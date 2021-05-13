FLASH! - FRANCO DI MARE CANCELLA “MI MANDA RAITRE” DAL DAYTIME DELLA RETE CHE DIRIGE! - IL PROGRAMMA QUEST’ANNO, DOPO L’ALLONTANAMENTO DI SALVO SOTTILE, ERA STATO AFFIDATO AI DUE INTERNI FEDERICO RUFFO E LIDIA GALEAZZO, E AVEVA REGISTRATO ASCOLTI DISASTROSI…-
ATTENZIONE, INFLAZIONE! - JANET YELLEN A INIZIO MESE L’HA DETTO CHIARAMENTE: “PUÒ DARSI CHE I TASSI DI INTERESSE DEBBANO AUMENTARE UN PO’”, MANDANDO I TITOLI TECNOLOGICI IN PICCHIATA - CHE NE PENSANO GLI ANALISTI? ALCUNI HANNO DESCRITTO QUELLE PAROLE DEL TESORO COME UN PASSO FALSO CHE STIMOLA LA VOLATILITÀ. ALTRI L'HANNO VISTA COME UNA DICHIARAZIONE DELL'OVVIO - DOPO PIÙ DI UN ANNO DI PANDEMIA E STIMOLO PUBBLICO, CHE SUCCEDERÀ AI MERCATI?
SPEGNIAMO LE CRITICHE, ACCENDIAMO LA BRACE - PACE FATTA TRA LAUTARO MARTINEZ E ANTONIO CONTE DOPO LO SCAZZO DURANTE IL MATCH CON LA ROMA: IL ‘’TORO’’ SI E’ SCUSATO CON IL TECNICO E I COMPAGNI NEGLI SPOGLIATOI SUBITO DOPO LA PARTITA – PER FARSI PERDONARE OGGI IL NUMERO 10 INTERISTA SI E’ MESSO DIETRO ALLA GRIGLIA E HA PREPARATO "ASADO" (TIPICO PIATTO ARGENTINO) PER TUTTA LA SQUADRA – NON MANCA IL SIPARIETTO COMICO: ‘’ANDONIO’’ HA PUBBLICATO UN VIDEO DOVE... - VIDEO
CAFONALINO - MARISELA FEDERICI APPARECCHIA A “LA FURIBONDA” UNA COLAZIONE IN ONORE DEL PITTORE CORRADO VENEZIANO - TRA LE ORTENSIE, I BRINDISI E IL BUFFET, ALLA VILLA SULL’APPIA ANTICA DELLA REGINA DELLA MONDANITÀ ROMANA SPUNTANO VITTORIO SGARBI, ALDA FENDI E RAFFAELE CURI, FAUSTO E LELLA BERTINOTTI, ANGELO BUCARELLI. E POI AMBASCIATORI E PARTY-GIANI DELLA ROMA GODONA
NEANCHE IL TEMPO DI PARTIRE CHE GIA’ IL PASS VACCINALE VIENE STRONCATO DALLE CRITICHE – DAI DUBBI SULLA PRIVACY ALLE INCERTEZZE SUI COSTI E L’EFFICACIA, SENZA CONTARE IL RALLENTAMENTO DEL TURISMO ESTIVO - IL CERTIFICATO È GIÀ IN VIGORE DA LUNEDÌ 26 APRILE IN VERSIONE DIGITALE E DOVREBBE ESSERE UTILIZZATO PER SPOSTARSI LIBERAMENTE NELLE REGIONI ARANCIONI E ROSSE (CHE A GIUGNO DOVREBBERO SCOMPARIRE)– AL MOMENTO, I REQUISITI PER OTTENERE IL PASS SONO…
PENE DA COVID - RICERCATORI DI MIAMI HANNO TROVATO TRACCE DEL VIRUS NELL'ORGANO SESSUALE DI DUE UOMINI GUARITI DA MESI (MA SE FACEVANO IL BIDET?) - SECONDO I MEDICI IL COVID PUO' PROVOCARE, ANCHE A DISTANZA DI TEMPO, UNA DISFUNZIONE ERETTILE PER LA SUA CAPACITA' DI AGIRE SUI VASI SANGUIGNI - "GLI UOMINI CHE SVILUPPANO LA MALATTIA DEVONO ESSERE CONSAPEVOLI DEI RISCHI ASSOCIATI"