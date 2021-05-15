FLASH! - IERI, DAL SUO LETTINO DEL SAN RAFFAELE, BERLUSCONI SI E' INTRATTENUTO AL TELEFONO PER LUNGHI VENTI MINUTI CON NICOLA PORRO. E DI COLPO SONO SCHIZZATE LE SUE QUOTAZIONE PER LA SUCCESSIONE DI SALLUSTI AL "GIORNALE"...-
FLASH! - IERI, DAL SUO LETTINO DEL SAN RAFFAELE, BERLUSCONI SI E' INTRATTENUTO AL TELEFONO PER LUNGHI VENTI MINUTI CON NICOLA PORRO. E DI COLPO SONO SCHIZZATE LE SUE QUOTAZIONE PER LA SUCCESSIONE DI SALLUSTI AL "GIORNALE"...-
RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO DA AGCOM – “È DAL 2010, CIOÈ DALL’AVVENTO DELLA TELEVISIONE DIGITALE NEL NOSTRO PAESE, CHE IL CANALE 20 VIENE ATTRIBUITO A UN CANALE GENERALISTA NAZIONALE. IL CANALE NUMERO 20 NEL 2010 ERA STATO ASSEGNATO A RETE CAPRI, NEL 2017 MEDIASET LO HA ACQUISTATO ASSIEME AL RAMO D’AZIENDA. NEL 2018 IL CANALE HA ADOTTATO L’ATTUALE DENOMINAZIONE. L'ATTRIBUZIONE DEI NUMERI LCN E LE AUTORIZZAZIONI AL SUBENTRO NELLA TITOLARITÀ DEI CANALI SONO DI ESCLUSIVA COMPETENZA DEL MISE…”
BAFFINO D’ORO – “IL GIORNALE” FA I CONTI IN TASCA A D’ALEMA CHE HA TRASFORMATO LA CINESE 'VIA DELLA SETA' NELLA SUA AUTOSTRADA DORATA: “L’INCARICO PER ERNST & YOUNG ITALIA GLI FRUTTEREBBE 300MILA EURO. COME LOBBISTA INTERNAZIONALE FONDA LA “DL&M ADVISOR SRL”: RICAVI DI 172MILA EURO NEL PRIMO ANNO E 27.594 DI UTILE. VA MEGLIO LA SOCIETÀ FONDATA NEL TERNANO CON L'ENOLOGO ROBERTO COTARELLA: 483.354 EURO DI RICAVI E 172MILA DI UTILE, FRUTTO DELL'EXPORT DI VINI. SU QUALE MERCATO? OVVIO, LA CINA…” – TUTTI GLI AFFARI DEL LIDER MAXIMO
IL FONDO BLACKSTONE VINCE LA BATTAGLIA DI VIA SOLFERINO - ''SANCITO CHE L'AZIONE RCS NON ERA SCORRETTA E TEMERARIA'', E CHE IL PALAZZO VALEVA 33 MILIONI IN PIÙ. MA ORA RCS RISCHIA LA STANGATA: A NEW YORK PENDE UNA RICHIESTA DANNI DI 600 MILIONI. QUESTO MENTRE RCS CAPITALIZZA 416 MILIONI - UNA PESANTE SCONFITTA PER LO STUDIO LEGALE DI SERGIO EREDE CHE HA CONSIGLIATO CAIRO DI ANDARE A SBATTERE CONTRO L FONDO PIU' FORTE
QUEL GRAN PEZZO DELL’UBALDO (RIGHETTI) – A "CAMPIONI DEL MONDO SU RADIO 2" L’EX DIFENSORE GIALLOROSSO RACCONTA LE ORE DI PAURA DOPO IL DOPPIO INFARTO, RINGRAZIA FONSECA, PARLA DEL PRANZO CON ALLEGRI E DELL’ARRIVO DI MOURINHO: "LA NOTIZIA L'HO AVUTA IN TERAPIA INTENSIVA, HA FATTO DA CRASH TEST, FUNZIONA TUTTO!” - LE BATTUTE DI MAROCCHINO: "HAI VISTO A FARE L'ATLETA, NON FUMARE, MANGIARE SANO, COSA SUCCEDE?" - VIDEO
CAFONALINO - MARISELA FEDERICI APPARECCHIA A “LA FURIBONDA” UNA COLAZIONE IN ONORE DEL PITTORE CORRADO VENEZIANO - TRA LE ORTENSIE, I BRINDISI E IL BUFFET, ALLA VILLA SULL’APPIA ANTICA DELLA REGINA DELLA MONDANITÀ ROMANA SPUNTANO VITTORIO SGARBI, ALDA FENDI E RAFFAELE CURI, FAUSTO E LELLA BERTINOTTI, ANGELO BUCARELLI. E POI AMBASCIATORI E PARTY-GIANI DELLA ROMA GODONA
NEANCHE IL TEMPO DI PARTIRE CHE GIA’ IL PASS VACCINALE VIENE STRONCATO DALLE CRITICHE – DAI DUBBI SULLA PRIVACY ALLE INCERTEZZE SUI COSTI E L’EFFICACIA, SENZA CONTARE IL RALLENTAMENTO DEL TURISMO ESTIVO - IL CERTIFICATO È GIÀ IN VIGORE DA LUNEDÌ 26 APRILE IN VERSIONE DIGITALE E DOVREBBE ESSERE UTILIZZATO PER SPOSTARSI LIBERAMENTE NELLE REGIONI ARANCIONI E ROSSE (CHE A GIUGNO DOVREBBERO SCOMPARIRE)– AL MOMENTO, I REQUISITI PER OTTENERE IL PASS SONO…
SI VEDONO I PRIMI EFFETTI POSITIVI DELLE MISURE ANTI COVID - II RICOVERATI SONO SCESI DEL 49,1% E I PAZIENTI NELLE TERAPIE INTENSIVE DEL 45,1% - IL MERITO E' DELLA COMBINAZIONE DI LOCKDOWN, VACCINI E TEMPERATURE PIU’ MITI IN ARRIVO – MA OCCHIO A CANTARE VITTORIA: SECONDO IL PRESIDENTE DI GIMBE ‘’SIAMO A METÀ MAGGIO E RISPETTO AL QUANTITATIVO DI VACCINI PREVISTO NEL PRIMO SEMESTRE CI MANCANO...''