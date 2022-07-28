FLASH! – DICONO CHE UN'EDITRICE MULTITASKING A CUI PIACE PRENDERE IL LARGO ABBIA UN SERIO PROBLEMA DI INSONNIA. CRESCIUTA TRA ARTE, MUSICA E LETTERATURA, TRASCORRE LE NOTTI A SCRIVERE NEL SUO EREMO DI PROVINCIA. POI, PERÒ, SI ADDORMENTA DURANTE GLI INCONTRI POMERIDIANI CON IL SUO STAFF. DICONO… (DA “VANITY FAIR”)

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CON IL VIRUS SI PERDE IL PELO, E PURE IL VIZIO – SECONDO UNO STUDIO PUBBLICATO SU “NATURE” I PAZIENTI POSITIVI AL COVID POTREBBERO MANIFESTARE PERDITA DI CAPELLI E DI LIBIDO – I RICERCATORI HANNO ESAMINATO LE CARTELLE DI 2,4 MILIONI DI PERSONE E HANNO INDIVIDUATO TRE CATEGORIE DI SINTOMI, SUDDIVISI IN RESPIRATORI, COGNITIVI E GENERALI. TRA I PIU COMUNI CI SONO MANCANZA DI FIATO, FEBBRE E DOLORE TORACICO, MA SONO STATI NUMEROSI ANCHE I CASI DI AMNESIA E DISFUNZIONE ERETTILE…