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CHE FA LORENZETTO DI NOTTE? LE PULCI AI GIORNALI – L’AUTONOMIA È FATTA. IL VENETO NON È PIÙ ITALIA: NELL’ORDINANZA EMESSA DALLA GIUNTA PER FISSARE MISURE URGENTI PER L’EMERGENZA COVID SI PREVEDE L’ISOLAMENTO IN CASO DI INGRESSO O RIENTRO DA PAESI DIVERSI DA QUELLI ALL’ALLEGATO 1. LE NAZIONI ELENCATE SONO 36. AL DICIOTTESIMO POSTO SI LEGGE “ITALIA”…
CAFONALINO DELLE “STELLE CADENTI” - MAI TITOLO FU PIÙ AZZECCATO! ANNALISA CHIRICO PRESENTA IL SUO LIBRO ALLA CASINA VALADIER E CHI PARLA? MATTEO SALVINI! - IL 'CAPITONE' NON SA PIÙ CHE DIRE E LA BUTTA LÀ: “NON SONO DI DESTRA", POI DÀ DEL CRETINO A ZINGARETTI E RITRATTA SUBITO: “RITIRO L’AGGETTIVO” – "LA MELONI MANGIA CONSENSI? SE RIMANE NEL CENTRODESTRA VA BENE COSÌ” - LA CHIRICO INVECE BACIA E ABBRACCIA TUTTI: DAL PRESIDENTE DI HUAWEI ITALIA DE VECCHIS ALL’AMBASCIATORE DI ISRAELE DROR EYDAR E MALAGÒ...
SE PARIGI AVESSE LO SHARING, SAREBBE UNA PICCOLA BARI - PURE NELLA CITTÀ PUGLIESE ARRIVANO I MONOPATTINI A NOLEGGIO, LA PRIMA GRANDE CITTÀ DEL SUD DOVE HELBIZ ATTIVA IL SERVIZIO DOPO MILANO, ROMA, TORINO, CESENA E VERONA. A BORDO DEI MEZZI C'È SALITO PURE IL SINDACO DECARO, E A REGIME SARANNO 500
QUARANTE-NATI STRONZI - FERMATO ALLA STAZIONE TERMINI CON FEBBRE E TOSSE: DA TRE GIORNI AVEVA VIOLATO L'ISOLAMENTO DOMICILIARE NEL RAVENNATE - L'UOMO ERA TORNATO DAL BANGLADESH POSITIVO AL COVID, MA HA PENSATO BENE DI ANDARE IN GIRO PER L'ITALIA IN TRENO. È STATO DENUNCIATO PER VIOLAZIONE DELLA QUARANTENA