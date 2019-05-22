"FRANCESCO NUTI E' LA MIA NOTA DOLENTE" – LE RIVELAZIONI DI GIOVANNI VERONESI A RADIO 2: “NON HO CAPITO IN TEMPO QUELLO CHE STAVA ACCADENDO A NUTI. NON SONO UNO PSICOLOGO, QUANDO UNA PERSONA È ALCOLIZZATA, NON SO COME TRATTARLA - PIERACCIONI? ALL'INIZIO UN PO' LO SCHIFAI...IL #METOO? ASIA ARGENTO HA VISSUTO UN PARADOSSO...". VALERIA SOLARINO? STARE CON ME L'HA VINCOLATA NEL LAVORO. I MIGLIORI ATTORI CHE HO DIRETTO SONO..."
CAFFE’ GIORGETTI - ‘’I 49 MILIONI? RIVOLGETEVI AI REVISORI DEI CONTI E CERTIFICATORI DEI BILANCI DA QUANDO MARONI HA PRESO IN MANO IL PARTITO. I BILANCI SONO PUBBLICI E CERTIFICATI. LE INCHIESTE POSSONO PROSEGUIRE ANCHE PER DECENNI, COSÌ COME LA RETORICA, MA I BILANCI SONO PUBBLICI..."
CONTRO LE INTROMISSIONI DEL GOVERNO SULLE NOMINE, DOPO LE ELEZIONI EUROPEE, IL PRESIDENTE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI MASSIMO TONONI DARÀ LE DIMISSIONI – CON LA NOMINA DI PALERMO, DI MAIO E SALVINI HANNO ROTTO IL POTERE DI GUZZETTI, DANTE CAUSA DI TONONI – LO SCONTRO TRA PALERMO E TRIA PER I VERTICI SACE E ANSALDO ENERGIA – LE AMBIZIONI DELLA BUGNO
“TANTE LE DONNE CHE MI HANNO CORTEGGIATA” – ALL’ARCURI NON SI COMANDA: “PIACERE ALLE DONNE È REALMENTE UN VALORE AGGIUNTO. È CAPITATO E NON LE NASCONDO CHE HO PROVATO UN CERTO IMBARAZZO. HO SEMPRE TEMUTO DI FERIRLE, ANCHE SE NON È MAI STATO DIFFICILE DEPISTARE CERTI APPROCCI. LE DONNE NEL CORTEGGIAMENTO NON SONO MAI INVASIVE…” - GALLERY HOT
SENI PICCININI – FRANCESCA PICCININI SCATENATA: “HO 40 ANNI E ZERO RITOCCHINI. VI ASSICURO CHE SONO ANCORA BELLA SODA, MA QUANDO SMETTERÒ, HO DECISO CHE MI RIFARÒ LE TETTE, PERCHÉ NON LE HO. NON VOGLIO MICA FARMI UN’OTTAVA, MA UNA SECONDA PIENA SÌ” – “SARÒ OSPITE A BALLANDO CON LE STELLE, MA SONO DAVVERO UN DISASTRO COME BALLERINA…” (FOTO PICCANTINE)
BISTECCONE, E’ QUI LA FESTA! CERIMONIA SUL TEVERE E POI CENA DI GALA AL CANOTTIERI ROMA PER IL COMPLEANNO DI GIAMPIERO GALEAZZI – IL COMMOVENTE ABBRACCIO CON MARA VENIER SULLE NOTE DE ‘IL MONDO’ – GLI ANEDDOTI DI JERRY CALÀ E DEL CONDUTTORE DE ‘LA DOMENICA SPORTIVA’ MARCO LOLLOBRIGIDA – LE PROFEZIE DI 'BISTECCONE' SULLA FINALE DI CHAMPIONS, SU NADAL E SU ALLEGRI – E QUELLA VOLTA CHE IN UN MATCH TRA CANE’ E EDBERG… - DAL CT MANCINI A MALAGO’ FINO A BRUNO GIORDANO, ECCO CHI C’ERA – VIDEO
SE PARIGI TENEV' 'U MAR SAREBB' 'NA PICCOLA BAR – RIVINCITA DEL CAPOLUOGO PUGLIESE CHE VIENE INCENSATO DA "LONELY PLANET" CHE INSERISCE LA CITTÀ COME UNICA META ITALIANA FRA LE DIECI FINALISTE DEL BEST IN EUROPE 2019: LA PRESTIGIOSA CLASSIFICA VEDE COME PRINCIPALE DESTINAZIONE DI QUEST'ANNO HIGH TATRAS, IN SLOVACCHIA. SEGUONO MADRID, LA NUOVA ARCTIC COAST WAY SULL'INESPLORATA COSTA DELL'ISLANDA DEL NORD, E LA CITTÀ DI ERZEGOVINA…
DORMITE MALE? SPEGNETE I CELLULARI! – BASTA UNA SETTIMANA SENZA USARE SMARTPHONE E TABLET PRIMA DI ANDARE A LETTO PER REGOLARIZZARE IL SONNO: I RISULTATI DELLA RICERCA DEL “NETHERLANDS INSTITUTE OF NEUROSCIENCE” – IL PROBLEMA È LA LUCE BLU PRODOTTA DAI DISPOSITIVI ELETTRONICI CHE IN PRATICA INGANNA IL NOSTRO CERVELLO E FALSA IL RITMO SONNO-VEGLIA…