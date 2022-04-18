IL TWEET DI MONDA SU CATHERINE SPAAK
FLASH! - PERCHÉ RAINEWS PER RICORDARE LA SPAAK E' COSTRETTA A COLLEGARSI VIA SATELLITE CON IL SUO COLLABORATORE ANTONIO MONDA, LOCATO A NEW YORK? IN ITALIA SIAMO PRIVI DI CRITICI CINEMATOGRAFICI?-
BENVENUTI AL PARDO GIOCHI - DOPO “TIKI TAKA”, “SUPERTELE" SU DAZN: IL GIORNALISTA PIERLUIGI PARDO TORNA IN CONDUZIONE CON UN NUOVO SALOTTO DOVE SI PARLA DI CALCIO: “MI È RIVENUTA VOGLIA DI METTERE INSIEME LA GENTE, GLI AMICI, PER RACCONTARE STORIE CHE NON SIANO IL SOLITO 'IO CHE LITIGO CON TE E TU CHE LITIGHI CON ME'. APRIAMO IL NOSTRO SPAZIO A TUTTI: PENSATORI, POLITICI, CANTANTI… E POI C’È PIZZUL. CHI VINCE IL CAMPIONATO? L'INTER HA UN PICCOLO VANTAGGIO. IL MILAN ARABO? ORA NON SI PUÒ DIRE NO AI CAPITALI STRANIERI…” - VIDEO
L’ANPI NON RIESCE A STARE UN GIORNO SENZA FARE CASINO SULL’UCRAINA - STAVOLTA SONO ANDATI A FRUGARE SUI SOCIAL DEL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE DEI PARTIGIANI ITALIANI GIANFRANCO PAGLIARULO E HANNO TROVATO UN POST DATATO 2015 CHE DEFINIVA "NAZISTOIDE" IL "REGIME DI KIEV FORAGGIATO DAGLI USA” - LUI HA PROVATO A DIFENDERSI: “NON SONO PUTINIANO, MA ANTIFASCISTA SEMPRE. E CONDANNO L’INVASIONE” - PERÒ POI HA RICORDATO GLI “EPISODI SCONVOLGENTI AVVENUTI PER MANO DI FORMAZIONI ISPIRATE AL NAZISMO" NON ULTIMO "IL BATTAGLIONE AZOV" E RIBADITO "LA DOCUMENTATA PRESENZA STRANIERA E DEGLI AMERICANI NEI CAMBI DI REGIME…” (IN PRATICA CONFERMANDO QUEL POST DEL 2015 IN TUTTO E PER TUTTO)
IL GREGGIO DEVE ANCORA VENIRE – IL SESTO PACCHETTO DI SANZIONI EUROPEE CONTRO MOSCA STA PER ARRIVARE, E PROBABILMENTE CONTERRÀ ANCHE L’EMBARGO AL PETROLIO RUSSO. LO CONFERMA URSULA VON DER LEYEN: L’OBIETTIVO PRIMARIO È RIDURRE LE ENTRATE DI PUTIN. STIAMO SVILUPPANDO MECCANISMI INTELLIGENTI IN MODO CHE ANCHE IL PETROLIO POSSA ESSERE INCLUSO NEL PROSSIMO PACCHETTO. QUELLO CHE NON DEVE ACCADERE È CHE PUTIN FACCIA PAGARE PREZZI ANCORA PIÙ ALTI SU ALTRI MERCATI” – I TEDESCHI QUESTA VOLTA ACCETTERANNO O SI METTERANNO DI NUOVO DI TRAVERSO?
I RUSSI PREPARANO L’OFFENSIVA FINALE NEL DONBASS – LO SOSTIENE MOSCA: “COMPLETATO IL RAGGRUPPAMENTO DELLE TRUPPE PER STABILIRE IL CONTROLLO PIENO DEI TERRITORI DI DONETSK E LUGANSK”, LO CONFERMANO GLI USA E ANCHE KIEV: “SI STANNO REGISTRANDO SEGNALI DELL’INIZIO DELL’OPERAZIONE OFFENSIVA NELLA ZONA OPERATIVA ORIENTALE”. SE L’OBIETTIVO È SEMPRE STATO “LIBERARE” LA PARTE ORIENTALE DEL PAESE, PERCHÉ PUTIN IN QUESTI 50 GIORNI HA PROVATO A SPINGERSI VERSO OVEST, BOMBARDANDO KIEV (E OGGI ANCHE LEOPOLI), E RIMEDIANDO SOLO SCHIAFFI?
IL DRAMMA DI CRISTIANO RONALDO – CR7 HA COMUNICATO LA PERDITA DI UNO DEI DUE GEMELLI CHE GEORGINA STAVA DANDO ALLA LUCE – “SIAMO DEVASTATI. E' IL DOLORE PIÙ GRANDE CHE UN GENITORE POSSA PROVARE. SOLO LA NASCITA DELLA NOSTRA BAMBINA CI DÀ LA FORZA DI VIVERE QUESTO MOMENTO CON UN PO' DI SPERANZA E FELICITÀ”
CAFONALINO - PRESENTATO ALLA LIBRERIA MONDADORI DI ROMA IL NUOVO LIBRO DI PAOLO GUZZANTI SULLA DESTRA ITALIANA: “IO STO DALLA PARTE DI ZELENSKY, MELONI MI HA STUPITO PERCHÉ HA PRESO UNA POSIZIONE NETTAMENTE ATLANTICA. SALVINI HA UN PASSATO DI MAGLIETTE CON PUTIN, COME LA LE PEN” - ALL’EVENTO PRESENTI MARCO DAMILANO, LUCIANO TIRINNANZI E… - FOTO
SEMBRAVA AMORE E INVECE ERANO CORNA – RIHANNA HA SFANCULATO IL FIDANZATO ASAP ROCKY A POCHE SETTIMANE DAL PARTO: PARE CHE LA BOMBA NELLA COPPIA SIA ESPLOSA DOPO CHE LUI L’AVREBBE TRADITA CON LA DESIGNER AMINA MUADDI, AMICA IN COMUNE DELLA COPPIA – SOLO POCO TEMPO FA LUI SI SPERTICAVA IN DICHIARAZIONI D’AMORE: “QUANDO HAI TROVATO LA TUA PERSONA LO SAI, LEI VALE UN MILIONE DI PERSONE”. MA PARE CHE QUESTO NON GLI ABBIA IMPEDITO DI TENERSELO NELLE MUTANDE…
ASPETTA E SPERMA - OCCHIO, CI STIAMO STERILIZZANDO DA SOLI! NEL SAGGIO "COUNTDOWN" VIENE SPIEGATO COME L'INQUINAMENTO CHIMICO STIA DRASTICAMENTE RIDUCENDO LA FERTILITÀ UMANA, RIDUCENDO IL NUMERO DI SPERMATOZOI VITALI CONTENUTI NEL SEME DEI MASCHI: NEI PAESI INDUSTRIALI QUESTO DATO È SCESO DAI 99 MILIONI PER MILLILITRO DEL 1973 AI 45 MILIONI DEL 2017, A UN PASSO DALLA SOGLIA DI INFERTILITÀ (40 MILIONI/ML) - VOLETE AVERE UN FIGLIO? NON FUMATE, MANTENETE IL PESO FORMA, NUTRITEVI CON CIBI BIOLOGICI, SOSTITUITE DETERGENTI, COSMETICI E...