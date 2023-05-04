FLASH! – COSA HANNO IN COMUNE ELLY SCHLEIN E ROCCO SIFFREDI? IL COMPLEANNO! ENTRAMBI SONO NATI OGGI, 4 MAGGIO: LA SEGRETARIA MULTIGENDER DEL PD COMPIE 38 ANNI, IL PORNODIVO 59 (MA NE DIMOSTRA LA METÀ) – IL MESSAGGIO PORCELLINO DI ROCCO SU INSTAGRAM: “LET’S PARTY TOGETHER ELLY! I’M COMING BABY”. COS’AVRÀ VOLUTO DIRE? E COME RISPONDERÀ LA SERIOSA SINISTRATA CON LA PASSIONE PER L'ARMOCROMIA?

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BUON COMPLEANNO ELLY SCHLEIN E ROCCO SIFFREDI BUON COMPLEANNO ELLY SCHLEIN E ROCCO SIFFREDI 4 MAGGIO - COMPLEANNO DI ELLY SCHLEIN E ROCCO SIFFREDI - DA IL GIORNO 4 MAGGIO - COMPLEANNO DI ELLY SCHLEIN E ROCCO SIFFREDI - DA IL GIORNO LA STORIA INSTAGRAM DI ROCCO SIFFREDI CON ELLY SCHLEIN LA STORIA INSTAGRAM DI ROCCO SIFFREDI CON ELLY SCHLEIN

 

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IL DIVANO DEI GIUSTI - CHE VEDIAMO STASERA? IN CHIARO MI SEMBRA CHE CI SIA UNA BELLA SCELTA. DA FICARRA E PICONE IN “LA MATASSA”, AL SOLIDO REBOOT DE “I MAGNIFICI 7” - SU RAI MOVIE ALLE 21, 10 TROVATE IL RICCO E NON COSÌ FORTUNATO FANTASCIENTIFICO “PASSENGERS” - IN SECONDA SERATA RITROVATE IL SPAGHETTI WESTERN SBALLATISSIMO MA SIMPATICO “IL MIO WEST”. CERTO, L’APPARIZIONE DI BOWIE È FULMINANTE, COME LA PUR BREVISSIMA SCENA DI NUDO DI ALESSIA MARCUZZI, MA IL FILM NON STA IN PIEDI. GRANDE OCCASIONE PERSA… - VIDEO

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