FLASH! – DOPO UNA GIORNATA DI LAVORO, UNA VOLTA A CENA, QUESTO DISGRAZIATO E ALLUVIONATO PAESE DI CHE CIANCIA? DI SOLDI CHE NON BASTANO MAI? DI FIGLI CHE NON TROVANO UN CAZZO DI LAVORO? DI INTER E DI JUVE? DI FIGA E DI CAZZI? MACCHÉ: SI TIRANO I PIATTI DISCUTENDO DEL “SOL DELL’AVVENIRE”, ULTIMO FILM DI NANNI MORETTI. LO SCRIVE LA PENNA SVENUTA DI ANNALISA CUZZOCREA SU “LA STAMPA”, INTERVISTANDO IL SAI BABA DI MONTEVERDE VECCHIO: “L’ITALIA A CENA PARLA DEL SUO FILM. SI DIVIDE TRA “CAPOLAVORO” E “LE MERENDINE DELLA MAMMA NON TORNERANNO PIÙ”. PREVALE IL CAPOLAVORO” - ‘A LELLA, PASSAME L’OLIO…

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CAFONALINO FOREVER YOUNG – CHI MEGLIO DELLA 90ENNE SANDRA MILO PER INAUGURARE IL PRIMO CENTRO “LONGEVITY” A ROMA, CHE PROMETTE UNA LUNGA VITA A CHI SI SOTTOPORRÀ A TRATTAMENTI DI ULTIMA GENERAZIONE – SANDROCCHIA NOSTRA INDOSSA LA TUTA E PROVA LA CRIOCAMERA. POI SI PRESENTA CON ABITO VERDE CHE È UN PUGNO IN UN OCCHIO AL PARTY ORGANIZZATO PER L'OCCASIONE, TRA LA "MATRONA" DI MISS ITALIA PATRIZIA MIRIGLIANI, SEBASTIANO SOMMA E UNO STUOLO DI SVIPPATI VARI – FOTO BY DI BACCO

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