FLASH! – STASERA DAGO A ''STASERA ITALIA'' SU RETE4 (A PARTIRE DALLE 20.30) CON ANSELMA DELL’OLIO, GIOVANNI TOTI, SERGIO COFFERATI ED OLIVIERO TOSCANI. SI PARLERÀ DEL GREEN PASS, DELLE PROTESTE DI PORTUALI E CAMIONISTI E DEI POSSIBILI NUOVI MANIFESTAZIONI E PROTESTE DI SABATO…

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DOVE VAI IN VACANZA? A GRADO! – LO STORICO DELL'ARTE LUIGI FICACCI: "PROPRIO DOVE L’ADRIATICO SI CONCLUDE IN UNA LAGUNA SI POSSONO RINTRACCIARE I CARATTERI DELLA PIÙ ELEVATA CIVILTÀ BIZANTINA, IN UN AVORIO CONSERVATO AL BRITISH MUSEUM. E’ MOLTO PROBABILE CHE NEL VII SECOLO, QUELLA TAVOLETTA VENISSE ESEGUITA E INSERITA IN UNA CATTEDRA VESCOVILE EBURNEA, DEDICATA ALL’APOSTOLO PIETRO – E POI LA CATTEDRALE DI SANT'EUFEMIA, LA BELLISSIMA CHIESA DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE, IL CAMPO DEI PATRIARCHI, UN ORGANISMO URBANO CHE…" - VIDEO

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