FLASH! - IERI, DAL SUO LETTINO DEL SAN RAFFAELE, BERLUSCONI SI E' INTRATTENUTO AL TELEFONO PER LUNGHI VENTI MINUTI CON NICOLA PORRO. E DI COLPO SONO SCHIZZATE LE SUE QUOTAZIONE PER LA SUCCESSIONE DI SALLUSTI AL "GIORNALE"...

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media e tv

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO DA AGCOM – “È DAL 2010, CIOÈ DALL’AVVENTO DELLA TELEVISIONE DIGITALE NEL NOSTRO PAESE, CHE IL CANALE 20 VIENE ATTRIBUITO A UN CANALE GENERALISTA NAZIONALE. IL CANALE NUMERO 20 NEL 2010 ERA STATO ASSEGNATO A RETE CAPRI, NEL 2017 MEDIASET LO HA ACQUISTATO ASSIEME AL RAMO D’AZIENDA. NEL 2018 IL CANALE HA ADOTTATO L’ATTUALE DENOMINAZIONE. L'ATTRIBUZIONE DEI NUMERI LCN E LE AUTORIZZAZIONI AL SUBENTRO NELLA TITOLARITÀ DEI CANALI SONO DI ESCLUSIVA COMPETENZA DEL MISE…”

politica

BAFFINO D’ORO – “IL GIORNALE” FA I CONTI IN TASCA A D’ALEMA CHE HA TRASFORMATO LA CINESE 'VIA DELLA SETA' NELLA SUA AUTOSTRADA DORATA: “L’INCARICO PER ERNST & YOUNG ITALIA GLI FRUTTEREBBE 300MILA EURO. COME LOBBISTA INTERNAZIONALE FONDA LA “DL&M ADVISOR SRL”: RICAVI DI 172MILA EURO NEL PRIMO ANNO E 27.594 DI UTILE. VA MEGLIO LA SOCIETÀ FONDATA NEL TERNANO CON L'ENOLOGO ROBERTO COTARELLA: 483.354 EURO DI RICAVI E 172MILA DI UTILE, FRUTTO DELL'EXPORT DI VINI. SU QUALE MERCATO? OVVIO, LA CINA…” – TUTTI GLI AFFARI DEL LIDER MAXIMO

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