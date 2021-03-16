FLASH - OGGI MARIO DRAGHI POTREBBE SOSTITUIRE TUTTI I MEMBRI DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO A ECCEZIONE DI FRANCO LOCATELLI E SILVIO BRUSAFERRO - IL COORDINATORE, AGOSTINO MIOZZO, E' GIA' STATO "ACCOMPAGNATO" AL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE...-
FLASH - OGGI MARIO DRAGHI POTREBBE SOSTITUIRE TUTTI I MEMBRI DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO A ECCEZIONE DI FRANCO LOCATELLI E SILVIO BRUSAFERRO - IL COORDINATORE, AGOSTINO MIOZZO, E' GIA' STATO "ACCOMPAGNATO" AL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE...-
“NON SPEGNIAMO LE LUCI DELLA NOTTE” - A UN ANNO ESATTO DALL’ANNUNCIO DEL PRIMO LOCKDOWN I TITOLARI DEI LOCALI ROMANI SI UNISCONO ALLA FIACCOLATA AL CIRCO MASSIMO INDETTA DALL’ITALIAN HOSPITALITY NETWORK - NONOSTANTE IL FREDDO C’ERANO 300 PERSONE A RAPPRESENTARE TUTTO IL COMPARTO NOTTURNO: “NON CHIEDIAMO SUSSIDI, VOGLIAMO SOLO REGOLE CHIARE PER POTER LAVORARE IN SICUREZZA…”
A BALI ESTREMI, ESTREMI RIMEDI – LA DESTINAZIONE TURISTICA META DI MILIONI DI VIAGGIATORI È STATA TRASFORMATA DALLA PANDEMIA IN UN LUOGO IRRICONOSCIBILE: AEROPORTI E SPIAGGE DESERTE, MERCATI FANTASMA, HOTEL ABBANDONATI E ABITANTI CHE DEVONO REINVENTARSI UN LAVORO DA QUANDO I TURISTI NON APPRODANO PIÙ A CAUSA DEL BLOCCO DOVUTO AL COVID… VIDEO
THE WALKING DAD - SECONDO IL MINISTERO DELLA SALUTE, LA FORMAZIONE A DISTANZA STA DISTRUGGENDO I GIOVANI: IN AUMENTO I CASI DI AUTOLESIONISIMO (FINO AL TENTATIVO DI SUICIDIO), DISTURBI DELL’ALIMENTAZIONE (CIRCA IL 30%), ANSIA E SRESS - “PURTROPPO LA SALUTE MENTALE E GLI SPORTELLI DI NERUROSPICHIATRIA INFANTILE SUL TERRITORIO SONO STATI SMANTELLATI. LE FAMIGLIE CHE HANNO UN PROBLEMA NON SANNO DOVE ANDARE”