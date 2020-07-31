enzo amendola karima moual karima moual enzo amendola karima moual enzo amendola al quirinale per il giuramento
FLASH! – KARIMA MOUAL, MOGLIE DEL MINISTRO AMENDOLA, STA PER PASSARE IN RAI? SI VOCIFERA CHE LA GIORNALISTA, ESPERTA DI IMMIGRAZIONE E SPESSO OSPITE SULLE RETI MEDIASET, POSSA FARE L’INVIATA NELLA TRASMISSIONE DEL DUO FAGNANI-GIULI, SU RAI DUE. SARÀ VERO?- -
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CANALIS, LEOTTA, BELEN, SCANSATEVE: ARRIVA LA DIVINA PATTY PRAVO! LA FOTO IN MAGLIETTA BAGNATA AL MARE DELL'ETERNA RAGAZZA DEL PIPER DIMOSTRA CHE LA SENSUALITA’ NON CONOSCE CARTA D'IDENTITA'. A 72 ANNI PATTY SPRIZZA EROTISMO DA TUTTI I CAPEZZOLI …
CI VOLEVA IL COVID PER PORTARE IL GIRO AL SUD – LA CORSA ROSA PARTE DALLA SICILIA IL 3 OTTOBRE – ROMA SNOBBATA: DOPO LA POLEMICA SULLE BUCHE, LA CAPITALE E IL LAZIO VENGONO ACCURATAMENTE EVITATI DAGLI ORGANIZZATORI – ANCHE UMBRIA E TOSCANA ESCLUSE DAL PASSAGGIO DELLA CAROVANA – ARRIVI IN MONTAGNA: C’E’ MADONNA DI CAMPIGLIO, IL COLLE DELL' AGNELLO, L' IZOARD, IL MONGINEVRO E L' ARRIVO IN SALITA A SESTRIERE - VIDEO
DA MILANO A GENOVA IN 4 ORE E MEZZA: IL VIAGGIO DA INCUBO DI CHI PROVA AD ARRIVARE NELLA LIGURIA PARALIZZATA DAI CANTIERI AUTOSTRADALI. IL VIDEO DEL ''CORRIERE'' E I RACCONTI DI TURISTI E AUTOTRASPORTATORI: ''DEVO ARRIVARE AL PORTO ENTRO LE 4. È LA TERZA VOLTA CHE RITARDO. SE NON CE LA FACCIO, GENOVA MALEDETTA, STAVOLTA MI METTONO IN DISOCCUPAZIONE'' - TRAGHETTI MEZZI VUOTI: PUR DI NON PASSARE PER GENOVA, LA GENTE NON PARTE PER CORSICA E SARDEGNA
BOLLETTIAMO - NUOVI CONTAGI A 289, +6 MORTI, IN CALO SIA I PAZIENTI RICOVERATI CHE IN TERAPIA INTENSIVA, CHE SONO SOLO 38 SU TUTTO IL TERRITORIO - TRIPLICATI I CASI NEL LAZIO, DOVE SONO INIZIATI I TEST SUI BUS CHE ARRIVANO DALLA ROMANIA