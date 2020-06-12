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FLASH! È ONLINE IL NUOVISSIMO CRUCI-DAGO. SE SEGUITE FATTI E FATTACCI DELLA SETTIMANA NON PERDETEVI LE PAROLE CROCIATE PIÙ DIVERTENTI DELLA RETE, CREATE AD HOC PER IL NOSTRO SITO DAL MITICO ENIGMISTA BIG BONVI, IN VERSIONE DESKTOP O MOBILE-
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IL DIVANO DEI GIUSTI – ALLE 21.10 SU ‘CINE 34’ LA GRANDE COMMEDIA SEXY A EPISODI DI DINO RISI, “SESSOMATTO”, CON LA COPPIA GIANCARLO GIANNINI-LAURA ANTONELLI – NEL POMERIGGIO VI SEGNALO IL CULTISSIMO “VOGLIO STARE SOTTO AL LETTO” DI BRUNO COLELLA, RINFORZATO DA PRESENZE FEMMINILI COME UNA GIOVANE MICHELLE HUNZIKER CHE SI SPOGLIA PURE, PER NON PARLARE DI UNA MANUELA ARCURI INQUADRATA SUBITO DAL SEDERE - VIDEO + FOTOGALLERY NON CENSURATA
UN FANTASMA SI AGGIRA ALLA FARNESINA - AISHA E REGENI, GIGGINO HA LA MEMORIA CORTA: SE SU SILVIA ROMANO ''NON SA'' SE SIA STATO PAGATO UN RISCATTO, ORA DAVANTI ALLA VENDITA DELLE NAVI MILITARI ALL'EGITTO DIMENTICA LE SUE FRASI SUL REGIME DI AL SISI: ''PER NOI LA VERITÀ SULL'ASSASSINIO DI GIULIO È UNA PRIORITÀ CHE NON PUÒ SUBIRE ALCUNA DEROGA''. A MENO CHE NON CI SIANO COMMESSE MILIARDARIE…
LA CITTÀ SOMMERSA DI ATLANTIA: NEL PRIMO TRIMESTRE CONTI IN ROSSO, IN BORSA -9% - PER ORA MANTIENE I NERVI SALDI E RITIENE, COME SI LEGGE NELLA NOTA, «NON RAGIONEVOLMENTE PROBABILE IL RISCHIO DI ESERCIZIO DELLA REVOCA DELLA CONCESSIONE» - OGGI LA CERIMONIA PER GLI SCAVI NEL MUGELLO, UN'OPERA CHE DA SOLA SUPERA IL MILIARDO DI VALORE
“LA ZONA ROSSA? QUALUNQUE COSA SI FOSSE FATTO PROBABILMENTE ERA TROPPO TARDI” – IL PROF. REMUZZI: “SE NEMBRO FOSSE STATA CHIUSA SUBITO AVREMMO AVUTO QUALCHE CONTAGIATO IN MENO, MA LA MALATTIA ERA PARTITA PRIMA” – EMILIA, PUGLIA, LAZIO E SICILIA: MOLTE REGIONI HANNO FATTO DA SOLE E IN TOTALE IN ITALIA CI SONO STATE PIÙ DI 100 ZONE ROSSE. QUALCUNO LO DICA A FONTANA E GALLERA
CAFONALINO ‘ALDA’ FEDELTÀ – IL PALAZZO RHINOCEROS DELLA FONDAZIONE FENDI RIPRENDE VITA DOPO IL LOCKDOWN CON LA MOSTRA OMAGGIO A PASOLINI “E TU SPLENDI INVECE”, CON LE FOTO DI DINO PEDRIALI – ALL’ANTEPRIMA A INVITI CON TRAMONTO SUL CUPOLONE C’ERANO NINETTO DAVOLI E I SOLITI PARTY-GIANI ROMANELLI GUIDATI DA MARISELA FEDERICI…
LE RESTRIZIONI HANNO TRASFORMATO L’ORGANIZZAZIONE DI UNA VACANZA IN UN INCUBO? IN SOCCORSO DEI FORTUNATI CHE HANNO ANCORA QUALCHE SOLDO IN TASCA PER PENSARE ALLE FERIE, ARRIVA LA MAPPA INTERATTIVA DELL’INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION: BASTA UN CLICK PER SCOPRIRE SE IL PAESE DOVE VOGLIAMO ANDARE CONSENTE L’ACCESSO E QUALI LIMITAZIONI SONO ANCORA IN VIGORE…
IL VIRUS DELLA DEPRESSIONE – ALTRO CHE MIGLIORI: DALLA QUARANTENA SIAMO USCITI SEMPLICEMENTE PIÙ DEMORALIZZATI E SOLI – LO RACCONTANO I DATI DI TELEFONO AMICO CHE HANNO RICEVUTO UN’IMPENNATA DI RICHIESTE D’AIUTO SOPRATTUTTO DA PARTE DI DONNE TRA I 20 ED I 40 ANNI: RAGAZZE CHE UNA VOLTA SAREBBERO STATE SPOSATE, OGGI SONO SINGLE O SEPARATE E RACCONTANO DEI LORO DISAGI ESISTENZIALI...