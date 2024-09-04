VIDEO: MATTEO RENZI E CONCITA DE GREGORIO A "È SEMPRE CARTABIANCA"
https://mediasetinfinity.mediaset.it/video/esemprecartabianca/matteo-renzi-sangiuliano-sta-facendo-fare-una-figuraccia-al-ministero-della-cultura_F313480801001C08
FLASH - IL MIRACOLO DI SANGIULIANO: IL BOCCIA-GATE FA ANDARE D'ACCORDO PURE RENZI E LA DE GREGORIO, CHE OSPITI DELLA BERLINGUER CONCORDANO SULL’OPPORTUNITÀ DI “GENNY DELON” DI DIMETTERSI – MATTEONZO E CONCITA NON SIA AMANO DA QUANDO L'EX PREMIER, DA SEGRETARIO DEL PD, FU RITENUTO L'ARTEFICE DEL PERIODO PIÙ BUIO PER “L'UNITÀ”: DALL'AVVENTO DEGLI EDITORI PESSINA-STEFANELLI, ALL'USCITA DEL PD DALLA SOCIETÀ EDITORIALE, ALLA CHIUSURA DEL QUOTIDIANO, CHE PROPRIO CONCITA ERA STATA CHIAMATA A DIRIGERE DA SORU E PER IL QUALE HA DA POCO FINITO DI PAGARE PERSONALMENTE LE QUERELE DI CUI IL PD RENZIANO NON SI È FATTO CARICO…-
VIDEO: MATTEO RENZI E CONCITA DE GREGORIO A "È SEMPRE CARTABIANCA"
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DAGOREPORT - SI DIMETTE O NON SI DIMETTE? 'O MINISTRO 'NNAMMURATO NON MOLLA MANCO PER IL CAZZO! E CONTINUA AD ARRAMPICARSI SUGLI SPECCHI: IO UN ANGIOLETTO, LEI UNA MITOMANE: "AL PRESIDENTE MELONI HO RIBADITO LE MIE AFFERMAZIONI CONTENUTE NELLA LETTERA DI OGGI ALLA "STAMPA": MAI UN EURO DEL MINISTERO, NEANCHE PER UN CAFFÈ, È STATO IMPIEGATO PER VIAGGI E SOGGIORNI DELLA DOTTORESSA MARIA ROSARIA BOCCIA CHE, RISPETTO ALL'ORGANIZZAZIONE DEL G7 CULTURA, NON HA MAI AVUTO ACCESSO A DOCUMENTI RISERVATI” - A QUESTO PUNTO, L’ONORE DEL PAESE, ANZI DELLA NAZIONE COME LA CHIAMA MELONI, È NELLE MANI DI MARIA ROSARIA BOCCIA. DAI! TIRA FUORI TUTTO - UNGHIE FOTO AUDIO MAIL MUTANDE SPORCHE - E SPEDISCI L’INFINGARDO FARFALLONE A GORGHEGGIARE “MALAFEMMINA” IN QUALCHE TRATTORIA DI POSILLIPO. BOCCIA, FALLO PER LA TUA DIGNITÀ DI SEDOTTA E ABBANDONATA! - ALLA DUCETTA NON E' BASTATO LA FIGURACCIA DA POLLASTRA DI IERI SERA SU RETE4: MAI SI ERA MAI VISTO, NEMMENO AI TEMPI DEL BUNGA BUNGA, UN PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CHE VIENE SBUGIARDATO E PRESO A PESCI IN FACCIA IN DIRETTA DA UNA BAMBOLONA DI POMPEI…
DAGOREPORT – ECCO PERCHÉ GENNY SANGIULIANO DOVREBBE DIMETTERSI: IN ITALIA, UN MINISTRO DELLA REPUBBLICA DEVE RISPETTARE RIGIDI PRINCIPI ETICI E NORME DI CONDOTTA CHE REGOLANO L'ACCETTAZIONE DI BENEFICI O REGALI, COMPRESI VIAGGI E SOGGIORNI GRATUITI – SECONDO IL “CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI” E LE DISPOSIZIONI PER I MEMBRI DEL GOVERNO, L'ACCETTAZIONE DI BENEFICI, REGALI O ALTRE FORME DI VANTAGGI DA PARTE DI TERZI PUÒ ESSERE CONSIDERATA INAPPROPRIATA – E QUALSIASI FORMA DI BENEFICIO ACCETTATA DOVREBBE ESSERE DICHIARATA E DOCUMENTATA – I CASI DELLE DUE TRASFERTE IN RIVIERA DI “GENNY DELON” E DELLA POMPEIANA MARIA ROSARIA BOCCIA
DAGOREPORT - CON LA CULTURA NON SI MANGIA MA, DI SICURO, AL MINISTERO DEI BENI CULTURALI SI SCOPA - DALL’INDIAVOLATO DE MICHELIS AL SENTIMENTALE VELTRONI, DA MELANDRI ALLACCIATA A PIOVANI AD URBANI TRAFITTO DA IDA DE BENEDETTO, FINO A BONDI E FRANCESCHINI IN LOVE - VITTORIO SGARBI, UNO CHE SE NE INTENDE (RIMOSSO DUE VOLTE DA SOTTOSEGRETARIO AL MIC, L’ULTIMA DA "GENNY"), DIFENDE IL REVENGE CULTURALE DELLA “POMPEIANA ESPERTA” BOCCIA (“FA BENE A DIFENDERE LA SUA DIGNITÀ") E POI METTE IL DITO NELLA PIEGA DEI PANTALONI: “NON È ESCLUSO CHE ALL'INTERNO DELLA FAMIGLIA DEL MINISTRO, UNA PERSONA, CHE POTREBBE ESSERE LA MOGLIE, GLI HA DETTO ''QUESTA NON LA PUOI NOMINARE''. E' UN PASTICCIO LEGATO ALL'INFATUAZIONE VERSO QUESTA DONNA. NON C'È PECULATO, NÉ ALTRO. PER FARE LA CONSIGLIERA NON SERVE CHISSÀ QUALE TITOLO. LO PUÒ FARE ANCHE UN FATTORINO. NON E' CREDIBILE CHE SIA STATO UN FUNZIONARIO A STOPPARE LA NOMINA” - COMUNQUE SIA ANDATA, DAGOSPIA AUGURA OGNI FORTUNA ALLA SIGNORA FEDERICA CORSINI SPOSATA SANGIULIANO, MA STARE IN GUARDIA, VISTI I PRECEDENTI AL COLLEGIO ROMANO, È IL MINIMO: LE BOCCE NON SAI MAI DOVE POSSONO FERMARSI…
DAGOREPORT - E ADESSO, SCOPERCHIATO IL PENTOLONE RIBOLLENTE DI ARDORI “CULTURALI”, CHE SUCCEDE? GIORGIA MELONI SI SALVA SOLO SE IL CASO FINISCE MEDIATICAMENTE IN ULTIMA PAGINA. IN CASO CONTRARIO, LE DIMISSIONI VOLONTARIE DI "GENNY DELON" DIVENTANO INDISPENSABILI PER NON FAR RISALIRE IL FATTACCIO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO. MA OGGI LO STATO DI RISSOSITÀ CON LEGA E FORZA ITALIA E' TALE CHE UN RIMPASTO RISCHIA DI TRASFORMARSI IN ULTIMA CENA - IL “BOMBOLO DEL GOLFO” HA DAVANTI UN MESE O DUE PER PREPARARSI A RISPONDERE ALLE INTERROGAZIONI PARLAMENTARI. QUEL GIORNO, SE ARRIVERÀ (BASTA UN ESPOSTO PER I VIAGGI E LE OSPITALITÀ A BENEFICIO DI UNA “ESTRANEA” ALLA COSA PUBBLICA PER FAR INTERVENIRE QUANTOMENO LA CORTE DEI CONTI SE NON I PM DI PIAZZALE CLODIO), SARÀ LA NORIMBERGA PER 'O MINISTRO 'NNAMMURATO, COSTRETTO A PRODURRE IN AULA LE PROVE CHE DAGOSPIA HA SCRITTO IL FALSO SCARICANDO L’EX IMPRENDITRICE DI ABITI DA SPOSA DI POMPEI COME UNA VELLEITARIA ARRAMPICATRICE DI PROVINCIA. MA, A QUEL PUNTO, SULLA CALIENTE PAGINA INSTAGRAM DELLA BOCCIA-RIDENS POTREBBE SUCCEDERE DI TUTTO, DI PIÙ, FORNITA COM’È LA BAMBOLONA DI UN ARCHIVIO ZEPPO DI AUDIO E DI MAIL DELL’INFINGARDO CASCAMORTO GENNY - PIÙ SPIONA DI DAGOSPIA, MEJO DI UN DOSSIER, AL PARI DI UN'ERUZIONE VESUVIANA, È L'INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI COMUNALI DI POMPEI, PROTOCOLLATA STAMATTINA - VIDEO
LA GENIALE IDEA DELLA MELONI: PER TOGLIERSI DI TORNO L'ORMAI IMPRESENTABILE SANGIULIANO, LA SORA GIORGIA STA PENSANDO DI CANDIDARLO A PRESIDENTE DELLA CAMPANIA, REGIONE DATA PER STRAPERSA. SI SPIEGA SOLO COSÌ L'ASSURDA SCELTA DI FAR CONCLUDERE A “GENNY DELON” LA CONFERENZA PROGRAMMATICA REGIONALE DI FRATELLI D’ITALIA. È LA RIPROVA DI QUANTO LA DUCETTA TENGA AL SUD: TUTTI GLI ARGOMENTI SARANNO OSCURATI DAL PRESSING DEI GIORNALISTI SULL’AFFAIRE BOCCIA...