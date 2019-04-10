MILA SUAREZ IN TOPLESS AL GRANDE FRATELLO
MILA SUAREZ IN TOPLESS AL GRANDE FRATELLO
FLASH - IERI SERA ALLE 20.20 PRIMO TOPLESS DEL GF, A MENO DI 24 ORE DALL'INIZIO. A SGUAINARLE È STATA MILA SUAREZ, IGNOTA PER ESSERE L'EX FIDANZATA DI ALEX BELLI E CHE AVEVA ANNUNCIATO AI COMPAGNI DI CASA: "NON MI TOCCATE LE TETTE CHE ME LE SONO APPENA RIFATTE" - FOTO NON CENSURATA-
PEZZOTTO VOLANTE - LA TV ILLEGALE HA PIÙ CLIENTI DI MEDIASET PREMIUM, DUE MILIONI DI ISCRITTI CHE CON 10 EURO AL MESE VEDONO TUTTI I CANALI A PAGAMENTO (OLTRE 100 EURO DI VALORE) INSIEME A FAMIGLIA E AMICI. SONO 4,4 MILIONI A GODERE DEL ''PEZZOTTO'', CHE IN NAPOLETANO VUOL DIRE TAROCCO, FASULLO, O MESSO INSIEME CON PEZZI DI RISULTA. MA ORA LEGA, SKY E DAZN HANNO FATTO CAUSA AGLI OPERATORI TELEFONICI, ACCUSATI DI NON FARE ABBASTANZA PER CONTRASTARE IL FENOMENO
WASHINGTON CHIAMA, LE UNIVERSITA’ BATTONO I TACCHI - I PIU’ IMPORTANTI ATENEI USA INTERROMPONO OGNI COLLABORAZIONE IN CORSO CON HUAWEI, ZTE E LE LORO SUSSIDIARIE PER LE INDAGINI FEDERALI AVVIATE DAL GOVERNO AMERICANO - LA GUERRA ALLA CINA SU 5G E TELECOMUNICAZIONI SI COMBATTE A OGNI LIVELLO - IN ITALIA I CINESI HANNO FATTO “MECENATISMO TECNOLOGICO” DAL POLITECNICO AGLI OPERATORI TLC FINO AGLI ENTI LOCALI
''TEST MOLTO SEMPLICE: SE NON VERSATE UNA LACRIMA, DENTRO SIETE MORTI'' - VIDEO: L'ADDIO DI DWAYNE WADE ALLA NBA CELEBRATO IN UN FILMATO COMMOVENTE DI BUDWEISER, CON IL CAMPIONE CHE A SORPRESA RICEVE CINQUE MAGLIE SPECIALI DA CINQUE PERSONE DIVERSE, TRA CUI LA MADRE, EX GALEOTTA: ''NON MI HAI ABBANDONATO NEANCHE QUANDO ERO IN PRIGIONE, E IO…'' - IL TWEET DI PAOLO CONDÒ
CAFONALINO – GRAN RADUNO DI TESTE CANUTE PER LA PRESENTAZIONE DELLA “CONTROSTORIA DELLA REPUBBLICA” DI MASSIMO TEODORI INSIEME A STEFANO FOLLI E ERNESTO GALLI DELLA LOGGIA – NEL PUBBLICO POLITICI, GIORNALISTI E PURE POLITICI-GIORNALISTI: DIANA DE FEO, CLAUDIO PETRUCCIOLI, GIANFRANCO SPADACCIA E… – VIDEO
MA CHE BEL CASTELLO – VIAGGIO TRA LE DIMORE REALI E I MANIERI PIÙ BELLI DEL MONDO - DALLE FORTEZZE DEL V SECOLO ALLE MERAVIGLIOSE STRUTTURE FIABESCHE FINO ALLE FORTEZZE NORMANNE E ALLE ROCCAFORTI DEI SAMURAI - E C'E' ANCHE IL CASTELLO DELLE FAVOLE CHE ISPIRO' WALT DISNEY...