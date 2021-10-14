FLASH! – STASERA DAGO A ''STASERA ITALIA'' SU RETE4 (A PARTIRE DALLE 20.30) CON ANSELMA DELL’OLIO, GIOVANNI TOTI, SERGIO COFFERATI ED OLIVIERO TOSCANI. SI PARLERÀ DEL GREEN PASS, DELLE PROTESTE DI PORTUALI E CAMIONISTI E DEI POSSIBILI NUOVI MANIFESTAZIONI E PROTESTE DI SABATO…- -
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ONLYFANS, L'AGENZIA DI COLLOCAMENTO PER LE TELE-TROMBATE - ANTONELLA MOSETTI PARLA DELLA SUA SVOLTA A LUCI ROSSE: "NEL MOMENTO IN CUI ARRIVA IL BONIFICO SONO TANTO CONTENTA. NON C’È NULLA DI PORNOGRAFICO: IL SENO SI VEDE OVUNQUE, PIEDI E LATO B ANCHE. È UN SOCIAL A PAGAMENTO, MENO EDULCORATO. ODIO L’IPOCRISIA. SAPETE QUANTE DONNE CI SONO SENZA METTERCI NOME E FACCIA? SE NON MI CHIAMANO PIÙ IN TV HO MILLE CONTATTI. LAVORO SU INSTAGRAM, TIKTOK, ONLYFANS…"
DAGOREPORT - CONTE DIMEZZATO: E' FINITO A FARE LA STAMPELLA DEL PD (BYE BYE "PUNTO DI RIFERIMENTO DEI PROGRESSISTI") - PEPPINIELLO HA FATTO L'ENDORSEMENT PER GUALTIERI, FACENDO INCAZZARE LA RAGGI, MA TACE SU LO RUSSO A TORINO PER NON IRRITARE LA SUA COCCA, CHIARA APPENDINO - CONTE E' SCISSO E SCOSSO: CASALINO SPINGE PER FARGLI FARE UN SUO PARTITO, BONAFEDE LO VUOLE LEGARE AL PD, TRAVAGLIO LO VUOLE SOLITARIO E LONTANO DAI DEM, NEL MARE DELL'IRRILEVANZA...
IL FISCO PUÒ ATTENDERE - NEL DECRETO FISCALE IN ARRIVO DOMANI SUL TAVOLO DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI CI SARÀ UNA MINI-PROROGA DI 120 GIORNI PER LE CARTELLE ESATTORIALI: SARÀ CONCESSO PIÙ TEMPO PER PAGARE GLI ATTI CHE IL FISCO HA RICOMINCIATO A NOTIFICARE DAL 1 SETTEMBRE - ORLANDO PROPONE DI FINANZIARE 13 SETTIMANE AGGIUNTIVE DI CASSA INTEGRAZIONE COVID PER LE IMPRESE CHE HANNO TERMINATO LA CIG A OTTOBRE…
INSALATA RUSSA PER IL BISCIONE – DALLE CARTE DEI “PANDORA PAPERS” EMERGONO I LEGAMI TRA UN OLIGARCA VICINO A PUTIN E ANGELO CODIGNONI, EX MANAGER DI FININVEST MORTO IMPROVVISAMENTE UN PAIO DI MESI FA IN RUSSIA - I RAPPORTI CON YURI KOVALCHUK, AL VERTICE DI “BANK ROSSIYA”, DESCRITTA COME LA BANCA PERSONALE DI PUTIN: I FINANZIAMENTI SAREBBERO RIMBALZATI TRAMITE DUE SOCIETÀ, LA MOMENTUM OVERSEAS DELLE ISOLE VERGINI BRITANNICHE E LA TELCREST INVESTMENT DI CIPRO…
NELL'ANNUS HORRIBILIS DEL CALCIO, C'È QUALCUNO CHE È RIUSCITO COMUNQUE AD ARRICCHIRSI: I PROCURATORI! - JONATHAN BARNETT, AGENTE DI GREALISH E CAMAVINGA, NEL 2020 HA GUADAGNATO 142 MILIONI DI DOLLARI IN COMMISSIONI, JORGE MENDES 104, MENTRE MINO RAIOLA È ARRIVATO A 84 - LA FEDERCALCIO L'ANNO SCORSO HA PROPOSTO DI FISSARE IL TETTO DEL 3 PER CENTO PER LE COMMISSIONI, MA I CLUB SI SONO OPPOSTI, TEMENDO DI PERDERE COMPETITIVITÀ CON LE SOCIETÀ ESTERE...
CAFONALINO - CHE CI FACEVA PATTI SMITH ALLA CORTE DI GIOVANNI CACCAMO? LA ROCKER AMERICANA IRROMPE AL MUSEO DI VIA GUIDO RENI A ROMA PER PRESENTARE "PAROLA", IL NUOVO ALBUM DELL'AUTORE ITALIANO - A FARE GLI ONORI DI CASA, LA PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE MAXXI GIOVANNA MELANDRI, POI TUTTI AL RISTORANTE GOURMET: TRA GLI OSPITI SIMONE CRISTICCHI, CAROLINA DI DOMENICO, SERENA AUTIERI, LORELLA CUCCARINI, SERENA BORTONE, LUCREZIA LANTE DELLA ROVERE E… - FOTO
DOVE VAI IN VACANZA? A GRADO! – LO STORICO DELL'ARTE LUIGI FICACCI: "PROPRIO DOVE L’ADRIATICO SI CONCLUDE IN UNA LAGUNA SI POSSONO RINTRACCIARE I CARATTERI DELLA PIÙ ELEVATA CIVILTÀ BIZANTINA, IN UN AVORIO CONSERVATO AL BRITISH MUSEUM. E’ MOLTO PROBABILE CHE NEL VII SECOLO, QUELLA TAVOLETTA VENISSE ESEGUITA E INSERITA IN UNA CATTEDRA VESCOVILE EBURNEA, DEDICATA ALL’APOSTOLO PIETRO – E POI LA CATTEDRALE DI SANT'EUFEMIA, LA BELLISSIMA CHIESA DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE, IL CAMPO DEI PATRIARCHI, UN ORGANISMO URBANO CHE…" - VIDEO
BOLLETTINIAMOCI! – OGGI 2.668 NUOVI CASI E 40 DECESSI, CON 324.614 TAMPONI EFFETTUATI E IL TASSO DI POSITIVITÀ CHE SCENDE ALLO 0,8% - LE DOSI DI VACCINO SOMMINISTRATE SONO OLTRE 86,8 MILIONI, CON PIÙ DI 43,5 MILIONI DI CITTADINI CHE HANNO RICEVUTO IL RICHIAMO (80,63% DELLA POPOLAZIONE OVER 12) – LA FONDAZIONE GIMBE: “TUTTI GLI INDICATORI DELL’EPIDEMIA SONO IN CALO” – I CASI E MORTI REGIONE PER REGIONE…