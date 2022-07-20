FLASH! – C’È MARETTA TRA CAIRO E MENTANA? CHICCO APRE IL TGLA7 DELLE 20 INCAZZATO NERO: “DIECI MINUTI DI PUBBLICITÀ PRIMA DEL TELEGIORNALE…” – POI AGGIUNGE: “NEMO PROPHETA IN PATRIA”. COSA AVRÀ VOLUTO DIRE?

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FATE UN APPLAUSO A SALVINI, BERLUSCONI E CONTE: L’ITALIA RISCHIA IL PATATRAC! – PIAZZA AFFARI OGGI È CROLLATA, E I TITOLI DI STATO ITALIANI SONO AI LIVELLI DI QUELLI GRECI: I BOND DI ATENE CON SCADENZA A DUE ANNI VENGONO GIUDICATI MENO RISCHIOSI DEI NOSTRI. ED È NIENTE RISPETTO A QUELLO CHE POTREBBE SUCCEDERE DA DOMANI. SECONDO GLI ANALISTI LO SPREAD POTREBBE SCHIZZARE A 300 PUNTI BASE. COME SE NON BASTASSE, RISCHIAMO DI PERDERE LA SECONDA RATA DEL RECOVERY FUND DA 24 MILIARDI. MA TRANQUILLI: LE LICENZE DEI TASSISTI E DEI BALNEARI NON SARANNO TOCCATE…

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