FLASH! – DICONO CHE UN'EDITRICE MULTITASKING A CUI PIACE PRENDERE IL LARGO ABBIA UN SERIO PROBLEMA DI INSONNIA. CRESCIUTA TRA ARTE, MUSICA E LETTERATURA, TRASCORRE LE NOTTI A SCRIVERE NEL SUO EREMO DI PROVINCIA. POI, PERÒ, SI ADDORMENTA DURANTE GLI INCONTRI POMERIDIANI CON IL SUO STAFF. DICONO… (DA “VANITY FAIR”)-
IL PARTITO DEGLI ARTISTI DA’ UN’ALTRA BOTTA ALLA MELONI: DOPO ELODIE, GIORGIA IN CAMPO CONTRO LA "DUCETTA" – “ANCHE IO SONO GIORGIA MA NON ROMPO I COGLIONI A NESSUNO” - LA REPLICA DELLA LEADER DI FRATELLI D’ITALIA: “TROVO CHE LA VOCE DI GIORGIA SIA STRAORDINARIA. MA SE NON MI PIACESSE LA SUA MUSICA, NON AVREI BISOGNO DI INSULTARLA”
“LA POSIZIONE DEGLI STATI UNITI SU TAIWAN NON È CAMBIATA”. IL PROBLEMA È CAPIRE QUAL È! – ARRIVA LA NOTA DELLA CASA BIANCA SULLA TELEFONATA TRA BIDEN E XI JINPING: “IL PRESIDENTE HA RIBADITO CHE GLI STATI UNITI SI OPPONGONO FERMAMENTE AGLI SFORZI UNILATERALI PER CAMBIARE LO STATUS QUO O MINARE LA PACE”. MA QUANTO FERMAMENTE? SE PECHINO INVADE L’ISOLA DI FORMOSA, “SLEEPY JOE” È DISPOSTO A DICHIARARE GUERRA?
HEAVY META - PER LA PRIMA VOLTA NELLA SUA STORIA, LA SOCIETÀ MADRE DI FACEBOOK HA REGISTRATO UN CALO NEI RICAVI: 28,82 MILIARDI DI DOLLARI RISPETTO AI 28,94 ATTESI NEL SECONDO TRIMESTRE - ZUCKERBERG PROVA A "TIKTOKIZZARE" INSTAGRAM MA NON FUNZIONA: SCENDONO ANCHE IL NUMERO DEGLI UTENTI ATTIVI AL MESE E IL MARGINE DI RICAVO - E IL TITOLO CROLLA A WALL STREET
IL PORCO DEL CIRCEO – UN UOMO HA FILMATO UNA 13ENNE MENTRE FACEVA LA DOCCIA, IN UN CAMPEGGIO DEL CIRCEO: NOTATO DA ALCUNI BAGNANTI, HA RISCHIATO IL LINCIAGGIO – LA RAGAZZINA ERA ENTRATA IN BAGNO, SI ERA SPOGLIATA E AVEVA INIZIATO A LAVARSI. IL MANIACO, UN COMMERCIANTE DI FROSINONE, SI È NASCOSTO IN UN ANGOLO E HA INIZIATO A RIPRENDERLA. LEI L’HA VISTO, SI È MESSA A URLARE E…
VI RICORDATE DI JENS LEHMANN? L’EX PORTIERE DELLA NAZIONALE TEDESCA HA SBROCCATO: È STATO DENUNCIATO PER AVER DISTRUTTO IL GARAGE DI UN VICINO CON UNA MOTOSEGA: AVREBBE ANCHE TENTATO DI STACCARGLI I CAVI DEL SISTEMA DI SORVEGLIANZA, SENZA RIUSCIRCI – GIÀ IN PASSATO I DUE AVEVANO LITIGATO: LEHMANN, CHE SAREBBE AUTORE DI ALTRI TRE CASI DI VANDALISMO, SOSTIENE CHE QUELLA RIMESSA GLI IMPEDIVA LA…
CAFONALINO SLURP SLURP! - ALLA CASINA DI MACCHIA MADAMA LA DEMOCRAZIA CRISTIANA, NELLA PERSONA DI GIANFRANCO ROTONDI, "BATTEZZA" LA MELONI - TRA GENERALI, BOIARDI, ASPIRANTI PARLAMENTARI, ANNA LA ROSA, LA DUCETTA CONFABULA UN "POTERE FORTE": FABIO PANETTA, IL BANCHIERE DELLA BCE CHE MIRA A BANKITALIA – TRA LA CASELLATI CON UNA SPILLA D'ORO DA MEZZO CHILO SUL PETTO, PAOLA TAVERNA VESTITA COME UN UOVO DI PASQUA E MAURIZIO GASPARRI “MASCHERATO” ALLA DYBALA, SPUNTA UNA TETTONICA ELISA ISOARDI…
SEMBRAVA AMORE E INVECE ERANO CORNA – RIHANNA HA SFANCULATO IL FIDANZATO ASAP ROCKY A POCHE SETTIMANE DAL PARTO: PARE CHE LA BOMBA NELLA COPPIA SIA ESPLOSA DOPO CHE LUI L’AVREBBE TRADITA CON LA DESIGNER AMINA MUADDI, AMICA IN COMUNE DELLA COPPIA – SOLO POCO TEMPO FA LUI SI SPERTICAVA IN DICHIARAZIONI D’AMORE: “QUANDO HAI TROVATO LA TUA PERSONA LO SAI, LEI VALE UN MILIONE DI PERSONE”. MA PARE CHE QUESTO NON GLI ABBIA IMPEDITO DI TENERSELO NELLE MUTANDE…
CON IL VIRUS SI PERDE IL PELO, E PURE IL VIZIO – SECONDO UNO STUDIO PUBBLICATO SU “NATURE” I PAZIENTI POSITIVI AL COVID POTREBBERO MANIFESTARE PERDITA DI CAPELLI E DI LIBIDO – I RICERCATORI HANNO ESAMINATO LE CARTELLE DI 2,4 MILIONI DI PERSONE E HANNO INDIVIDUATO TRE CATEGORIE DI SINTOMI, SUDDIVISI IN RESPIRATORI, COGNITIVI E GENERALI. TRA I PIU COMUNI CI SONO MANCANZA DI FIATO, FEBBRE E DOLORE TORACICO, MA SONO STATI NUMEROSI ANCHE I CASI DI AMNESIA E DISFUNZIONE ERETTILE…