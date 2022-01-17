LUCA PALAMARA - ALESSANDRO SALLUSTI - PATRIZIA GROPPELLI A FORTE DEI MARMI LUCA PALAMARA ALESSANDRO SALLUSTI INTERVISTA LUCA PALAMARA - IL SISTEMA ALESSANDRO SALLUSTI E LUCA PALAMARA - LOBBY & LOGGE
FLASH! - NON CI SARÀ IL SEQUEL DEL LIBRO "IL SISTEMA" BY SALLUSTI E PALAMARA. IL SEGUITO DAL TITOLO INQUIETANTE, "LOGGE & LOBBY", GIÀ FINITO E STAMPATO, DOVEVA USCIRE IL 17 GENNAIO, E INVECE È STATO BLOCCATO. CHI È STATO, E PERCHÉ? SECONDO FONTI BEN INFORMATE CONTIENE ELEMENTI CHE POTREBBERO DISTURBARE LA CAMPAGNA PER L'ELEZIONE DEL NUOVO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA...-
LUCA PALAMARA - ALESSANDRO SALLUSTI - PATRIZIA GROPPELLI A FORTE DEI MARMI LUCA PALAMARA ALESSANDRO SALLUSTI INTERVISTA LUCA PALAMARA - IL SISTEMA ALESSANDRO SALLUSTI E LUCA PALAMARA - LOBBY & LOGGE
CIAK, MI GIRA - “SCREAM” STRAVINCE IN AMERICA CON 30 MILIONI DI INCASSO NEL WEEKEND, SUPERANDO “SPIDER-MAN: NO WAY HOME”, SECONDO CON 20 MILIONI NEL WEEKEND MA PRIMO IN TUTTO IL MONDO CON 1 MILIARDO E 600 MILIONI DI DOLLARI. IN ITALIA, MENTRE SI DISCUTE DI BERLUSCONI PRESIDENTE (SAREBBE LA GRANDE RESURRECTION DELLA COMMEDIA ALL’ITALIANA!) E NON TI CHIAMA IL MOSTRO DI SCREAM PER CHIEDERTI IL SANGUE, MA VITTORIO SGARBI, VINCE LA SETTIMANA ANCORA UNA VOLTA PROPRIO “SPIDER-MAN”… - VIDEO
GENERALI, ALLA GUERRA! - ANCHE ROMOLO BARDIN, AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA DELFIN DI DEL VECCHIO, SI È DIMESSO DAL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE DI GENERALI. L’USCITA SEGUE DI QUALCHE GIORNO IL PASSO INDIETRO DI CALTAGIRONE, ED È IL SEGNO CHE I DUE ARZILLI VECCHETTI VOGLIONO LE MANI LIBERE PER SFERRARE L’ATTACCO FINALE AL LEONE. ORA “CALTA” POTRÀ COMPRARE SENZA OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE: CHE FARÀ ALESSANDRO BENETTON?
"NON SOTTOVALUTATE LA JUVENTUS: SONO 12 PARTITE CHE VIAGGIA AL RITMO DELL'INTER" - SCONCERTI: "BERGAMO HA UN PO' SGUALCITO LA FIGURA DI UN'INTER INARRESTABILE. INZAGHI NON È CADUTO NELLE VECCHIE TRAPPOLE DI GASPERINI LASCIANDO L'ATALANTA A DISTANZA. IL RISULTATO VA BENE A ENTRAMBE MA PORTERÀ PROBABILMENTE IL MILAN PIÙ VICINO ALL'INTER - OLIVEIRA ARRIVA E SEGNA IL RIGORE, MA È IL PORTIERE A SALVARE LA ROMA. SCAMACCA È AL 9° GOL, FORSE È LUI…"
CAFONALINO - L'EDITORIALISTA DEL "CORRIERE" MASSIMO NAVA SFORNA UN LIBRO SU ANGELA MERKEL, TANTO RISERVATA NEL PRIVATO DA ESSERE UN ENIGMA PER STORICI E BIOGRAFI: ALLA PRESENTAZIONE ROMANA DEL VOLUME SFILANO UNA BOMBASTICA ANGELA MELILLO (CHE INVECE DI ENIGMATICO NON LASCIA NULLA, VISTA LA MAGLIA NERA TRASPARENTE), MARIA ELENA BOSCHI IN BORSA E CINTURA ABBINATE LOUIS VUITTON, MIGUEL GOTOR, PECORARO SCANIO E… - FOTO
ALTRO CHE TRANSIBERIANA! - GRAZIE AL COMPLETAMENTO DI UN TRATTO DI FERROVIA NEL LAOS, SI POTRÀ ANDARE DAL PORTOGALLO FINO A SINGAPORE IN TRENO CON UN UNICO BIGLIETTO – IL PERCORSO, CHE BATTE IL RECORD DELLA LEGGENDARIA TRANSIBERIANA, È LUNGO 18.755 CHILOMETRI E PER COMPLETARLO CI VOGLIONO 21 GIORNI – IL COSTO DEL BIGLIETTO SI AGGIRA SUI 1.200 EURO, CHE INCLUDONO LE FERMATE PER FARE I VISTI NECESSARI E...
UN VIRUS DA INCUBO – FARE BRUTTI SOGNI SAREBBE UNO DEI SINTOMI DEL COVID – IL LEGAME TRA STATI FEBBRILI E INCUBI È GIÀ NOTO DA TEMPO, ANCHE SE NON SI SANNO ESATTAMENTE I MOTIVI: “UNA TEORIA VUOLE CHE IL CERVELLO NON ELABORI LE SENSAZIONI NORMALMENTE QUANDO ABBIAMO LA FEBBRE" – OLTRE AGLI INCUBI, UN ALTRO EFFETTO DEL COVID SUL NOSTRO SONNO È LA PARALISI DEL SONNO…