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HOARA: CHE CIUCCIA! – NON FATE SENTIRE A PORRO L'INTERVISTA DELLA SUA POLITOLOGA BORSELLI A “RADIO DEEJAY”, IN CUI AMMETTEVA DI NON SAPERE CHI AVESSE DIPINTO LA GIOCONDA! IL TOCCO DI CLASSE? ''PINOCCHIO'' FU SCRITTO DA RODARI (ANZICHE' COLLODI) – SARÀ PER QUESTE SUE QUALITÀ CHE L'ALLORA MINISTRO DELLA DIFESA IGNAZIO LA RUSSA NEL 2011 LA ASSUNSE NELLA SUA SEGRETERIA? – I CONDUTTORI FANNO I PIACIONI E LEI SE LA GODE: “VAI VAI VAI…” – L’AUDIO COMPLETO + FOTOGALLERY HOT

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