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“IL CORONAVIRUS? TUTTA UNA TRUFFA. C’E’ GENTE CHE VA A FARSI IL BAGNO CON LA MASCHERINA. SAREBBE DA PRENDERE A SCHIAFFI” – PER CAPIRE L'ITALIA DOVETE VEDERE LE INTERVISTE DE “IL MILANESE IMBRUTTITO” A GALLIPOLI: “IL COVID? “MEZZA MONTATURA”, “COLPA DEI PIPISTRILLI”, “ERANO ANNI CHE STUDIAVANO QUESTO ATTACCO ALL’UMANITA’” – E SULLE PAGINE DI”PIAZZA GRANDE” CI SI FA BEFFE DEL MONDO DEGLI INFLUENCER – ''LAVORO NON CE N’È, LO DOBBIAMO CREARE IN QUALCHE MODO. SE C’È QUALCHE SIGNORA CHE VUOLE RIFARE LE TETTE, GLIELE PAGO IO PERÒ…'' - VIDEO

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