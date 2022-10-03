FLASH - LUI NELLA PARTE DI LEI, LEI NELLA PARTE DI LUI: JOHN ELKANN E LA MOGLIE LAVINIA BORROMEO MESCOLANO I GENERI MENTRE PASSEGGIANO AL "MEATPACKING DISTRICT" DI NEW YORK - IL PRESIDENTE DI STELLANTIS INDOSSA UNA SCARPA ROSA CON SUOLA ROSSA, COME LE LOUBOUTIN, COME SOLO LE VERE DIVE FANNO...

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E’ MORTA A 75 ANNI SACHEEN LITTLEFEATHER, L'ATTRICE E ATTIVISTA NATIVA AMERICANA CHE È SALITA SUL PALCO AGLI ACADEMY AWARDS NEL 1973 PER RIVELARE CHE MARLON BRANDO NON AVREBBE ACCETTATO IL SUO OSCAR PER “IL PADRINO” - LO SCORSO AGOSTO L'ACADEMY SI ERA SCUSATA CON LA DONNA, CHE IN QUELL’OCCASIONE, FU FISCHIATA DALLA PLATEA: “L'ABUSO CHE HAI SUBITO... È STATO INGIUSTIFICATO E ANCORA INGIUSTIFICATO” – LA DONNA, ALLORA 26ENNE, LESSE UN DISCORSO SUL “TRATTAMENTO RISERVATO AGLI INDIANI D'AMERICA DALL'INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA E TELEVISIVA” - VIDEO

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