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Avete perso un vecchio cruci-Dago e volete recuperare? Una volta aperto il link, scorrete troverete tutto l'archivio delle edizioni precedenti
FLASH! È ONLINE IL NUOVISSIMO CRUCI-DAGO. SE SEGUITE FATTI E FATTACCI DELLA SETTIMANA NON POTETE PERDERVI LE PAROLE CROCIATE PIÙ DIVERTENTI DELLA RETE, CREATE AD HOC PER IL NOSTRO SITO DAL MITICO ENIGMISTA BIG BONVI, IN VERSIONE DESKTOP O MOBILE-
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PACE ARMATA TRA VIVENDI ED ELLIOTT? IN TIM LE DUE PARTI CONTRAPPOSTE DOVREBBERO TROVARE UN ACCORDO PER EVITARE DI ANDARE ALLO SCONTRO FINALE A OGNI ASSEMBLEA: IL PIANO DI GUBITOSI, CHE PREVEDE UN'INTESA CON OPEN FIBER E UN'ALTRA CON VODAFONE E INWIT, INCLUDE ANCHE UN MAGGIOR NUMERO DI CONSIGLIERI IN QUOTA BOLLORÉ, CHE HA ANCORA UN INTERESSE ALLE SINERGIE CON LA TELCO ITALIANA…
“HAI AMATO ROCCA DI PAPA FINO ALLA MORTE” – IL CORDOGLIO PER IL SINDACO EMANUELE CRESTINI MORTO DA EROE – È USCITO PER ULTIMO DAL PALAZZO DEL COMUNE IN FIAMME PER SALVARE I DIPENDENTI - MA RESPIRARE COSÌ A LUNGO I FUMI DELL’INCENDIO HA COMPROMESSO LE SUE VIE RESPIRATORIE. AVEVA USTIONI SUL 36% DEL CORPO. PER UN TRAGICO GIOCO DEL DESTINO È DECEDUTO LO STESSO GIORNO IN CUI, 3 ANNI FA, ERA STATO ELETTO - VIDEO
“NON STO MORENDO” – IN UN VIDEO SU INSTAGRAM MARADONA RISPONDE ALLE VOCI SUI PROBLEMI DI SALUTE LEGATI ALL’ALZHEIMER: “MENTONO… NON SANNO COSA SIGNIFICHI LA PAROLA ALZHEIMER. SI TRATTA DI QUALCOSA DI TERRIBILE" - L'ATTACCO AI GIORNALISTI E ALLA STAMPA: “NON SANNO FARE IL LORO LAVORO. VOGLIONO FARE CONFUSIONE. E A ME NON PIACE LA…” - VIDEO
CAFONALINO – LA GIORNALISTA LUCILLA QUAGLIA RACCONTA IN UN LIBRO LE AVVENTURE DEL PADRE MARCELLO COME “PILOTA DI ARAFAT”: “HO SCOPERTO CHI ERA DALLA TELEVISIONE E HO CAPITO SOLO ALLORA IL PERCHÉ DI TANTE ALZATACCE NOTTURNE” – NON POTEVA MANCARE ALLA PRESENTAZIONE, MODERATA DALLA NOTEVOLE CLAUDIA CONTE, L’AMBASCIATORE DEL BELIZE, IL MITOLOGICO PUPI D’ANGIERI – IN PLATEA PINUCCIA PITTI, FABIANA BALESTRA, GUGLIELMO GIOVANELLI MARCONI E...
L'ULTIMA STAGIONE DEL FOUR SEASONS - NEW YORK DICE ADDIO AL RISTORANTE DEI PRESIDENTI, LUOGO DI CULTO DI BANCHIERI, STAR E GURU DI WALL STREET: ''DOPO QUASI 60 ANNI CI ARRENDIAMO'' - IL CONCETTO DI ''POWER LUNCH'' ERA NATO LÌ, DOVE SI ATTOVAGLIAVANO TIPINI COME KISSINGER E ANNA WINTOUR, E DOVE UNA PATATA BOLLITA COSTAVA 40 DOLLARI. ENTRANDO TROVAVI UN ARAZZO DI PICASSO, MA LA SUA FINE È INIZIATA CON…
GRASSO CHE NON COLA - LE DONNE SCELGONO CIBI SANI ANCHE AL RISTORANTE, INTRODUCONO MENO CALORIE RISPETTO AI COMPAGNI E VANNO IN PALESTRA PIÙ SPESSO. ALLORA PERCHÉ INGRASSANO PIÙ FACILMENTE RISPETTO AGLI UOMINI E DIMAGRISCONO CON GRANDE FATICA? TUTTA COLPA DELLA PREDISPOSIZIONE A IMMAGAZZINARE GRASSO, DEGLI ORMONI E…