FLASH! – C’È MARETTA TRA CAIRO E MENTANA? CHICCO APRE IL TGLA7 DELLE 20 INCAZZATO NERO: “DIECI MINUTI DI PUBBLICITÀ PRIMA DEL TELEGIORNALE…” – POI AGGIUNGE: “NEMO PROPHETA IN PATRIA”. COSA AVRÀ VOLUTO DIRE?-
FLASH! - AGENZIA 'STI CAZZI! MENTRE GLI AVVOCATI DI TOTTI E ILARY SI STANNO ANCORA LITIGANDO APPARTAMENTI E DIRITTI DI IMMAGINE, E' TERMINATA LA FURIOSA FUGA IN AFRICA CON SORELLA E I TRE FIGLI. ORA LA BLASI HA TRASFERITO LE CURVACEE CHIAPPE DAL RESORT DI ZANZIBAR ALLE SOLITE DUNE DI SABAUDIA...
FATE UN APPLAUSO A SALVINI, BERLUSCONI E CONTE: L’ITALIA RISCHIA IL PATATRAC! – PIAZZA AFFARI OGGI È CROLLATA, E I TITOLI DI STATO ITALIANI SONO AI LIVELLI DI QUELLI GRECI: I BOND DI ATENE CON SCADENZA A DUE ANNI VENGONO GIUDICATI MENO RISCHIOSI DEI NOSTRI. ED È NIENTE RISPETTO A QUELLO CHE POTREBBE SUCCEDERE DA DOMANI. SECONDO GLI ANALISTI LO SPREAD POTREBBE SCHIZZARE A 300 PUNTI BASE. COME SE NON BASTASSE, RISCHIAMO DI PERDERE LA SECONDA RATA DEL RECOVERY FUND DA 24 MILIARDI. MA TRANQUILLI: LE LICENZE DEI TASSISTI E DEI BALNEARI NON SARANNO TOCCATE…
FISCO D’ORO – TIZIANO FERRO È SOLO L’ULTIMO VIP A ESSERE ALLERGICO ALLE TASSE: DA VALENTINO ROSSI A EZIO GREGGIO, DA ANNA OXA A BRIATORE. L’UNICA CHE NON SE L’È CAVATA SOLTANTO PAGANDO È STATA SOPHIA LOREN, CHE NEL 1982 FINÌ IN CARCERE PER 17 GIORNI. 40 ANNI DOPO LA CASSAZIONE SI “SCUSÒ”: ERA COLPA DEL COMMERCIALISTA
TORNA IL FAR WEST: INSEGUIMENTO A CAVALLO A MANHATTAN! – A NEW YORK, A DUE PASSI DA TIME SQUARE, UN POLIZIOTTO A CAVALLO INSEGUE NEL TRAFFICO, TRA LE MACCHINE E I PASSANTI, UN PRESUNTO LADRO DI OCCHIALI DA SOLE– LA FOLLE CORSA RIPRESA DALLA TELECAMERA DELL'AGENTE TERMINA CON… – VIDEO
DOVE VEDREMO IL CAMPIONATO DI CALCIO DI SERIE A CHE PARTE IL 13 AGOSTO? DAZN, SKY E TIM VERSO L'ACCORDO: LA SERIE A SU UN UNICO DECODER - TIM PRONTA A RINUNCIARE ALL'ESCLUSIVA, DAZN PUÒ RIPORTARE I SUOI CANALI E LE MIGLIORI PARTITE SUL DECORDER SKY Q. A MENO DI UN MESE DAL VIA DEL CAMPIONATO, PROSEGUE LA TRATTATIVA – I COSTI PER VEDERE LA SERIE A SU DAZN...
CAFONALINO NUZIALE - MEJO DEI FERRAGNEZ, GLI “SHERMANO” METTONO IN SCENA A ROMA UN MATRIMONIO ESAGERATO ED EXTRALUSSO – LEI, MARIA VITTORIA CUSUMANO, ALTA, BELLA, BIONDA, FA L'IMPRENDITRICE E LA TESTIMONIAL. LUI, CHRISTOPHER W. SHERMAN, MUSCOLI E MASCELLONE MADE IN USA, È UN INGEGNERE AEROSPAZIALE – 250 INVITATI ARRIVATI DA BRASILE, SINGAPORE, SPAGNA, FRANCIA E GERMANIA CHE HANNO BEVUTO, MAGNATO E BALLATO A VILLA MEDICI FINO A NOTTE FONDA
SEMBRAVA AMORE E INVECE ERANO CORNA – RIHANNA HA SFANCULATO IL FIDANZATO ASAP ROCKY A POCHE SETTIMANE DAL PARTO: PARE CHE LA BOMBA NELLA COPPIA SIA ESPLOSA DOPO CHE LUI L’AVREBBE TRADITA CON LA DESIGNER AMINA MUADDI, AMICA IN COMUNE DELLA COPPIA – SOLO POCO TEMPO FA LUI SI SPERTICAVA IN DICHIARAZIONI D’AMORE: “QUANDO HAI TROVATO LA TUA PERSONA LO SAI, LEI VALE UN MILIONE DI PERSONE”. MA PARE CHE QUESTO NON GLI ABBIA IMPEDITO DI TENERSELO NELLE MUTANDE…
BOLLETTINIAMOCI! – OGGI 86.067 NUOVI CASI (IERI ERANO STATI 120.683) 157 MORTI (IERI 176), CON 380.12 TAMPONI PROCESSATI E IL TASSO DI POSITIVITÀ IN CALO AL 22,6% - I POSTI LETTO OCCUPATI NEI REPARTI COVID ORDINARI AUMENTANO DI 62 UNITÀ, MENTRE QUELLI IN TERAPIA INTENSIVA SONO 3 IN MENO DI IERI - LA REGIONE CON IL MAGGIOR NUMERO DI NUOVI CONTAGIATI È LA LOMBARDIA, SEGUITA DA VENETO E CAMPANIA…