI UN MINISTRO FASCISTA
“SONO DIVENTATO UN'OPERA D'ARTE TRA RAFFAELLO E CARAVAGGIO” - VITTORIO SGARBI VA IN ESTASI PER SE STESSO DOPO LA CACCIATA DA MONTECITORIO: “IN QUESTI MESI LA MIA PERSONALITÀ SI È TRASFORMATA. HO COMINCIATO A RICONOSCERMI COME SIMBOLO E RIFERIMENTO DI POSIZIONI ERETICHE - HO COMINCIAVO A VEDERMI IN MODO DIVERSO, QUASI UN PERFORMER CHE SI MISURAVA CON RUOLI NUOVI, E PIÙ SPETTACOLARI DI QUELLI ASSUNTI NEGLI INTERVENTI TEATRALI…”
CAFONALINO! EDOARDO VIANELLO FESTEGGIA DUE VOLTE I SUOI 82 ANNI. LA PRIMA SERA SULLA TERRAZZA DEL “RINOCHEROS” DI ALDA FENDI (CON BAUDO, BERTY-NIGHTS E VIANELLO) LA SECONDA AL ROOF GARDEN DELL’HOTEL VALADIER CON RENATO ZERO E PAOLO BERLUSCONI, ARRIVATO SUL TARDI SOLO SOLETTO - C’ERA ANCHE WILMA GOICH, LA PRIMA MOGLIE DI VIANELLO, DA CUI HA AVUTO LA FIGLIA SUSANNA, RECENTEMENTE SCOMPARSA...
IL SALTO DEL BESTIONE – CHIUDETE LE VALIGIE E VOLATE CON LA FANTASIA FINO ALL’ISOLETTA DI NOSY BE, A NORD OVEST DEL MADAGASCAR, PER ASSISTERE ALLE MERAVIGLIOSE ACROBAZIE DELLE BALENE: L’ISOLA, CHE NEL 1729 HA RISCHIATO DI FINIRE IN MANO AI SAVOIA, È IL PUNTO DI PARTENZA PER ASSISTERE AI COLPI DI CODA SULLA SUPERFICIE DELLE ONDE E L’USCITA DI SLANCIO DALL’ACQUA IN VERTICALE – MA A COSA SONO DOVUTI QUESTI SALTI? I MASCHI USANO… VIDEO
L’UNICO SALE BUONO È QUELLO IN ZUCCA – TROPPO SALE NON FA SOLO SALIRE LA PRESSIONE E AUMENTA IL RISCHIO DI ICTUS E DI INFARTO, MA INDEBOLISCE LA RISPOSTA IMMUNITARIA: SECONDO LO STUDIO DELL’UNIVERSITÀ DI BONN ECCEDENDO CON IL SODIO ESPONIAMO L'ORGANISMO A UNA DEPRESSIONE CRONICA DEL SISTEMA IMMUNITARIO – GLI EFFETTI NEGATIVI SONO VISIBILI ANCHE SUL...