E’ MORTA A 75 ANNI SACHEEN LITTLEFEATHER, L'ATTRICE E ATTIVISTA NATIVA AMERICANA CHE È SALITA SUL PALCO AGLI ACADEMY AWARDS NEL 1973 PER RIVELARE CHE MARLON BRANDO NON AVREBBE ACCETTATO IL SUO OSCAR PER “IL PADRINO” - LO SCORSO AGOSTO L'ACADEMY SI ERA SCUSATA CON LA DONNA, CHE IN QUELL’OCCASIONE, FU FISCHIATA DALLA PLATEA: “L'ABUSO CHE HAI SUBITO... È STATO INGIUSTIFICATO E ANCORA INGIUSTIFICATO” – LA DONNA, ALLORA 26ENNE, LESSE UN DISCORSO SUL “TRATTAMENTO RISERVATO AGLI INDIANI D'AMERICA DALL'INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA E TELEVISIVA” - VIDEO
LAVORARE MENO PER LAVORARE MEGLIO – 70 AZIENDE NEL REGNO UNITO HANNO SPERIMENTATO LA SETTIMANA LAVORATIVA “CORTA” DI 4 GIORNI. RISULTATO? L'86% DELLE IMPRESE HA VALUTATO POSITIVAMENTE L’ESPERIMENTO - IN MOLTE MANTERRANNO IL REGIME DI 4 GIORNI VISTO CHE IN ALCUNI CASI LA PRODUTTIVITÀ È AUMENTATA – MA NON SOLO: NEI TRE MESI DELL’ESPERIMENTO I CIRCA 3MILA LAVORATORI HANNO RISPARMIATO E ORA IN PARLAMENTO È STATO PRESENTATO UN DISEGNO DI LEGGE PER...
CAFONALINO VINO E CULTURA – NELLA SALA CAPITOLARE DEL SENATO, TRA STUCCHI, TENDE E QUALCHE CARAMPANA, SONO STATI ASSEGNATI I PREMI “VIGNA D’ARGENTO” – LINO BANFI CON BAFFO D'ORDINANZA HA CONSEGNATO IL RICONOSCIMENTO TRA GLI ALTRI A UNA LUISA RANIERI CASTIGATA, IN VIOLA CARDINALIZIO – E POI L'IRRIDUCIBILE UMBERTO CROPPI, SIMONA AGNES, PAOLA COMIN…
QUANDO IL MARE E' UNA TAVOLA BLU - SE VI FIDATE DELLE CLASSIFICHE, SAPPIATE CHE PER IL ''SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE'' IL MARE PIU' PULITO BISOGNA FARE ROTTA SULLA PUGLIA CHE HA IL 99% DI ACQUE ECCELLENTI. SUL PODIO ANCHE LA SARDEGNA CON IL 97.6% E LA TOSCANA CON IL 96%. INCREDIBILMENTE AL QUARTO POSTO DI COLLOCA L’EMILIA ROMAGNA - IN FONDO ALLA CLASSIFICA C’È L’ABRUZZO CON IL 71,9%
NON SI AMMALA SOLO L’UOMO - L’EPIDEMIA DI INFLUENZA AVIARIA DELLO SCORSO ANNO E’ STATA LA PIÙ GRANDE MAI VISTA IN EUROPA: QUASI 2.500 FOCOLAI E 47,5 MILIONI DI VOLATILI ABBATTUTI NEGLI ALLEVAMENTI, OLTRE 3.500 CASI NEGLI UCCELLI SELVATICI, DALLA NORVEGIA AL PORTOGALLO - IL RISCHIO DI TRASMISSIONE ALL'UOMO ESISTE, MA È CLASSIFICATO DALLE AGENZIE UE A LIVELLO BASSO, E DA BASSO A MEDIO PER I SOGGETTI ESPOSTI PER MOTIVI PROFESSIONALI…