FLASH! GIOVEDÌ ALLA PRESENTAZIONE DEI PALINSESTI RAI VERRÀ ANNUNCIATO IL NUOVO PROGRAMMA DI NUNZIA DE GIROLAMO IN ONDA IL SABATO SERA IN SECONDA SERATA AL POSTO DI “IO E TE DI NOTTE” – COME MAI UN’EX PARLAMENTARE SENZA NESSUNA ESPERIENZA ALLA CONDUZIONE SI RITROVA UNA TRASMISSIONE TUTTA SUA? AVRÀ INFLUITO IL SUO RAPPORTO CONIUGALE CON IL MINISTRO BOCCIA?

-

Condividi questo articolo

 

 

 

 

Condividi questo articolo

media e tv

politica

business

cronache

sport

cafonal

viaggi

salute

UNA MINCHIATA RESTA SEMPRE UNA MINCHIATA. O NO? - OTTAVIO CAPPELLANI: ''IN AEREO CI SI PUÒ SEDERE ATTACCATI MA LE CAPPELLIERE SONO VIETATE. NIENTE BAGAGLI. LA REGOLA FA VACILLARE LA MENTE.  IN PIEDI, CON LE BRACCIA ALZATE E UNO ZAINETTO IN MANO L’ESSERE UMANO E' PIÙ SENSIBILE AL CORONAVIRUS? SI TRASMETTE ATTRAVERSO LE ASCELLE? - REGOLE RIGIDE PER GLI SPETTACOLI ALL'APERTO, POI SALI SU UN AUTOBUS E ADDIO DISTANZIAMENTO. E POI PERCHÉ I MIGRANTI VENGONO TAMPONATI E QUARANTENATI MA I TURISTI NO? LA POVERTÀ AIUTA IL CONTAGIO?''