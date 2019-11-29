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FLASH! È ONLINE IL NUOVISSIMO CRUCI-DAGO. SE SEGUITE FATTI E FATTACCI DELLA SETTIMANA NON POTETE PERDERVI LE PAROLE CROCIATE PIÙ DIVERTENTI DELLA RETE, CREATE AD HOC PER IL NOSTRO SITO DAL MITICO ENIGMISTA BIG BONVI, IN VERSIONE DESKTOP O MOBILE-
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LA BUONA "NOVELLA" - LA BOMBA DELL’EX GIEFFINO JONATHAN KASHANIAN: AMANDA LEAR NON E’ STATA LA MUSA DI DALI’. VI SPIEGO PERCHE’ - KATHERINE KELLY LANG, LA BROOKE LOGAN DI BEAUTIFUL, SOGNA DI DIVENTARE UNA DELLE ‘CHARLIE’S ANGELS’ - LA PRESSE ALLA CASA BIANCA, ACCORDO CON ASSOCIATED PRESS: QUELLA DI MARCO DURANTE SARÀ L’UNICA AGENZIA DI STAMPA ITALIANA A FORNIRE LA COPERTURA DELLE ELEZIONI PRESIDENZIALI USA – E LA GREGORACI…
TIE'! “NON SONO IL CANDIDATO DEL PARTITO DEMOCRATICO” - DOPO I MANIFESTI SENZA IL SIMBOLO DEL PD, STEFANO BONACCINI VUOLE IN TUTTI I MODI PRENDERE LE DISTANZE DAL PD: “GUIDERÒ UNA COALIZIONE CHE SARÀ FATTA DA QUELLA SINISTRA CHE HA GOVERNATO CON ME 5 ANNI” – “IL LOGO? VADA A VEDERE SE ZINGARETTI…” - VIDEO
BISCIONE THRILLER! SPOSTATA ALLE 15.30 L'UDIENZA DEL TRIBUNALE DI MILANO: MEDIASET E VIVENDI TRATTANO FINO ALL'ULTIMO SECONDO SULLA LORO CONTESA GIUDIZIARIA. L’INTESA SEMBRA VICINA, MA SI STA ANCORA DISCUTENDO SU ALCUNI PUNTI RELATIVI A PREZZO E CLAUSOLE DI “NON BELLIGERANZA” - PUNTI FERMI: LA DISCESA DI VIVENDI NEL CAPITALE DI MEDIASET AL DI SOTTO DEL 10% A FRONTE DELLA RINUNCIA A TUTTE LE CAUSE CIVILI, TRANNE…
HOARA: CHE CIUCCIA! – NON FATE SENTIRE A PORRO L'INTERVISTA DELLA SUA POLITOLOGA BORSELLI A “RADIO DEEJAY”, IN CUI AMMETTEVA DI NON SAPERE CHI AVESSE DIPINTO LA GIOCONDA! IL TOCCO DI CLASSE? ''PINOCCHIO'' FU SCRITTO DA RODARI (ANZICHE' COLLODI) – SARÀ PER QUESTE SUE QUALITÀ CHE L'ALLORA MINISTRO DELLA DIFESA IGNAZIO LA RUSSA NEL 2011 LA ASSUNSE NELLA SUA SEGRETERIA? – I CONDUTTORI FANNO I PIACIONI E LEI SE LA GODE: “VAI VAI VAI…” – L’AUDIO COMPLETO + FOTOGALLERY HOT
EMERY NON PER SEMPRE – IL TECNICO SPAGNOLO ESONERATO DALL'ARSENAL DOPO LA SCONFITTA SUBITA IN CASA CONTRO L'EINTRACHT FRANCOFORTE IN EUROPA LEAGUE - AL SUO POSTO PER IL MOMENTO LJUNGBERG – PER LA PANCHINA DEI “GUNNERS” SI E’ FATTO ANCHE IL NOME DI ALLEGRI. MA ALL’EX ALLENATORE DELLA JUVE NON PIACE SUBENTRARE IN CORSA...
CAFONAL DELL’ALDA SAUDITA – ALLE TERME DI DIOCLEZIANO INAUGURA LA MOSTRA KOLOSSAL “ROADS OF ARABIA” SPONSORIZZATA DAL GIGANTE PETROLIFERO SAUDI ARAMCO E ALDA FENDI – OLTRE A GIOIELLI E MANUFATTI PREGIATISSIMI, SFILANO AMBASCIATORI, NOBILI E LA BELLA PRINCIPESSA JAWAHER BINT MOHAMMED N ABDULAZIZ AL SAUD
PARIGI VAL BENE UN AFFITTO – AIRBNB DIVENTA SPONSOR DELLE OLIMPIADI E LA CAPITALE FRANCESE SI RIBELLA: POLITICI E ALBERGATORI CONTESTANO LA PARTNERSHIP DELLA SOCIETÀ – LA PIATTAFORMA È ACCUSATA DI FALSARE IL MERCATO IMMOBILIARE, FAR CRESCERE I PREZZI E COSTRINGERE I PARIGINI A LASCIARE IL CENTRO, ORMAI RIDOTTO A UN PARCO GIOCHI PER TURISTI – VIDEO