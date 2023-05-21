FLASH! – DOPO UNA GIORNATA DI LAVORO, UNA VOLTA A CENA, QUESTO DISGRAZIATO E ALLUVIONATO PAESE DI CHE CIANCIA? DI SOLDI CHE NON BASTANO MAI? DI FIGLI CHE NON TROVANO UN CAZZO DI LAVORO? DI INTER E DI JUVE? DI FIGA E DI CAZZI? MACCHÉ: SI TIRANO I PIATTI DISCUTENDO DEL “SOL DELL’AVVENIRE”, ULTIMO FILM DI NANNI MORETTI. LO SCRIVE LA PENNA SVENUTA DI ANNALISA CUZZOCREA SU “LA STAMPA”, INTERVISTANDO IL SAI BABA DI MONTEVERDE VECCHIO: “L’ITALIA A CENA PARLA DEL SUO FILM. SI DIVIDE TRA “CAPOLAVORO” E “LE MERENDINE DELLA MAMMA NON TORNERANNO PIÙ”. PREVALE IL CAPOLAVORO” - ‘A LELLA, PASSAME L’OLIO…-