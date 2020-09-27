FLASH - MARIA PIA AMMIRATI VERSO LA DIREZIONE DELLE FICTION RAI...-
FLASH - MARIA PIA AMMIRATI VERSO LA DIREZIONE DELLE FICTION RAI...-
WOW, LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DIVENTA DIGITALE. E CHI PAGA? I CITTADINI - DIVENTA OBBLIGATORIO IL NUOVO SISTEMA DI PAGAMENTI ELETTRONICI “PAGO PA” PER SALDARE TARI, MULTE E SERVIZI - MA ORA LE COMMISSIONI SONO A CARICO DEGLI UTENTI CHE PRIMA, QUASI SEMPRE, NON AVEVANO COSTI…
UNA SUONATA DI BACH PER SPADAFORA – IL PRESIDENTE DEL CIO BOCCIA LA RIFORMA DELLO SPORT: “NON RISPETTA LA CARTA OLIMPICA”. LA REPLICA DEL MINISTRO CHE TIRA IN BALLO LUKASHENKO: “PER BACH BIELORUSSIA OK. FIGURIAMOCI L'ITALIA. MA L'HA LETTO LA BOZZA?" – BACH INFEROCITO: “NON INCONTRERÒ IL MINISTRO, ABBIAMO SCRITTO UNA LETTERA MA NON ABBIAMO AVUTO RISPOSTE”. SI RISCHIA LA SOSPENSIONE (E CI POTREBBERO ESSERE RIPERCUSSIONI SULL’OLIMPIADE INVERNALE DI MILANO-CORTINA 2026)
CAFONALINO - PARTY A PALAZZO BOVARA A MILANO ORGANIZZATO DA “VOGUE ITALIA” PER LA NUOVA COLLEZIONE DI “REDEMPTION”, CO-FONDATO DA BEBE MORATTI - TRA GLI INVITATI MORGAN, CRISTINA PARODI, COSTANZA CARACCIOLO, MELISSA SATTA, L’EX DI RAMAZZOTTI MARICA PELLEGRINELLI E LA “TIKTOKER” ELISA MAINO - GALLERY
MA QANTAS VOGLIA DI PARTIRE C’È? – LA COMPAGNIA AEREA HA VENDUTO IN DIECI MINUTI TUTTI I POSTI DISPONIBILI SUL VOLO VERSO “IL NULLA”. A OTTOBRE DECOLLERÀ DA SYDNEY UN AEREO CHE SORVOLERÀ PER SETTE ORE LE PRINCIPALI ATTRAZIONI TURISTICHE DEL PAESE: DALL'ULURU ALLE ISOLE WHITSUNDAYS, FINO ALLA SUNSHINE COAST. È PREVISTO ANCHE UN SORVOLO A BASSA QUOTA DEL SYDNEY HARBOUR – IL COSTO? NON PROPRIO ACCESSIBILE…