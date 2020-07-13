FLASH! GIOVEDÌ ALLA PRESENTAZIONE DEI PALINSESTI RAI VERRÀ ANNUNCIATO IL NUOVO PROGRAMMA DI NUNZIA DE GIROLAMO IN ONDA IL SABATO SERA IN SECONDA SERATA AL POSTO DI “IO E TE DI NOTTE” – COME MAI UN’EX PARLAMENTARE SENZA NESSUNA ESPERIENZA ALLA CONDUZIONE SI RITROVA UNA TRASMISSIONE TUTTA SUA? AVRÀ INFLUITO IL SUO RAPPORTO CONIUGALE CON IL MINISTRO BOCCIA?-
IL PREZZO DELL’ATLANTISMO - DONALD TRUMP VUOLE SGANCIARE IL DOLLARO STATUNITENSE E QUELLO DI HONG KONG. SAREBBE UNA CATASTROFE SOPRATTUTTO PER LE BANCHE INGLESI COME HSBC: NATA NELL’EX COLONIA BRITANNICA, REALIZZA L’80% DEL FATTURATO IN ASIA ED È FONDAMENTALE PER L’ECONOMIA DI LONDRA - CHE DOPO AVER APERTO PRATERIE AI CINESI CON CAMERON PREMIER, ORA CERCA DI RIPOSIZIONARSI CON GLI USA. MA RISCHIA DI FINIRE STRITOLATA
L’ITALIA SI E’ ROTTA IL PALLONE - DIETRO IL CROLLO DI SPETTATORI CI SONO DIVERSI FATTORI: DA UNA CERTA STANCHEZZA NEI CONFRONTI DELLA MONOTONA SERIE A (IN CUI DA OTTO ANNI VINCE SEMPRE LA JUVENTUS) AL CAMBIO DI ABITUDINI DEGLI SPETTATORI -DURANTE IL LOCKDOWN IN TANTI HANNO CAPITO CHE È PIÙ APPASSIONANTE SEGUIRE UNA SERIE TV PIUTTOSTO CHE UN CAMPIONATO SENZA BRIVIDI. E I "MILLENNIALS"…
BEETHOVEN, IL MIGLIOR VACCINO PER RITORNARE A VIVERE - FINALMENTE SANTA CECILIA, NELLA CAVEA DELL'AUDITORIUM ROMANO, CI FA LA GRAZIA DEL GRANDE PAPPANO ALLE PRESE CON LE SINFONIE N.1 E N.3 ‘EROICA’ (E OMAGGIO AL MORRICONE DI "MISSION") - TRA I MILLE SPETTATORI BEN DISTANZIATI (ANZICHE' 4MILA), NANNI MORETTI IN DOLCE COMPAGNIA, MILLY CARLUCCI, JAS JAVRONSKI, SERENA BORTONE, VESPA E DAGO, PER UNA SERATA DI STRAORDINARIA NORMALITA' - VIDEO
SE PARIGI AVESSE LO SHARING, SAREBBE UNA PICCOLA BARI - PURE NELLA CITTÀ PUGLIESE ARRIVANO I MONOPATTINI A NOLEGGIO, LA PRIMA GRANDE CITTÀ DEL SUD DOVE HELBIZ ATTIVA IL SERVIZIO DOPO MILANO, ROMA, TORINO, CESENA E VERONA. A BORDO DEI MEZZI C'È SALITO PURE IL SINDACO DECARO, E A REGIME SARANNO 500
UNA MINCHIATA RESTA SEMPRE UNA MINCHIATA. O NO? - OTTAVIO CAPPELLANI: ''IN AEREO CI SI PUÒ SEDERE ATTACCATI MA LE CAPPELLIERE SONO VIETATE. NIENTE BAGAGLI. LA REGOLA FA VACILLARE LA MENTE. IN PIEDI, CON LE BRACCIA ALZATE E UNO ZAINETTO IN MANO L’ESSERE UMANO E' PIÙ SENSIBILE AL CORONAVIRUS? SI TRASMETTE ATTRAVERSO LE ASCELLE? - REGOLE RIGIDE PER GLI SPETTACOLI ALL'APERTO, POI SALI SU UN AUTOBUS E ADDIO DISTANZIAMENTO. E POI PERCHÉ I MIGRANTI VENGONO TAMPONATI E QUARANTENATI MA I TURISTI NO? LA POVERTÀ AIUTA IL CONTAGIO?''