FLASH! - CHE CI FACEVANO MAURIZIO MOLINARI E SILVIA SCIORILLI BORRELLI, GIORNALISTA DEL “FINANCIAL TIMES”, A SPASSO INSIEME A MILANO, ZONA CITYLIFE, DOMENICA 2 OTTOBRE? DI COSA AVRANNO MAI PARLATO FITTO FITTO? DELLE SORTI DELL’ECONOMIA MONDIALE? DEL TOTOMINISTRI? OPPURE DI QUALCHE POSTO CHE SI STA LIBERANDO, O SI È LIBERATO, A LARGO FOCHETTI? QUALCHE GIORNO PRIMA, IL 28 SETTEMBRE, IL VICE DI MOLINARI, FRANCESCO GUERRERA, HA MOLLATO IL QUOTIDIANO DI ELKANN PER PASSARE A “REUTERS”. MA SICURAMENTE È SOLO UNA COINCIDENZA…-