FLASH! - NON CI SARÀ IL SEQUEL DEL LIBRO "IL SISTEMA" BY SALLUSTI E PALAMARA. IL SEGUITO DAL TITOLO INQUIETANTE, "LOGGE & LOBBY", GIÀ FINITO E STAMPATO, DOVEVA USCIRE IL 17 GENNAIO, E INVECE È STATO BLOCCATO. CHI È STATO, E PERCHÉ? SECONDO FONTI BEN INFORMATE CONTIENE ELEMENTI CHE POTREBBERO DISTURBARE LA CAMPAGNA PER L'ELEZIONE DEL NUOVO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA...

-

Condividi questo articolo


LUCA PALAMARA - ALESSANDRO SALLUSTI - PATRIZIA GROPPELLI A FORTE DEI MARMI LUCA PALAMARA - ALESSANDRO SALLUSTI - PATRIZIA GROPPELLI A FORTE DEI MARMI LUCA PALAMARA LUCA PALAMARA ALESSANDRO SALLUSTI INTERVISTA LUCA PALAMARA - IL SISTEMA ALESSANDRO SALLUSTI INTERVISTA LUCA PALAMARA - IL SISTEMA ALESSANDRO SALLUSTI E LUCA PALAMARA - LOBBY & LOGGE ALESSANDRO SALLUSTI E LUCA PALAMARA - LOBBY & LOGGE

 

Condividi questo articolo

media e tv

CIAK, MI GIRA - “SCREAM” STRAVINCE IN AMERICA CON 30 MILIONI DI INCASSO NEL WEEKEND, SUPERANDO “SPIDER-MAN: NO WAY HOME”, SECONDO CON 20 MILIONI NEL WEEKEND MA PRIMO IN TUTTO IL MONDO CON 1 MILIARDO E 600 MILIONI DI DOLLARI. IN ITALIA, MENTRE SI DISCUTE DI BERLUSCONI PRESIDENTE (SAREBBE LA GRANDE RESURRECTION DELLA COMMEDIA ALL’ITALIANA!) E NON TI CHIAMA IL MOSTRO DI SCREAM PER CHIEDERTI IL SANGUE, MA VITTORIO SGARBI, VINCE LA SETTIMANA ANCORA UNA VOLTA PROPRIO “SPIDER-MAN”… - VIDEO

politica

business

cronache

sport

cafonal

viaggi

salute