FLASH! – COLPO DI “SOLE” PER LUCIA ANNUNZIATA. L’EX CONDUTTRICE DI ‘’MEZZ’ORA IN PIÙ’’, DOPO AVER RASSEGNATO LE DIMISSIONI DALLA RAI PER ‘’INCOMPATIBILITÀ CON IL NUOVO GOVERNO’’, RIPIEGA LE SUE AMBIZIONI SULLE ONDE CONFINDUSTRIALI DI RADIO24…-
FLASH! – COLPO DI “SOLE” PER LUCIA ANNUNZIATA. L’EX CONDUTTRICE DI ‘’MEZZ’ORA IN PIÙ’’, DOPO AVER RASSEGNATO LE DIMISSIONI DALLA RAI PER ‘’INCOMPATIBILITÀ CON IL NUOVO GOVERNO’’, RIPIEGA LE SUE AMBIZIONI SULLE ONDE CONFINDUSTRIALI DI RADIO24…-
FLASH! – LA CARNE È DEBOLE E LA FAMIGLIA SCOPPIA. E’ CIÒ CHE È SUCCESSO A UN NOTO E SERIOSO CONDUTTORE TELEVISIVO RIMASTO TRAFITTO DALLE FRECCE DI CUPIDO AL PUNTO FATALE DI METTERE INCINTA UNA GIORNALISTA DI UN’ALTRA RETE…
FLASH! – ANCHE A CAIVANO, GIORGIA MELONI FA IL SUO BEL DISCORSETTO E ALLA FINE NON SI E’ FATTA FARE DOMANDE DAI GIORNALISTI PRESENTI. FORSE E’ PREOCCUPATA DI DOVER RISPONDERE ALLE MINCHIATE SU ALCOOL E STUPRO DETTE IN TV DAL SUO MELONCINO GIAMBRUNO? NON SOLO: IL SUO ATTUALE SISTEMA NERVOSO E’ COSI’ STRESSATO CHE LE CONFERENZE STAMPA LA FANNO SBROCCARE. MEGLIO EVITARE ‘STI CRONISTI PRIVI DI RISPETTO E IMBOTTITI DI ODIO PER IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO…
IL MELONCINO DEL GIORNO - LE GIAMBRUNATE DI MISTER MELONI COMINCIANO A FAR GIRARE LE PALLE NON SOLO A PIERSILVIO, CHE ASPETTA SOLO UN CROLLO DI SHARE PER ACCANTONARLO. PARE CHE LA STESSA GGGIORGIA SI SIA FATTA SONORAMENTE SENTIRE CON IL TRICOLOGICAMENTE VARIABILE COMPAGNO. NON TANTO SUL CONTENUTO (IL FAMIGERATO PARALLELISMO TRA ALCOOL E VIOLENZA IN CORPO FEMMINILE), QUANTO SULL’OPPORTUNITÀ DI SPARARE TALI CAZZATE DAVANTI A UNA TELECAMERA, DIMENTICANDO CHE TUTTI SI SENTIRANNO AUTORIZZATI A CREDERE CHE QUELLO SIA ANCHE IL PENSIERO DEL CAPO DEL GOVERNO…
DAGOREPORT: BIENNALE DELLE MIE BRAME! - MOLTI SCOMMETTONO SULLE DIMISSIONI ANTICIPATE DEL DIRETTORE DELLA BIENNALE CINEMA ALBERTO BARBERA. UNA POLTRONA CHE FA GOLA A GIANLUCA FARINELLI, PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE CINEMA PER ROMA SU INPUT DEL DUPLEX NASTASI-FRANCESCHINI. CAMBIATO REGIME, LA SUA AMBIZIONE HA TROVATO UN VALIDO APPOGGIO NEL RAMPELLIANO MOLLICONE - IL PRESIDENTE DELLA BIENNALE ROBERTO CICUTTO SCADE A FEBBRAIO E GIÀ DA MESI SI SA CHE GGGIORGIA VUOLE BUTTAFUOCO. SCELTA AVVENTATA PER IL PIÙ COMPLESSO EVENTO CULTURALE ITALIANO. MA SI VOCIFERA CHE DIETRO AL VATE SICULO DELLA DUCETTA, A TIRARE I FILI, CI SIA IL MULTIFORME SALVO NASTASI…
FLASH! - AVVISATE LA DUCETTA CHE AL SUO RITORNO DA ATENE - GIOVEDÌ CENA DI LAVORO CON IL PRIMO MINISTRO MITSOTAKIS – TROVERÀ SULLA SCRIVANIA DI PALAZZO CHIGI UN’AMARA SORPRESA: UNA MISSIVA DELLA COMMISSIONE EUROPEA CHE RIGETTA LE SUE RICHIESTE, A PARTIRE DAL PATTO DI STABILITÀ. A QUEL PUNTO: O SI DÀ UNA CALMATA E ABBASSA LE PENNE O LA FARANNO BALLARE…