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Avete perso un vecchio cruci-Dago e volete recuperare? Una volta aperto il link, scorrete troverete tutto l'archivio delle edizioni precedenti.
FLASH! È ONLINE IL NUOVISSIMO CRUCI-DAGO. SE SEGUITE FATTI E FATTACCI DELLA SETTIMANA NON POTETE PERDERVI LE PAROLE CROCIATE PIÙ DIVERTENTI DELLA RETE, CREATE AD HOC PER IL NOSTRO SITO DAL MITICO ENIGMISTA BIG BONVI, IN VERSIONE DESKTOP O MOBILE-
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FACEBOOK VUOLE FARE I SOLDI CON LA FINANZA – DOPO CHE WALL STREET E LE BANCHE CENTRALI GLI HANNO BOCCIATO “LIBRA”, ZUCKERBERG CI RIPROVA CON “PAY”, UN SERVIZIO DI PAGAMENTO INTERNO ALLE QUATTRO APP DELLA GALASSIA FACEBOOK - SI POTRÀ PAGARE VIA WHATSAPP, INSTAGRAM E MESSENGER. IN PRATICA SI VEDE UN ANNUNCIO PUBBLICITARIO E SI ACQUISTA DIRETTAMENTE SENZA INTERMEDIARI. L’OBIETTIVO È FAR FUORI PAYPAL E VENMO. I RISCHI PER LA SICUREZZA E LO SCETTICISMO DEGLI INVESTITORI...
CAFONAL DELLA BUONA SCOLA! – LE FIGLIE DEL GRANDE REGISTA HANNO PRESENTATO IL LIBRO “CHIAMIAMO IL BABBO. ETTORE SCOLA, UNA STORIA DI FAMIGLIA” E ARRIVANO CITTO MASELLI, MILENA VUKOTIC, PAOLO VIRZÌ, VELTRONI E PURE PIF – SABRINA IMPACCIATORE TUTTA BAGNATA (PER LA PIOGGIA) E LA MUSA STEFANIA SANDRELLI CHE HA INTENERITO TUTTI CON I SUOI RICORDI DI ETTORE: “MI CHIAMAVA STEFANELLA E…” –
OH CHE BEL CASTELL – IN CATALUNYA RESISTE LA TRADIZIONE SECOLARE DEI CASTELLERS, LA SPETTACOLARE COSTRUZIONE DI VERE E PROPRIE TORRI UMANE - UOMINI, DONNE E BAMBINI SFIDANO LE LEGGI DELLA FISICA PER COSTRUIRE LA TORRE PIÙ ALTA: TUTTI POSSONO ENTRARE IN UN “COLLES”, L’IMPORTANTE È L’ALLENAMENTO COSTANTE E LO SPIRITO DI SQUADRA – QUAL È LA TECNICA PER ALZARE UNA TORRE E QUALI SONO GLI SPETTACOLI IMPERDIBILI - VIDEO