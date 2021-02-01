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FLASH! È ONLINE IL NUOVISSIMO CRUCI-DAGO. SE SEGUITE FATTI E FATTACCI DELLA SETTIMANA NON PERDETEVI LE PAROLE CROCIATE PIÙ DIVERTENTI DELLA RETE, CREATE AD HOC PER IL NOSTRO SITO DAL MITICO ENIGMISTA BIG BONVI, IN VERSIONE DESKTOP O MOBILE-
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LE ULTIME PIPPE FAMOSE (“O CONTE O VOTO”) – LA LUNGIMIRANZA POLITICA DI ANDREA ORLANDO: "UN GOVERNO DRAGHI, NON CREDO CHE SIA POSSIBILE. IL VOTO ANTICIPATO È MOLTO PIÙ VICINO" - DI MAIO: “SENZA CONTE SI VA AL VOTO” - PAOLO MIELI: "LA COSA MIGLIORE? SUBITO AL VOTO” – BETTINI: “O CONTE O VOTO A GIUGNO’’ – CARLO DE BENEDETTI: “DRAGHI? CONOSCENDOLO BENE L’HO SEMPRE ESCLUSO” – SALVINI: ‘’SE SALTA CONTE, IL VOTO” – MASSIMO GIANNINI: "ABBIAMO TOCCATO IL FONDO. GOVERNO DEL PRESIDENTE CHE CI PORTI AL VOTO" – BERSANI: “DOPO CONTE CI PUÒ ESSERE SOLO CONTE O VOTO” - D'ALEMA: “NON VEDO ALTERNATIVE A QUESTO ESECUTIVO”
IN DUE GIORNI CON DRAGHI ABBIAMO GIÀ RISPARMIATO PIÙ DI 1 MILIARDO DI EURO – È LA SPESA IN MENO SUGLI INTERESSI DEL DEBITO LEGATA ALLO SPREAD, CHE OGGI HA CHIUSO IN RIBASSO A 98 PUNTI (18 IN MENO DI MARTEDÌ) DOPO ESSERE SCESO A 93 – CON LA FORMALIZZAZIONE DI UN GOVERNO A SUA GUIDA LA SITUAZIONE DOVREBBE SOLO MIGLIORARE: IL RITORNO ALLE URNE CAUSEREBBE INVECE UN AUMENTO DI 50 PUNTI DI SPREAD…
CAFONALINO DEI FORCHETTONI! – AL PALAEXPO CON LA SCUSA DELLA LOTTA AGLI SPRECHI ALIMENTARI ELISABETTA GREGORACI FA FINTA DI SAPER CUCINARE CON ROSOLINO E BEPPE CONVERTINI – OVVIAMENTE POI CI HA MESSO UNA PEZZA LO CHEF ALESSANDRO CIRCIELLO, CHE HA MESSO IN PENTOLA ZAMPONE E COTECHINO PER LA GIOIA DI “ELI”…
A UN PASSO DAL CIELO – IN ATTESA DI POTER TORNARE A VIAGGIARE, GODETEVI LA MAGIA DEL “RED CLOUDS GOLDEN SUMMIT”, IN CINA, CHE OSPITA DUE TEMPLI SOSPESI TRA LE NUVOLE A 2336 METRI SOPRA IL LIVELLO DEL MARE: I DUE TEMPLI, COSTRUITI SULLA SOMMITÀ DI DUE MASSICCI, SONO COLLEGATI DA UN PONTICELLO E SI RAGGIUNGONO ATTRAVERSO UNA LUNGA SCALINATA COMPOSTA DA QUASI 9.000 SCALINI CHE… - VIDEO
NON TUTTO IL GRASSO VIENE PER NUOCERE - LE PERSONE CHE INIZIANO L’ETÀ ADULTA CON UN INDICE DI MASSA CORPOREA NELLA NORMA E PASSANO PIÙ TARDI NELLA VITA AL SOVRAPPESO, MA MAI ALL’OBESITÀ, TENDONO A VIVERE PIÙ A LUNGO. A SUGGERIRLO È UN NUOVO STUDIO DELLA OHIO STATE UNIVERSITY SECONDO CUI GUADAGNARE UNA MODESTA QUANTITÀ DI PESO PER TUTTA LA VITA PUÒ…