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FLASH! È ONLINE IL NUOVISSIMO CRUCI-DAGO. SE SEGUITE FATTI E FATTACCI DELLA SETTIMANA NON POTETE PERDERVI LE PAROLE CROCIATE PIÙ DIVERTENTI DELLA RETE, CREATE AD HOC PER IL NOSTRO SITO DAL MITICO ENIGMISTA BIG BONVI, IN VERSIONE DESKTOP O MOBILE-
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LUFTHANSA, THERE IS A BETTER WAY TO FLY! – È VERO CHE I TEDESCHI VOGLIONO INVESTIRE 150 MILIONI NELLA NUOVA ALITALIA, MA PRIMA VOGLIONO CHE SIA CHIUSO L’ACCORDO CON I SINDACATI SUI TAGLI AD AEREI E SOPRATTUTTO AGLI EQUIPAGGI - LA LETTERA DEL DIRETTORE COMMERCIALE INDICA ALTRE DUE PRECONDIZIONI: IMPLEMENTAZIONE DI UNA STRUTTURA DI GOVERNANCE E L’INIEZIONE DI CAPITALE SENZA IL…
LE NOTTI DI "BAFFO" MAZZOLA: "PRIMA DELLE PARTITE FACEVO FATICA A DORMIRE. VI RACCONTO PERCHE’" – E POI I RIGORI A BACIGALUPO, L’ULTIMO RICORDO DI PAPA' VALENTINO, L'ARRIVO ALL'INTER, LA MAGLIA DEL TORINO SFIORATA A FINE CARRIERA E IL DUALISMO CON GIANNI RIVERA: "FORSE IL CALCIO ITALIANO HA PERSO QUALCOSA NEL METTERCI L'UNO CONTRO L'ALTRO"
GODETEVI IL CALDO PERCHÉ CON IL PONTE DEL 1 NOVEMBRE ARRIVA UN'ARIETTA DAL POLO NORD CHE RAFFREDDERA' I BOLLENTI SPIRITI E GLI SPIRITELLI DI HALLOWEEN: LE PREVISIONI METEO PER LA PROSSIMA SETTIMANA, CON LE PRIME NEVI SULLE ALPI E LA PIOGGIA SU…
SI SALVI CHI PUÒ, ARRIVANO I METEOROPATICI – MELANIA RIZZOLI: “È UN INDIVIDUO PARTICOLARMENTE NEUROLABILE, DAL CARATTERE VOLUBILE, PREDISPOSTO A ESSERE FRAGILE IN SITUAZIONI DI INTENSO STRESS, INCLINE A CAMBIARE UMORE A SECONDA DELLE CONDIZIONI DEL CIELO - IN QUESTI ULTIMI MESI SONO SEMPRE DI PIÙ I SOGGETTI CHE ACCUSANO DISAGI ANCHE 2-3 GIORNI PRIMA DI UNA PERTURBAZIONE E CHE AVVERTONO…”