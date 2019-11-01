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FLASH! È ONLINE IL NUOVISSIMO CRUCI-DAGO. SE SEGUITE FATTI E FATTACCI DELLA SETTIMANA NON POTETE PERDERVI LE PAROLE CROCIATE PIÙ DIVERTENTI DELLA RETE, CREATE AD HOC PER IL NOSTRO SITO DAL MITICO ENIGMISTA BIG BONVI, IN VERSIONE DESKTOP O MOBILE-
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IN LEONARDO È VITTORIOSO DE GENNARO - RIVOLUZIONE NELLE RELAZIONI ESTERNE DELL'EX FINMECCANICA, UN'AREA STRATEGICA CON 200 PERSONE: PROFUMO SMANTELLA LA SUPERDIREZIONE AFFIDATA A RAFFAELLA LUGLINI E AFFIDA L'INCARICO A GIANBATTISTA VITTORIOSO - LA LUGLINI AVEVA GIÀ PERSO L'ITALIA, AFFIDATA A PAOLO MESSA, E ORA VIENE SOSTITUITA DALL'EX CHIEF OF STAFF DEL PRESIDENTE GIANNI DE GENNARO
“L’ILVA DI TARANTO L’HANNO UCCISA LE PROCURE” - L’ECONOMISTA GIULIANO CAZZOLA A “RADIO CUSANO”: “NON CI PUÒ ESSERE UNA SALUBRITÀ ASSOLUTA, CI SONO DELLE REGOLE CHE METTONO DEGLI STANDARD.ANCHE 'STA MENATA DEI BAMBINI CHE MUOIONO… NON SONO MAI STATE DATE DELLE STATISTICHE. BISOGNEREBBE ANDARE A VEDERE LE CONDIZIONI DEI BAMBINI DOVE NON C’È LA SIDERURGIA, CHE MUOIONO DI FAME E DI SETE” – “LA MANOVRA? È IN CONTINUITÀ CON IL GOVERNO PRECEDENTE…”
PICCI AL SUGO DI BOMBER – “DUE MESI FA NON MI VOLEVA NEANCHE MIA MADRE”. PARLA IL NUOVO IDOLO DEL WEB, ANTONIO PICCI, ATTACCANTE DELLA VIGOR TRANI, SQUADRA DI ECCELLENZA PUGLIESE – DOPO UNO SPETTACOLARE GOL IN ROVESCIATA STILE CR7, IL BOMBER HA RILASCIATO UN’INTERVISTA DIVENTATA VIRALE SUL WEB: "HO DIMOSTRATO DI ESSERE IL PIÙ FORTE. LA RETE CHE HO SEGNATO NON SI VEDE IN SERIE C O IN SERIE D. SFIDO CHIUNQUE A DIMOSTRARE IL CONTRARIO" – VIDEO
CAFONAL DEL MURO – EZIO MAURO PRESENTA IL DOCUMENTARIO SU BERLINO '89 PRODOTTO DA SIMONA ERCOLANI (RAI3, DOMANI SERA) E PER L’OCCASIONE ACHILLE OCCHETTO FA IL DANDY E SI PRESENTA CON UNA SCIARPINA ADDOBBATA DI FENICOTTERI – AL MAXXI SI SCAPICOLLANO I VERTICI DELLA RAI, LUCIA ANNUNZIATA E IL PORTAVOCE DI MATTARELLA GIOVANNI GRASSO - C’ERANO PURE “PIERFURBY” CASINI, GIANNI LETTA E…
DOLCETTO O STRAGETTA? - DOPO LA FESTA FINITA NEL SANGUE AD HALLOWEEN, AIRBNB PROIBISCE LE FESTE NELLE CASE CHE VENGONO MESSE IN AFFITTO SULLA SUA PIATTAFORMA - A SAN FRANCISCO, DOVE SONO MORTE 5 PERSONE E MOLTE ALTRE RIMASTE FERITE, LA CASA POTEVA ACCOGLIERE 13 OSPITI, ALLA SERATA SE NE SONO PRESENTATE PIÙ DI 100 ANCHE GRAZIE AL TAM-TAM SUI SOCIAL
VOLETE SAPERE QUALE TUMORE CI UCCIDERÀ NEI PROSSIMI ANNI? IL CANCRO AL PANCREAS POTREBBE DIVENTARE LA SECONDA CAUSA DI MORTE ONCOLOGICA ENTRO IL 2030 - LA MALATTIA È ASINTOMATICA E VIENE SCOPERTA QUANDO ORMAI È IN FASE AVANZATA: LE PRINCIPALI SFIDE DA AFFRONTARE SONO RAPPRESENTATE DALL’ABBATTIMENTO DEI FATTORI DI RISCHIO, COME FUMO, ALCOL, OBESITÀ – TUTTE LE AZIONI CHE NON SI POSSONO RIMANDARE