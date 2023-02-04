FLASH! – GIORGIA ON MY MIND! I SOCIAL DEL TG SOVRANISTA DI “RAI2” CI FANNO SAPERE CHE A CONDURRE LA RUBRICA "TG2 POST" DI IERI SERA È STATA NIENTEMENO CHE…LA PREMIER GIORGIA MELONI! – SI VEDE CHE DOPO AVER “COOPTATO” IL DIRETTORE "GENNY" SANGIULIANO, TOGLIENDOLO DALLA REDAZIONE DI SAXA RUBRA PER METTERLO AL MINISTERO DELLA CULTURA, ORA LA MELONI DEVE AIUTARE LA REDAZIONE SOSTITUENDO MANUELA MORENO ALLA CONDUZIONE DI “TG2 POST" - DOPO 15 ORE IL REFUSO È ANCORA LÌ...

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L'EPIDEMIA DI VAIOLO DELLE SCIMMIE IN EUROPA SI STA SPEGNENDO: SOLO 23 NUOVI CONTAGI - SU SCALA GLOBALE, INVECE, L'OMS HA RILEVATO UN AUMENTO DEI CONTAGI. NELLA SETTIMANA TRA IL 23 E IL 29 GENNAIO SONO STATI REGISTRATI NEL MONDO 403 NUOVI CASI, IL 37,1% IN PIÙ RISPETTO ALLA SETTIMANA PRECEDENTE, DISTRIBUITI IN 20 PAESI NEL MONDO. IL MAGGIOR NUMERO DI CONTAGI È STATO REGISTRATO IN MESSICO (72 NUOVI CASI), REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO (69), USA (42), BRASILE (40), GUATEMALA (34)…