media e tv

politica

PUR DI RESTARE A PALAZZO CHIGI, CONTE È PRONTO ALLA PIÙ UMILIANTE DELLE SCONFITTE - CONTE OFFRE A MATTEO RENZI TUTTO QUELLO CHE È POSSIBILE OFFRIRE SUL RECOVERY, MES, RIMPASTO E SERVIZI. A QUEL PUNTO, "PITTIBOMBA" DIRÀ CHE UN “RAFFORZAMENTO DELLA SQUADRA DI GOVERNO” NON PUÒ SIGNIFICARE CAMBIARE DUE MINISTRI, CATALFO E DE MICHELI - PER UNA “CRISI PILOTATA”, OCCORRONO LE DIMISSIONI DEI MINISTRI DA SBOLOGNARE. SEMBRA FACILE MA NON LO È: GIÀ PAOLA DE MICHELI HA ANNUNCIATO CHE NON MOLLERÀ LA POLTRONA - SE I MINISTRI NON SI DIMETTONO VOLONTARIAMENTE, SI VA VERSO LA CRISI FORMALE: DIMISSIONI DI CONTE, NUOVO GOVERNO E FIDUCIA IN PARLAMENTO. E CHI VIVRÀ, VEDRÀ...

business

cronache

COME FINÌ TUTTO IN VACCA (AGUSTA) – VENT’ANNI FA A PORTOFINO LA SCOMPARSA MISTERIOSA DELLA CONTESSA, CHE POI SI SCOPRÌ ESSERE SCIVOLATA E PRECIPITATA IN MARE DALLA TERRAZZA DI VILLA ALTACHIARA SOTTO EFFETTO DI WHISKY E SONNIFERI: PER LA PRIMA VOLTA LA MORTE DIVENNE REALITY, UN FORMAT CHE NON CI HA MAI ABBANDONATO – EMILIO FEDE CHE GONGOLAVA PREGUSTANDO IL BOOM DI ASCOLTI, LE TELECAMERE DEL TG1 AL LARGO DELLA BAIA, LA CRONACA NERA CHE INIZIÒ A ENTRARE NEI SALOTTI TV CON ESPERTI E PSICOLOGI...

sport

cafonal

viaggi

salute

“TENIAMO LA SOGLIA ALTA CONTRO IL COVID PER ALMENO ALTRI SEI MESI” - L’IMMUNOLOGO FRANCESCO LE FOCHE SPIEGA QUEL CHE POTREBBE ACCADERE NEL SUO ARTICOLO PER DAGOSPIA: “IL VACCINO CI SALVERÀ DA QUESTA PANDEMIA MA DOBBIAMO METTERE A PUNTO UNA MACCHINA DA GUERRA PER LE VACCINAZIONI. SI TRATTA ORA DI SVILUPPARE UNA DECENTRALIZZAZIONE, COINVOLGENDO FORSE I MEDICI DI FAMIGLIA E LE ASL. TRA MARZO E LUGLIO DOVREMO AVER VACCINATO IL NUMERO DI PERSONE NECESSARIO ALL’IMMUNITÀ DI GREGGE”