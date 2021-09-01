concita de gregorio in bicicletta concita de gregorio in bicicletta
FLASH! HAI VOLUTO LA BICICLETTA? E ADESSO PEDALA – CONCITA DE GREGORIO, IN RITARDO A LAVORO, È STATA AVVISTATA MENTRE PEDALAVA DI CORSA VERSO UN’ALTRA GIORNATA DI ASCOLTI FLOP “IN ONDA” SU LA7…-
INOCULATECI TUTTI – OTTO ITALIANI SU DIECI SONO PER IL SÌ ALL’OBBLIGO VACCINALE E APPOGGIANO DRAGHI: SECONDO UN SONDAGGIO DEMOS, SU CENTO ELETTORI 64 SONO PER IMPORRE L'INIEZIONE A TUTTI E UN ALTRO 17% VORREBBE L’OBBLIGO SOLO PER ALCUNE CATEGORIE. IL 78% È PER IL GREEN PASS - SEMPRE ALTO IL GRADIMENTO DEL PREMIER CHE VOLA AL 69%...
DITE AI CATASTROFISTI DEL GREEN PASS CHE IL TURISMO È SCHIZZATO - PIÙ PRESENZE REGISTRATE IN ITALIA RISPETTO AL 2019 PRE-PANDEMIA: 23 MILIONI DI VACANZIERI CONTRO 18 - SECONDO I DETRATTORI IL CERTIFICATO VERDE AVREBBE POTUTO SCORAGGIARE GLI SPOSTAMENTI E INVECE LE PERSONE SI SONO RIFUGIATE VOLENTIERI IN LUOGHI COVID-FREE CERTIFICATI - NON MALE, NONOSTANTE TIMORI E RESTRIZIONI, ANCHE GLI ARRIVI DALL'ESTERO, CON 6 MILIONI DI STRANIERI...
CAFONAL! ALLA CASA DEL CINEMA PIGI BATTISTA CON BASSOTTO AL SEGUITO PARLA DEL SUO NUOVO ROMANZO CON VELTRONI, CASTELLITTO, MAZZANTINI IN SHORTS E CRISTINA COMENCINI. AD ASCOLTARE LA MAMMA C’ERA ANCHE IL CANDIDATO SINDACO CARLO CALENDA, ACCOLTO CON UN “OH...” DA PIGI – VELTRONI FA LE PULCI ALL’ELENCO DI BATTISTA SUI MIGLIORI 10 GIOCATORI DELLA JUVE. “MANCA CABRINI…”
DOVE VAI IN VACANZA? A GRADO! – LO STORICO DELL'ARTE LUIGI FICACCI: "PROPRIO DOVE L’ADRIATICO SI CONCLUDE IN UNA LAGUNA SI POSSONO RINTRACCIARE I CARATTERI DELLA PIÙ ELEVATA CIVILTÀ BIZANTINA, IN UN AVORIO CONSERVATO AL BRITISH MUSEUM. E’ MOLTO PROBABILE CHE NEL VII SECOLO, QUELLA TAVOLETTA VENISSE ESEGUITA E INSERITA IN UNA CATTEDRA VESCOVILE EBURNEA, DEDICATA ALL’APOSTOLO PIETRO – E POI LA CATTEDRALE DI SANT'EUFEMIA, LA BELLISSIMA CHIESA DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE, IL CAMPO DEI PATRIARCHI, UN ORGANISMO URBANO CHE…" - VIDEO
È ARRIVATA LA SUPERPILLOLA CONTRO L'IPERTENSIONE - IN AUSTRALIA HANNO INVENTATO UNA “POLIPILLOLA” CON QUATTRO FARMACI CHE AIUTANO A MANTENERE LA PRESSIONE SOTTO CONTROLLO - L'IPERTENSIONE È IL PIÙ IMPORTANTE FATTORE DI RISCHIO PER INFARTO E ICTUS, LE PRINCIPALI CAUSE DI MORTE NEI PAESI OCCIDENTALI E IN ITALIA - CIRCA IL 30% DELLE DONNE E IL 40% DEGLI UOMINI SOFFRE DI PRESSIONE ALTA E SEI SU DIECI NON SANNO NEMMENO DI...