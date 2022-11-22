FLASH! – CHI SARÀ MAI QUEL SOBRIO, AUSTERO NEO SENATORE DEL PD CHE, RISUCCHIATO DALLA ROMA GODONA, HA PRESO UNA BOLLENTE COTTA PER UNA SENSUALE AVVOCATESSA VICINA AI DEM? AH, NON SAPERLO…- -
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FLASH! – CHI SARÀ MAI QUEL SOBRIO, AUSTERO NEO SENATORE DEL PD CHE, RISUCCHIATO DALLA ROMA GODONA, HA PRESO UNA BOLLENTE COTTA PER UNA SENSUALE AVVOCATESSA VICINA AI DEM? AH, NON SAPERLO…- -
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MUSK DI BRONZO. E DI STRONZO – LA PRIMA MOGLIE DI ELON, JUSTIN WILSON, UNA VOLTA RACCONTÒ SU “MARIE CLAIRE” DEL “METODO DEL CAOS” UTILIZZATO DA “MR. TESLA”, FATTO DI SCONTRO FRONTALE E CONTROLLO DI QUEL CHE RESTA TRA LE MACERIE. “SONO TUA MOGLIE, NON SONO UN TUO IMPIEGATO”, LO IMPLORAVA LEI DURANTE I LITIGI, E LA RISPOSTA DI LUI NON FU RASSICURANTE: “INFATTI. SE FOSSI UN MIO IMPIEGATO TI LICENZIEREI…”
CAFONALINO SULLA NUVOLA – QUADRI, SCULTURE, INSTALLAZIONI, FOTOGRAFIE, DIGITAL E STREET ART: OPERE DA 140 GALLERIE ROMANE SONO ESPOSTE FINO A DOMENICA A “ROMA ARTE IN NUVOLA”, NEI 14 MILA METRI QUADRI DELLA STRUTTURA DELL’EUR CREATA DA FUKSAS – ALL'INAUGURAZIONE DELLA RASSEGNA CURATA DA ADRIANA POLVERONI, SPICCA IL PADIGLIONE SPECIALE DEDICATO ALL'UCRAINA - AVVISTATI IL SOTTOPREZZEMOLINO ALLA CULTURA VITTORIO SGARBI, LUISA TODINI E...
QUANDO IL MARE E' UNA TAVOLA BLU - SE VI FIDATE DELLE CLASSIFICHE, SAPPIATE CHE PER IL ''SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE'' IL MARE PIU' PULITO BISOGNA FARE ROTTA SULLA PUGLIA CHE HA IL 99% DI ACQUE ECCELLENTI. SUL PODIO ANCHE LA SARDEGNA CON IL 97.6% E LA TOSCANA CON IL 96%. INCREDIBILMENTE AL QUARTO POSTO DI COLLOCA L’EMILIA ROMAGNA - IN FONDO ALLA CLASSIFICA C’È L’ABRUZZO CON IL 71,9%
SI AVVICINANO LE FESTE, DA COSA LO CAPIAMO? DAI VIROLOGI CHE LANCIANO L’ALLARME PER “SALVARE IL NATALE” – L’APPELLO DI MATTEO BASSETTI: “SE ANZIANI E FRAGILI VOGLIONO PASSARE DELLE BELLE VACANZE OCCORRE CHE SI VADANO A VACCINARE CONTRO SARS-COV-2 E CONTRO L'INFLUENZA” – FABRIZIO PREGLIASCO CI AGGIUNGE IL CARICO: “SICURAMENTE CI SARÀ UNA RISALITA DEI CASI COVID, E ANCHE UN MIX TRA DIVERSI TIPI DI INFLUENZA”