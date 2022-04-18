FLASH! - PERCHÉ RAINEWS PER RICORDARE LA SPAAK E' COSTRETTA A COLLEGARSI VIA SATELLITE CON IL SUO COLLABORATORE ANTONIO MONDA, LOCATO A NEW YORK? IN ITALIA SIAMO PRIVI DI CRITICI CINEMATOGRAFICI?

-

Condividi questo articolo


IL TWEET DI MONDA SU CATHERINE SPAAK IL TWEET DI MONDA SU CATHERINE SPAAK

 

Condividi questo articolo

media e tv

BENVENUTI AL PARDO GIOCHI - DOPO “TIKI TAKA”, “SUPERTELE" SU DAZN: IL GIORNALISTA PIERLUIGI PARDO TORNA IN CONDUZIONE CON UN NUOVO SALOTTO DOVE SI PARLA DI CALCIO: “MI È RIVENUTA VOGLIA DI METTERE INSIEME LA GENTE, GLI AMICI, PER RACCONTARE STORIE CHE NON SIANO IL SOLITO 'IO CHE LITIGO CON TE E TU CHE LITIGHI CON ME'. APRIAMO IL NOSTRO SPAZIO A TUTTI: PENSATORI, POLITICI, CANTANTI… E POI C’È PIZZUL. CHI VINCE IL CAMPIONATO? L'INTER HA UN PICCOLO VANTAGGIO. IL MILAN ARABO? ORA NON SI PUÒ DIRE NO AI CAPITALI STRANIERI…” - VIDEO

politica

L’ANPI NON RIESCE A STARE UN GIORNO SENZA FARE CASINO SULL’UCRAINA - STAVOLTA SONO ANDATI A FRUGARE SUI SOCIAL DEL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE DEI PARTIGIANI ITALIANI GIANFRANCO PAGLIARULO E HANNO TROVATO UN POST DATATO 2015 CHE DEFINIVA "NAZISTOIDE" IL "REGIME DI KIEV FORAGGIATO DAGLI USA” - LUI HA PROVATO A DIFENDERSI: “NON SONO PUTINIANO, MA ANTIFASCISTA SEMPRE. E CONDANNO L’INVASIONE” - PERÒ POI HA RICORDATO GLI “EPISODI SCONVOLGENTI AVVENUTI PER MANO DI FORMAZIONI ISPIRATE AL NAZISMO" NON ULTIMO "IL BATTAGLIONE AZOV" E RIBADITO "LA DOCUMENTATA PRESENZA STRANIERA E DEGLI AMERICANI NEI CAMBI DI REGIME…” (IN PRATICA CONFERMANDO QUEL POST DEL 2015 IN TUTTO E PER TUTTO)

business

IL GREGGIO DEVE ANCORA VENIRE – IL SESTO PACCHETTO DI SANZIONI EUROPEE CONTRO MOSCA STA PER ARRIVARE, E PROBABILMENTE CONTERRÀ ANCHE L’EMBARGO AL PETROLIO RUSSO. LO CONFERMA URSULA VON DER LEYEN: L’OBIETTIVO PRIMARIO È RIDURRE LE ENTRATE DI PUTIN. STIAMO SVILUPPANDO MECCANISMI INTELLIGENTI IN MODO CHE ANCHE IL PETROLIO POSSA ESSERE INCLUSO NEL PROSSIMO PACCHETTO. QUELLO CHE NON DEVE ACCADERE È CHE PUTIN FACCIA PAGARE PREZZI ANCORA PIÙ ALTI SU ALTRI MERCATI” – I TEDESCHI QUESTA VOLTA ACCETTERANNO O SI METTERANNO DI NUOVO DI TRAVERSO?

cronache

I RUSSI PREPARANO L’OFFENSIVA FINALE NEL DONBASS – LO SOSTIENE MOSCA:  “COMPLETATO IL RAGGRUPPAMENTO DELLE TRUPPE PER STABILIRE IL CONTROLLO PIENO DEI TERRITORI DI DONETSK E LUGANSK”, LO CONFERMANO GLI USA E ANCHE KIEV: “SI STANNO REGISTRANDO SEGNALI DELL’INIZIO DELL’OPERAZIONE OFFENSIVA NELLA ZONA OPERATIVA ORIENTALE”. SE L’OBIETTIVO È SEMPRE STATO “LIBERARE” LA PARTE ORIENTALE DEL PAESE, PERCHÉ PUTIN IN QUESTI 50 GIORNI HA PROVATO A SPINGERSI VERSO OVEST, BOMBARDANDO KIEV (E OGGI ANCHE LEOPOLI), E RIMEDIANDO SOLO SCHIAFFI?

sport

cafonal

viaggi

salute

ASPETTA E SPERMA - OCCHIO, CI STIAMO STERILIZZANDO DA SOLI! NEL SAGGIO "COUNTDOWN" VIENE SPIEGATO COME L'INQUINAMENTO CHIMICO STIA DRASTICAMENTE RIDUCENDO LA FERTILITÀ UMANA, RIDUCENDO IL NUMERO DI SPERMATOZOI VITALI CONTENUTI NEL SEME DEI MASCHI: NEI PAESI INDUSTRIALI QUESTO DATO È SCESO DAI 99 MILIONI PER MILLILITRO DEL 1973 AI 45 MILIONI DEL 2017, A UN PASSO DALLA SOGLIA DI INFERTILITÀ (40 MILIONI/ML) - VOLETE AVERE UN FIGLIO? NON FUMATE, MANTENETE IL PESO FORMA, NUTRITEVI CON CIBI BIOLOGICI, SOSTITUITE DETERGENTI, COSMETICI E...