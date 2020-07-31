FLASH! –  KARIMA MOUAL, MOGLIE DEL MINISTRO AMENDOLA, STA PER PASSARE IN RAI? SI VOCIFERA CHE LA GIORNALISTA, ESPERTA DI IMMIGRAZIONE E SPESSO OSPITE SULLE RETI MEDIASET, POSSA FARE L’INVIATA NELLA TRASMISSIONE DEL DUO FAGNANI-GIULI, SU RAI DUE. SARÀ VERO?

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