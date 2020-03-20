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NELLA CATEGORIA ''AVEVA PREVISTO TUTTO'', C'È PURE FIORELLO! - NELL'ULTIMA PUNTATA DI ''VIVA RAIPLAY!'' (DICEMBRE) L'EPISODIO DELLE FICTION FALLATE S'INTITOLAVA ''EPIDEMY/MORBO MORTALE'', IN CUI PAOLA MINACCIONI E MARCO BERNARDINI FANNO CADERE UNA PROVETTA DI VIRUS - COME SE NON BASTASSE, C'ERA PURE UNO IN PRIMA FILA VESTITO DI VIOLA, COLORE PORTA-SFIGA NEL MONDO DELLO SPETTACOLO, E LUI, JOVANOTTI E GIORGIA LO HANNO COSTRETTO A CAMBIARSI D'ABITO...
A BERGAMO NON SANNO DOVE METTERE I MORTI, LA QUARANTENA NON SI SA FINO A QUANDO DURERA’ E IL MONDO DEL CALCIO LITIGA - LOTITO, DE LAURENTIIS E GIULINI CONTRO AGNELLI E MAROTTA: BUFERA PER GLI ALLENAMENTI - CLUB, MEDICI SPORTIVI E ASSOCALCIATORI ANCORA SENZA ACCORDO - IPOTESI: LAVORO A GRUPPETTI DAL 4 APRILE E DAL 13 ANCHE LE PARTITELLE. NO DI LAZIO, NAPOLI E CAGLIARI…
CAFONALINO “PER SOLE DONNE MA RACCOMANDATO AGLI UOMINI” - VERONICA PIVETTI PRESENTA IL SUO ULTIMO LIBRO AL PICCOLO ELISEO CON IL DIRETTORE DI RAIUNO STEFANO COLETTA, CHE RACCONTA LA GENESI DELLA LORO AMICIZIA: “È INIZIATA NEL MOMENTO IN CUI LA CHIAMAI A…” - BEPPE CONVERTINI, ELIANA MIGLIO, MARGHERITA TIESI E LUCREZIA MASSARI: CHI C’ERA IN PLATEA
ALVEARE DI CEMENTO – LE IMPRESSIONANTI IMMAGINI DEL MOSTRUOSO EDIFICIO DI 30 PIANI SU KING’S ROAD A HONG KONG: QUESTO SIMBOLO DEL SOVRAFFOLLAMENTO URBANO DELLA MEGALOPOLI CINESE, COSTRUITO ALLA FINE DEGLI ANNI ’60, OSPITA UN NUMERO IMPRECISATO DI PERSONE CHE OSCILLA TRA… - VIDEO
''LA VITA NON TORNERÀ ALLA NORMALITÀ IN POCHE SETTIMANE O POCHI MESI''. SCENDONO IN CAMPO I PEZZI GROSSI DELLA RICERCA (MIT E IMPERIAL COLLEGE): DOVREMO CAMBIARE RADICALMENTE TUTTO QUELLO CHE FACCIAMO: LAVORO, ESERCIZIO FISICO, SOCIALITA', SHOPPING, SALUTE, ISTRUZIONE, CURA DEI FAMILIARI - RISCHIAMO UNA FASE DI ''QUARANTENE INTERMITTENTI'': SI ESCE, POI QUANDO I CASI IN TERAPIA INTENSIVA CRESCONO, CI SI RITAPPA IN CASA - MA, OLTRE A FARMACI E VACCINI, C'È UNA STRADA PIÙ ''OTTIMISTICA'', IN CUI PERÒ RINUNCIAMO ALLA NOSTRA PRIVACY…