FLASH! – CHE CI FACEVA OGGI POMERIGGIO CAIRO ALLA PASTICCERIA “SANT AMBROEUS”? URBANETTO INTORNO ALLE 17 SI È SEDUTO AI TAVOLINI DEL SALOTTO PIÙ DOLCE DI MILANO E SI È MESSO A LEGGERE E SOTTOLINEARE CON SGUARDO CORRUCCIATO ALCUNI FOGLI. C’ENTRERÀ LA QUERELLE GIUDIZIARIA CON BLACKSTONE O I CONTI DEL GRUPPO RCS? AH, SAPERLO…-
DAGONEWS, MANICOMIO A 5 STELLE - CONTE MENTALMENTE DESTABILIZZATO DAL VAFFA DI GRILLO. E QUANDO IL SUO RASPUTIN CASALINO E IL SUO IDEOLOGO TRAVAGLIO LO INCITANO A FONDARE UN NUOVO PARTITO, COMINCIA A SUDARE FREDDO E NELLA TESTA RIAPPARE LO SPETTRO DI MARIO MONTI E IL FALLIMENTO DI SCIOLTA CIVICA - MA CHI STA PEGGIO DI CONTE, PERÒ, SI CHIAMA ENRICO LETTA. MENTRE DRAGHI È TRANQUILLO COME UN PISELLO NEL PROPRIO BACCELLO. INTANTO BEPPEMAO È TENTATO DI RIMETTERSI IN PISTA COME AI BEI TEMPI (MA LA FATICA È TANTA, I SOLDI MANCANO E IL CASINO DEL FIGLIO È ANCORA SULLE PRIME PAGINE)
"SONO ORGOGLIOSA CHE BRITNEY USI LA SUA VOCE" - DOPO ANNI DI SILENZIO, TORNA A PARLARE LA SORELLA DI BRITNEY SPEARS: "SE VORRÀ METTERE FINE ALLA TUTELA E VOLARE SU MARTE, AVERE UN BAMBINO IN MEZZO AL NULLA O TORNARE A DOMINARE IL MONDO, LA SOSTERRÒ" - L'ATTRICE NON HA PERSO L'OCCASIONE PER TOGLIERSI QUALCHE MACIGNO DALLA SCARPA CONTRO CHI L'HA ACCUSATA DI... - VIDEO
“IL CALCIO? 22 UOMINI RINCORRONO LA PALLA E ALLA FINE, PER UNA VOLTA, L’INGHILTERRA BATTE LA GERMANIA” – SOTTO GLI OCCHI DI WILLIAM E KATE LA NAZIONE DEI TRE LEONI SI BEVE I TEDESCHI GRAZIE AI GOL DI STERLING E KANE E VOLA AI QUARTI. OCCHIO CHE SABATO GLI INGLESI ARRIVANO A ROMA DOVE AFFRONTERANNO LA VINCENTE TRA SVEZIA E UCRAINA – L’URLO LIBERATORIO DI LINEKER: “FUUUU*****K” – IL DAILY MAIL CI CREDE: “FOOTBALL'S COMING HOME” - VIDEO
GUARDA COME DONDOLO (CON PUPO E MICHETTI) – AL PARTY PER I SUOI 83 ANNI, EDOARDO VIANELLO LANCIA IL CANDIDATO SINDACO DEL CAMPIDOGLIO DEL CENTRODESTRA ENRICO MICHETTI (CHE SI PRESENTA CON UN OCCHIO NERO): “ECCO L’UOMO CHE SPERIAMO SALVI ROMA” – CON MUGHINI E BERTINOTTI, ANCHE MAGALLI E PUPO CHE SI È SCATENATO A BALLARE SULLA SEDIA. DARIO SALVATORI HA PORTATO IN DONO A VIANELLO UNO DEI SUO PRIMI 45 GIRI, “UMILMENTE TI CHIEDO PERDONO (“MA VORREI SAPERE DI CHE COSA CHIEDEVI PERDONO!”) - IL VIDEO BY FULVIO ABBATE
LOW-COST UN PAR DE PALLE – OCCHIO AI COSTI NASCOSTI DELLE COMPAGNIE AEREE: TRA SCELTA DEL POSTO, BAGAGLIO A MANO E ORA ANCHE L’ASSICURAZIONE CONTRO IL COVID, IL COSTO PUÒ ANCHE TRIPLICARE – LA MAGGIOR PARTE DELLE COMPAGNIE AEREE A BASSO COSTO ORMAI CONTA SUL COSIDDETTO “ANCILIARY REVENUE”, PER GENERARE QUASI LA META’ DEGLI INTROITI – ANCHE L’ANTITRUST HA MESSO NEL MIRINO I RINCARI…
BOLLETTINIAMOCI – OGGI 679 NUOVI CASI E 42 DECESSI, CON 190.635 TAMPONI EFFETTUATI E IL TASSO DI POSITIVITA’ ALLO 0,36%, IL PIÙ BASSO DA QUANDO A GENNAIO SONO STATI CONTEGGIATI ANCHE I TEST RAPIDI - LE DOSI DI VACCINO SOMMINISTRATE SONO OLTRE 50,4 MILIONI, CON PIU’ DI 18 MILIONI DI CITTADINI CHE HANNO RICEVUTO IL RICHIAMO (IL 33,50% DELLA POPOLAZIONE OVER 12) - I CASI REGIONE PER REGIONE...