FLASH – FRANCESCA FAGNANI SU INSTAGRAM CONFERMA LA NOTIZIA DI DAGOSPIA SULLO STOP DEI MELONIANI DI VIALE MAZZINI ALL’OSPITATA DI FEDEZ A “BELVE”: “L'UNICA COSA CHE CONTA ADESSO È CHE FEDERICO STIA BENE. PER QUEL CHE RIGUARDA LA NOTIZIA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI FEDEZ A BELVE, È VERO CHE LA DIRIGENZA RAI NON L'HA RITENUTA OPPORTUNA. NON CONDIVIDO QUESTA DECISIONE NÈ BELVE DEL RESTO HA MAI TOLTO VOCE A NESSUNO. MAGARI NON FINIRÀ COSI…”
LA DAGONEWS SULL OSPITATA DI FEDEZ BLOCCATA DALLA RAI MELONIANAfedez chiara ferragnifedez con la foto di galeazzo bignamifedez 1francesca fagnani belve FRANCESCA FAGNANI COMMENTA LA NOTIZIA DI DAGOSPIA SU FEDEZ A BELVE