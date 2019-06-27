FLASH! – CANTA CHE TI PASSA: DOPO DIECI ANNI D'AMORE C'È ARIA DI CRISI TRA EROS RAMAZZOTTI E MARICA PELLEGRINELLI. TUTTI I DETTAGLI SUL NUMERO DI ‘’SPY’’ IN EDICOLA DA DOMANI…-
FLASH! – CANTA CHE TI PASSA: DOPO DIECI ANNI D'AMORE C'È ARIA DI CRISI TRA EROS RAMAZZOTTI E MARICA PELLEGRINELLI. TUTTI I DETTAGLI SUL NUMERO DI ‘’SPY’’ IN EDICOLA DA DOMANI…-
È GUERRA A RAI3 TRA LE DUE SIGNORE DELLA CRONACA NERA, FEDERICA SCIARELLI E FRANCA LEOSINI - LA CONDUTTRICE DI “CHI L’HA VISTO” NON HA PER NIENTE GRADITO CHE ANTONIO CIONTOLI, ACCUSATO DI AVER FERITO A MORTE MARCO VANNINI, ABBIA CONCESSO UN’INTERVISTA NON A LEI MA ALLA LEOSINI (IN ONDA DOMENICA), VERSO LA QUALE LA SCIARELLI DURANTE LA DIRETTA DI IERI HA LANCIATO UNA BORDATA PIENA DI IRONIA E DI SARCASMO…
I CONTI IN TASCA ALLA SEA WATCH: L'ANNO SCORSO HA RACCOLTO 1,8 MILIONI DI EURO, TRA I PRINCIPALI FINANZIATORI C'È LA CHIESA EVANGELICA TEDESCA, MA ANCHE POLITICI, CARDINALI ED EUROPARLAMENTARI - LA OPEN ARMS HA RICEVUTO SOLDI DI RICHARD GERE E DEL MANCHESTER CITY - L'ITALIANA MEDITERRANEA DA LEOLUCA ORLANDO E DE MAGISTRIS, GREENPEACE, CGIL, I GIURISTI DEMOCRATICI, L'ARCI E BANCA ETICA
AMOS TROVATO L'ACCORDO - GENISH FUORI DAL CDA TIM: ORA AL SUO POSTO ARRIVA UN ALTRO CONSIGLIERE IN QUOTA VIVENDI - IL MANAGER ISRAELIANO AVEVA FATTO CAUSA ALL'AZIENDA PER LICENZIAMENTO SENZA GIUSTA CAUSA, MA PER L'AZIENDA LA GIUSTA CAUSA C'ERA ECCOME. AVRANNO TROVATO UNA BUONUSCITA? - NEL FRATTEMPO È ENTRATO IN BTP PACTUAL, GRUPPO BRASILIANO GIÀ AZIONISTA DI MPS
LE VACANZE HOT DI WANDA NARA IN POLINESIA TRA SCATTI BOLLENTI E COMMENTI AL VELENO SUI SOCIAL: “FAI TORNARE SOLO ICARDI. SE RIMANI LÌ NOI FESTEGGIAMO” - TOTTI “REUCCIO” DELLE BALEARI: A IBIZA L’EX CAPITANO SI TRASTULLA TRA FOTO, VIDEO, CANZONI DI ED SHEERAN E DEDICHE DA COCCOLONE - IL PANCINO SOSPETTO DI ILARY: ASPETTA IL QUARTO FIGLIO O STA MANGIANDO PIU' DEL SOLITO? – VIDEO
CAFONAL-DICÒ – L’ARTISTA ROMANO FAMOSO PER LE COMBUSTIONI INAUGURA UN NUOVO SPAZIO A PIAZZA DE’ RICCI: NON È UNO STUDIO, NON È UN ATELIER NÉ UN LABORATORIO. MA ALLORA, CHE È? “UN’OPERA D’ARTE” – ALL’INAUGURAZIONE LAM SANTADECHE', TONY RENIS, VINCENT CANDELA – IN CONSOLLE LA DJ MELANIA ESTELLA INTERROTTA DA UN ACUTO DEL TENORE VITTORIO GRIGOLO
IL RISTORANTE PIÙ BELLO AL MONDO COL MANZO SCADUTO - PARLANO GLI CHEF DI ''GROTTA PALAZZESE'' DI POLIGNANO A MARE, UNO DEI LUOGHI PIÙ FAMOSI AL MONDO, DOPO LA FIGURACCIA DELLA MULTA, TRA MANZO GIAPPONESE SCADUTO E PESCE NON TRACCIABILE. ''L'UNICO ERRORE CHE CI RIMPROVERIAMO È…''