FLASH! – LUIGI MANCONI SULLA “STAMPA”: “GIUSTO RICORDARE I FRATELLI MATTEI, MA LA DESTRA NON DIMENTICHI I FRATELLI CERVI” – MARCO TRAVAGLIO LO FULMINA: “MA PURE LE SORELLE BANDIERA…”-
FLASH! – LUIGI MANCONI SULLA “STAMPA”: “GIUSTO RICORDARE I FRATELLI MATTEI, MA LA DESTRA NON DIMENTICHI I FRATELLI CERVI” – MARCO TRAVAGLIO LO FULMINA: “MA PURE LE SORELLE BANDIERA…”-
A FRANCOFORTE CONTINUANO A COMANDARE I FALCHI – IL 4 MAGGIO CI SARÀ LA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BCE, CHE DOVRÀ DECIDERE COSA FARE DEI TASSI DI INTERESSE. TUTTO LASCIA INTENDERE CHE LAGARDE ANNUNCERÀ L’ENNESIMO AUMENTO DI 50 PUNTI BASE, CHE PORTEREBBE IL COSTO DEL DENARO AL 4%. MA L’ALA CONTRARIA, GUIDATA DALL’ITALIA, INVOCA PRUDENZA, TERRORIZZATA DALLA RECESSIONE
CAFONALINO – CLAUDIO AMENDOLA, ANNA FOGLIETTA E LA STAR DI “MARE FUORI”, MASSIMILIANO CAIAZZO, SI RITROVANO SULLA TERRAZZA, CON VISTA CUPOLONE, DELL'UNIVERSITÀ GUGLIELMO MARCONI, PER PRESENTARE IL NUOVO CORSO DI FORMAZIONE DA “TALENT AGENT”. A SCORTARE I TRE ATTORI, IL LORO AGENTE, DANIELE ORAZI – AMENDOLA: “GLI ATTORI SO’ COMPLICATI… UN BRAVO AGENTE DEVE ESSERE UN PO’ BADANTE, UN PO’ AVVOCATO, UN PO’ CONSIGLIORI…” – VIDEO + FOTO BY DI BACCO
CURIOSI DI SAPERE QUALI SONO LE ATTRAZIONI TURISTICHE PIÙ POPOLARI? LA RICERCA DI MUSEMENT, SULLA BASE DELLE RECENSIONI RICEVUTE DAI MONUMENTI SU GOOGLE, INCORONA LA FONTANA DI TREVI - RIMANIAMO A ROMA ANCHE PER IL SECONDO POSTO ASSEGNATO AL COLOSSEO - I FRANCESI DEVONO ACCONTENTARSI DEL TERZO GRADINO DEL PODIO GRAZIE ALLA TOUR EIFFEL… - LA TOP TEN