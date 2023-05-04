BUON COMPLEANNO ELLY SCHLEIN E ROCCO SIFFREDI 4 MAGGIO - COMPLEANNO DI ELLY SCHLEIN E ROCCO SIFFREDI - DA IL GIORNO LA STORIA INSTAGRAM DI ROCCO SIFFREDI CON ELLY SCHLEIN
FLASH! – COSA HANNO IN COMUNE ELLY SCHLEIN E ROCCO SIFFREDI? IL COMPLEANNO! ENTRAMBI SONO NATI OGGI, 4 MAGGIO: LA SEGRETARIA MULTIGENDER DEL PD COMPIE 38 ANNI, IL PORNODIVO 59 (MA NE DIMOSTRA LA METÀ) – IL MESSAGGIO PORCELLINO DI ROCCO SU INSTAGRAM: “LET’S PARTY TOGETHER ELLY! I’M COMING BABY”. COS’AVRÀ VOLUTO DIRE? E COME RISPONDERÀ LA SERIOSA SINISTRATA CON LA PASSIONE PER L'ARMOCROMIA?-
BUON COMPLEANNO ELLY SCHLEIN E ROCCO SIFFREDI 4 MAGGIO - COMPLEANNO DI ELLY SCHLEIN E ROCCO SIFFREDI - DA IL GIORNO LA STORIA INSTAGRAM DI ROCCO SIFFREDI CON ELLY SCHLEIN
IL DIVANO DEI GIUSTI - CHE VEDIAMO STASERA? IN CHIARO MI SEMBRA CHE CI SIA UNA BELLA SCELTA. DA FICARRA E PICONE IN “LA MATASSA”, AL SOLIDO REBOOT DE “I MAGNIFICI 7” - SU RAI MOVIE ALLE 21, 10 TROVATE IL RICCO E NON COSÌ FORTUNATO FANTASCIENTIFICO “PASSENGERS” - IN SECONDA SERATA RITROVATE IL SPAGHETTI WESTERN SBALLATISSIMO MA SIMPATICO “IL MIO WEST”. CERTO, L’APPARIZIONE DI BOWIE È FULMINANTE, COME LA PUR BREVISSIMA SCENA DI NUDO DI ALESSIA MARCUZZI, MA IL FILM NON STA IN PIEDI. GRANDE OCCASIONE PERSA… - VIDEO
SARANNO RICCHI 'STI ARABI MA SO' UN PO' COJONI - IL GOVERNO ARABO STAREBBE PREPARANDO UNA MAXI OFFERTA DA CIRCA 360 MILIONI DI EURO L'ANNO PER IL 35ENNE LIONEL MESSI (UN MILIONE AL GIORNO) - IL GOVERNO SAUDITA, DOPO AVER FATTO PONTI D'ORO A CRISTIANO RONALDO, VORREBBE PORTARE IL CAMPIONE ARGENTINO ALL'AL-HILAL, LA RIVALE DELL'AL NASSR DI CR7, PER RICOMPORRE LA SFIDA TRA I DUE, CHE ORMAI SONO SUL VIALE DEL TRAMONTO...
CAFONALINO BAGAGLINO FOREVER – LEO GULLOTTA, ALLA PRESENTAZIONE ROMANA DELLA SUA AUTOBIOGRAFIA, RICORDA I TEMPI EROICI E FARSESCHI DEL “BAGAGLINO”. E LO FA INSIEME AL REGISTA PIER FRANCESCO PINGITORE – “QUEL PROGRAMMA ERA UN FUMETTO TELEVISIVO SUL MONDO DELLA POLITICA E DELLO SPETTACOLO. SIAMO ENTRATI NELLA CASE DEGLI ITALIANI A FORZA. ANCORA OGGI MI FERMANO PER CHIEDERMI PERCHÉ ABBIAMO SMESSO…” – VIDEO + FOTO BY DI BACCO
CURIOSI DI SAPERE QUALI SONO LE ATTRAZIONI TURISTICHE PIÙ POPOLARI? LA RICERCA DI MUSEMENT, SULLA BASE DELLE RECENSIONI RICEVUTE DAI MONUMENTI SU GOOGLE, INCORONA LA FONTANA DI TREVI - RIMANIAMO A ROMA ANCHE PER IL SECONDO POSTO ASSEGNATO AL COLOSSEO - I FRANCESI DEVONO ACCONTENTARSI DEL TERZO GRADINO DEL PODIO GRAZIE ALLA TOUR EIFFEL… - LA TOP TEN
PANDEMIA CANAGLIA – L’IMMUNOLOGO ALBERTO MANTOVANI: “MI PREOCCUPANO IL MILIONE E MEZZO DI MAMMOGRAFIE NON ESEGUITE DAL 2020 AD OGGI, COSÌ COME MOLTI ALTRI SCREENING TUMORALI. DURANTE IL LOCKDOWN LE CATTIVE ABITUDINI, COME LA CATTIVA ALIMENTAZIONE E LA SEDENTARIETÀ SI SONO CONSOLIDATE” - “L’EREDITÀ POSITIVA DEL COVID? LA RICERCA È RIUSCITA A REALIZZARE COSE CHE PRIMA SI FACEVANO IN 10 ANNI. MA UN VACCINO UNIVERSALE CONTRO I TUMORI NON È ANCORA ALL’ORIZZONTE..”