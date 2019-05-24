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FLASH! È ONLINE LA NUOVA EDIZIONE DEL CRUCI-DAGO. GIOCATE CON I FATTI E FATTACCI DELLA SETTIMANA E CON LE PAROLE CROCIATE PIÙ DIVERTENTI DELLA RETE, CREATE AD HOC PER IL NOSTRO SITO DAL MITICO ENIGMISTA BIG BONVI, IN VERSIONE DESKTOP O MOBILE-
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''SALVINI LERCIO BUFFONE'' - QUALCUNO HA SCREENSHOTTATO I MESSAGGI WHATSAPP DI FRANCESCA PASCALE, POCO TENERI VERSO IL LEADER LEGHISTA - LADY BERLUSCONI CONSIDERA ''OMOFOBI'' E ''PAGLIACCI SENZA GLORIA'' SIA LUI CHE MARINE LE PEN. E POI ALLUSIONI PESANTI: ''È CONTRO I DIRITTI CIVILI E LE DROGHE MA VUOI VEDERE CHE''
AMARO CARIGE – IL PRESIDENTE DEL FONDO INTERBANCARIO SALVATORE MACCARONE RASSICURA DOPO LE INDISCREZIONI DI “REUTERS” RILANCIATE DA DAGOSPIA: “PARLARE DI LIQUIDAZIONE OGGI È UN NONSENSE, CI SONO ALTRI COMMENSALI AL TAVOLO” – MA SE I MALACALZA SI METTONO DI TRAVERSO SALTA TUTTO – L’INTERVENTO DELLA LEGA E L’EDITORIALE DELL’EX BRACCIO DESTRO DI ANTONIO FAZIO ANGELO DE MATTIA SU “MF”
DISTRAZIONE FATALE – IN INDIA UNA BAMBINA DI 2 ANNI È MORTA FOLGORATA DOPO ESSERSI MESSA IN BOCCA IL CARICABATTERIE DI UN TELEFONO ANCORA ATTACCATO ALLA PRESA: I NONNI L’AVEVANO PERSA DI VISTA E NON RICORDAVANO DI AVER LASCIATO IL FILO COLLEGATO ALLA CORRENTE – QUANDO SONO INTERVENUTI ERA ORMAI TROPPO TARDI…
CHI DA' BUCA A BAKU - LA FINALE DI EUROPA LEAGUE SI GIOCA IN AZERBAIGIAN MA IL BOMBER ARMENO DELL’ARSENAL MKHITARYAN DECIDE DI RESTARE A CASA - L’ATTACCANTE, NATO A EREVAN, SARÀ COSTRETTO A DISERTARE LA SUPERSFIDA CONTRO IL CHELSEA PER LE FORTISSIME TENSIONI TRA IL SUO PAESE D' ORIGINE (CRISTIANO) E GLI AZERI (MUSULMANI) - UEFA E AZERBAIGIAN HANNO PROVATO FINO ALL' ULTIMO A EVITARE IL RIFIUTO. MA…
CAFONALINO – POMERIGGIO LETTERARIO AL CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE, CON MALAGÒ CHE FA IL PADRONE DI CASA E OSPITA LA PRESENTAZIONE DI “A PIEDI NUDI”, IL LIBRO DI CATIA PROIETTI SULLA VITA DI FEDERICO COCCIA, EX PRESIDENTE DEL BIOPARCO – L’EX BRACCIO DESTRO DELLA BOSCHI CERESANI, ORA CAPO DI GABINETTO DEL MINISTRO LEGHISTA FONTANA, LORENA BIANCHETTI, ELIANA MIGLIO, ALESSANDRO MELUZZI: ECCO CHI C’ERA
SE PARIGI TENEV' 'U MAR SAREBB' 'NA PICCOLA BAR – RIVINCITA DEL CAPOLUOGO PUGLIESE CHE VIENE INCENSATO DA "LONELY PLANET" CHE INSERISCE LA CITTÀ COME UNICA META ITALIANA FRA LE DIECI FINALISTE DEL BEST IN EUROPE 2019: LA PRESTIGIOSA CLASSIFICA VEDE COME PRINCIPALE DESTINAZIONE DI QUEST'ANNO HIGH TATRAS, IN SLOVACCHIA. SEGUONO MADRID, LA NUOVA ARCTIC COAST WAY SULL'INESPLORATA COSTA DELL'ISLANDA DEL NORD, E LA CITTÀ DI ERZEGOVINA…
DORMITE MALE? SPEGNETE I CELLULARI! – BASTA UNA SETTIMANA SENZA USARE SMARTPHONE E TABLET PRIMA DI ANDARE A LETTO PER REGOLARIZZARE IL SONNO: I RISULTATI DELLA RICERCA DEL “NETHERLANDS INSTITUTE OF NEUROSCIENCE” – IL PROBLEMA È LA LUCE BLU PRODOTTA DAI DISPOSITIVI ELETTRONICI CHE IN PRATICA INGANNA IL NOSTRO CERVELLO E FALSA IL RITMO SONNO-VEGLIA…