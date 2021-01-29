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FLASH! È ONLINE IL NUOVISSIMO CRUCI-DAGO. SE SEGUITE FATTI E FATTACCI DELLA SETTIMANA NON PERDETEVI LE PAROLE CROCIATE PIÙ DIVERTENTI DELLA RETE, CREATE AD HOC PER IL NOSTRO SITO DAL MITICO ENIGMISTA BIG BONVI, IN VERSIONE DESKTOP O MOBILE-
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IBRA VS LUKAKU: LA QUASI RISSA PER ORA NON COSTA NULLA. SOLO UNA GIORNATA PER LO SVEDESE (ESPULSO DOPO UNA DOPPIA AMMONIZIONE) E L’INTERISTA (DIFFIDATO, NELLA PARTITA È STATO AMMONITO) - ORA SARA' LA PROCURA FEDERALE, EVENTUALMENTE, AD APRIRE UN FASCICOLO SU QUANTO SUCCESSO TRA I DUE (TRASH TALKING E UN TESTA CONTRO TESTA: SI VEDE DI PEGGIO) - SALTA L’ANDATA DELLA SEMIFINALE DI COPPA ITALIA CON LA JUVE ANCHE HAKIMI – VIDEO
DINO VIOLA PER SEMPRE – 30 ANNI FA SE NE ANDAVA IL PRESIDENTE CHE HA FATTO GRANDE LA ROMA” (COPYRIGHT BRUNO CONTI) – CAGNUCCI: ("IL ROMANISTA"): “CI SONO UOMINI CHE VOTANO L'INTERA VITA A UNA CAUSA, VIOLA L'HA DEDICATA AL CLUB GIALLOROSSO. CI HA LITIGATO ANCHE, CI HA SOFFERTO. L'ACQUISTO DI MANFREDONIA FU UNA FERITA. COSÌ COME LE CESSIONI DI DI BARTOLOMEI, CEREZO, ANCELOTTI E LA QUERELLE LEGALE CON FALCAO. NON SOPPORTAVA CHE LA ROMA LA CHIAMASSERO ROMETTA…” – ECCO CHI C’ERA ALLA MESSA IN COMMEMORAZIONE DI VIOLA- FOTO+VIDEO
A UN PASSO DAL CIELO – IN ATTESA DI POTER TORNARE A VIAGGIARE, GODETEVI LA MAGIA DEL “RED CLOUDS GOLDEN SUMMIT”, IN CINA, CHE OSPITA DUE TEMPLI SOSPESI TRA LE NUVOLE A 2336 METRI SOPRA IL LIVELLO DEL MARE: I DUE TEMPLI, COSTRUITI SULLA SOMMITÀ DI DUE MASSICCI, SONO COLLEGATI DA UN PONTICELLO E SI RAGGIUNGONO ATTRAVERSO UNA LUNGA SCALINATA COMPOSTA DA QUASI 9.000 SCALINI CHE… - VIDEO