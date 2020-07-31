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FLASH! È ONLINE IL NUOVISSIMO CRUCI-DAGO. SE SEGUITE FATTI E FATTACCI DELLA SETTIMANA NON PERDETEVI LE PAROLE CROCIATE PIÙ DIVERTENTI DELLA RETE, CREATE AD HOC PER IL NOSTRO SITO DAL MITICO ENIGMISTA BIG BONVI, IN VERSIONE DESKTOP O MOBILE-
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“IL CORONAVIRUS? TUTTA UNA TRUFFA. C’E’ GENTE CHE VA A FARSI IL BAGNO CON LA MASCHERINA. SAREBBE DA PRENDERE A SCHIAFFI” – PER CAPIRE L'ITALIA DOVETE VEDERE LE INTERVISTE DE “IL MILANESE IMBRUTTITO” A GALLIPOLI: “IL COVID? “MEZZA MONTATURA”, “COLPA DEI PIPISTRILLI”, “ERANO ANNI CHE STUDIAVANO QUESTO ATTACCO ALL’UMANITA’” – E SULLE PAGINE DI”PIAZZA GRANDE” CI SI FA BEFFE DEL MONDO DEGLI INFLUENCER – ''LAVORO NON CE N’È, LO DOBBIAMO CREARE IN QUALCHE MODO. SE C’È QUALCHE SIGNORA CHE VUOLE RIFARE LE TETTE, GLIELE PAGO IO PERÒ…'' - VIDEO
COME SIAMO MES? – PER DI MAIO L’ACCESSO AL FONDO SALVA STATI NON È PIÙ UN TABÙ, MA VUOLE CHE A METTERCI IL FACCIONE SIA CONTE. INFATTI OGGI A DOMANDA DIRETTA DEL “CORRIERE” LUIGINO RISPONDE METTENDO IN MEZZO L'AVVOCATO DI PADRE PIO (TUTTO): "HA RIPETUTO CHE L'ITALIA NON NE AVRÀ BISOGNO E ABBIAMO FIDUCIA NELLE SUE PAROLE". CRIMI: "STRUMENTO INADEGUATO E PERICOLOSO" – TOCCA ALL'EX BIBITARO FARE IL DURO SUI MIGRANTI: “DOBBIAMO METTERE FUORI USO BARCHINI E GOMMONI”
CATTOLICA PERDE LE TESTE - L'ASSEMBLEA APPROVA (PER POCHI VOTI) LA TRASFORMAZIONE IN SPA: 70 VS 30 (SERVIVA IL 66,6%). LA MOSSA È FUNZIONALE ALL'INGRESSO NEL CAPITALE DELLE GENERALI. L'ASSEMBLEA HA ANCHE APPROVATO LE MODIFICHE STATUTARIE CHIESTE DA TRIESTE A TUTELA DEL SUO INVESTIMENTO - NIENTE PIÙ COOPERATIVA, NIENTE PIÙ VOTO PER TESTA
INIZIO AGOSTO IN UN GIRARROSTO - QUARANTA GRADI ED OLTRE, FINE SETTIMANA IN UN FORNO AFRICANO– TEMPERATURE DA RECORD IN ITALIA: IN 10 CITTÀ PUNTE DI 40 GRADI – DA DOMENICA ARRIVANO I PRIMI TEMPORALI…
LA PROTESTA CONTRO IL RAZZISMO VA A CANESTRO – RIPARTE L’NBA: GIOCATORI, COACH E ARBITRI IN GINOCCHIO PER "BLACK LIVES MATTER": VIDEO - RITORNANO LE PARTITE DEL CAMPIONATO PIÙ FAMOSO DEL MONDO. GLI UTAH JAZZ E I NEW ORLEANS PELICANS INDOSSANO MAGLIE CON MESSAGGI ANTIRAZZISTI. IL PATRON DELLA NBA ADAM SILVER: "RISPETTO LA PROTESTA, NESSUNO SARÀ PUNITO" – VIDEO
CAFONALINO “RESILIENZA FASHION STYLE” – INAUGURAZIONE IN GRANDE STILE, SENZA BADARE A SPESE, PER IL NUOVO CONCEPT STORE DELLA “SARTA DEL CAPELLO” MARIA CRISTINA PUCCIO – È ARRIVATO NIENTEMENO IL REVERENDISSIMO MONSIGNORE JEAN-MARIE GERVAIS PER LA BENEDIZIONE, ORDE DI “SELFICENTI” E SCONGELATE DIRETTAMENTE DAGLI ANNI ’90 LE SEMPRE NOTEVOLI DEMETRA HAMPTON E MIRIANA TREVISAN
DA MILANO A GENOVA IN 4 ORE E MEZZA: IL VIAGGIO DA INCUBO DI CHI PROVA AD ARRIVARE NELLA LIGURIA PARALIZZATA DAI CANTIERI AUTOSTRADALI. IL VIDEO DEL ''CORRIERE'' E I RACCONTI DI TURISTI E AUTOTRASPORTATORI: ''DEVO ARRIVARE AL PORTO ENTRO LE 4. È LA TERZA VOLTA CHE RITARDO. SE NON CE LA FACCIO, GENOVA MALEDETTA, STAVOLTA MI METTONO IN DISOCCUPAZIONE'' - TRAGHETTI MEZZI VUOTI: PUR DI NON PASSARE PER GENOVA, LA GENTE NON PARTE PER CORSICA E SARDEGNA
BOLLETTIAMO - NUOVI CONTAGI A 289, +6 MORTI, IN CALO SIA I PAZIENTI RICOVERATI CHE IN TERAPIA INTENSIVA, CHE SONO SOLO 38 SU TUTTO IL TERRITORIO - TRIPLICATI I CASI NEL LAZIO, DOVE SONO INIZIATI I TEST SUI BUS CHE ARRIVANO DALLA ROMANIA