FLASH! - IL PENSATO DEL GIORNO: “TRA COLPI DI SOLE, DI TESTA, DI CANNONE, SCELGO E ASPETTO SOLO COLPI DI GENIO” (ALESSANDRO BERGONZONI PER “ROBINSON - LA REPUBBLICA”)-
FLASH! - IL PENSATO DEL GIORNO: “TRA COLPI DI SOLE, DI TESTA, DI CANNONE, SCELGO E ASPETTO SOLO COLPI DI GENIO” (ALESSANDRO BERGONZONI PER “ROBINSON - LA REPUBBLICA”)-
FERMI TUTTI, ORSINI E IL SUO EGO TORNANO IN RAI E SGUINZAGLIANO GLI AVVOCATI - IL PROFESSORE, CAPACE DI INFILARE LA PAROLA "IO" A OGNI INIZIO DI FRASE, SARÀ RIACCOLTO A BRACCIA APERTE DA BIANCHINA BERLINGUER A #CARTABIANCA, GRATIS, MALGRADO IL DIRETTORE DI RAI3 FRANCO DI MARE E L'AD RAI CARLO FUORTES GLI ABBIANO STRACCIATO IL CONTRATTO DA 2MILA EURO A PUNTATA - INTANTO ORSINI HA QUERELATO IL DEPUTATO PD ANDREA ROMANO CHE LO AVEVA DEFINITO "PIFFERAIO DELLA PROPAGANDA DI PUTIN"…
CIAK! SALUTAME 'A MONDA! - PAOLA MALANGA È LA NUOVA DIRETTRICE ARTISTICA DELLA FESTA DI ROMA - LA VICEDIRETTRICE DI RAICINEMA È STATA NOMINATA DA GIAN LUCA FARINELLI, NUOVO PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE CINEMA PER ROMA, AL POSTO DEL POMPATISSIMO MONDA (MAI SI ERA VISTO UN PERSONAGGIO CHE OGNI GIORNO VENIVA SANTIFICATO DA "REPUBBLICA" E COMPAGNIA CANTANTE) - LE DICHIARAZIONI DI BENVENUTO DEL CINEMA ITALIANO
LA BATTAGLIA PER GENERALI È SOLO IL PRIMO TEMPO DELLA GUERRA PER MEDIOBANCA - NONOSTANTE TUTTO, LA CONQUISTA DELLA MAGGIORANZA DEL LEONE RESTA UNA MISSIONE PRATICAMENTE IMPOSSIBILE - INSOMMA: TUTTO RESTERÀ COME PRIMA MA NULLA SARÀ COME PRIMA. PERCHÉ UNA VOLTA CHIUSA LA PARTITA DI TRIESTE, SI APRIRÀ QUELLA DI MILANO, CON GLI STESSI PROTAGONISTI: CALTAGIRONE (E SOPRATTUTTO DEL VECCHIO) CONTRO L’AD DI MEDIOBANCA ALBERTO NAGEL
L'AGGHIACCIANTE OMICIDIO DELLA PORNO ATTRICE CHARLOTTE ANGIE - UN FOLLE RAPTUS NEL CORSO DI UN GIOCO EROTICO, FINITO IN MATTANZA: COLPITA A COLPI DI MARTELLO, SFREGIATA AL VOLTO CON IL FUOCO, DECAPITATA, FATTA A PEZZI... - CHI È DAVIDE FONTANA, IL REO CONFESSO: BANCARIO E FOOD/TRAVEL BLOGGER CON UNA PAGINA INSTAGRAM CON 13MILA FOLLOWER, ERA IL VICINO DI CASA DELLA VITTIMA - DA GENNAIO (QUANDO SAREBBE AVVENUTO IL DELITTO) A OGGI HA UTILIZZATO IL TELEFONO DELLA DONNA PER DEPISTARE I SOSPETTI E AVREBBE ANCHE PAGATO L’AFFITTO DI CASA SUA
QUANDO LA PARTITA NON CONTA NULLA, RIUSCIAMO ANCHE A FARE GOL: L'ITALIA BATTE LA TURCHIA 2-3 CON DOPPIETTA DI RASPADORI NELLA SFIDA PIU’ UMILIANTE E INUTILE DELLA STORIA AZZURRA. PAPERISSIMA DI DONNARUMMA SUL GOL DI UNDER. ZANIOLO NON INCIDE – IL PORTOGALLO CON DUE RETI DI BRUNO FERNANDES SI PAPPA LA MODESTISSIMA MACEDONIA A CUI NON SIAMO RIUSCITI A FARE NEANCHE UNA RETE E VOLA IN QATAR INSIEME ALLA POLONIA CHE ELIMINA LA SVEZIA DI IBRA... - VIDEO
CAFONALINO - IL SUPERBAROCCO ECCOLO QUA! INAUGURATA ALLE SCUDERIE DEL QUIRINALE DI ROMA LA MOSTRA "ARTE A GENOVA DA RUBENS A MAGNASCO", CON UNA SELEZIONE DI OGGETTI, DAGLI ARGENTI SCOLPITI AGLI OPULENTI TAVOLI DA MURO, CHE SI AGGIUNGE ALLE TELE, ALLE PALE D'ALTARE, ALLE SCULTURE, IN MARMO E IN ARGENTO, AGLI ARAZZI - PRESENTI ALL'APERTURA PECORARO SCANIO, MELANIA RIZZOLI, LA REGINA DEI SALOTTI MARISELA FEDERICI, ILARIA BONITO CON LA MADRE DANIELA PORRO E… - FOTO
ALTRO CHE TRANSIBERIANA! - GRAZIE AL COMPLETAMENTO DI UN TRATTO DI FERROVIA NEL LAOS, SI POTRÀ ANDARE DAL PORTOGALLO FINO A SINGAPORE IN TRENO CON UN UNICO BIGLIETTO – IL PERCORSO, CHE BATTE IL RECORD DELLA LEGGENDARIA TRANSIBERIANA, È LUNGO 18.755 CHILOMETRI E PER COMPLETARLO CI VOGLIONO 21 GIORNI – IL COSTO DEL BIGLIETTO SI AGGIRA SUI 1.200 EURO, CHE INCLUDONO LE FERMATE PER FARE I VISTI NECESSARI E...
ANCHE SE AVETE AVUTO IL COVID, NON SENTITEVI IMMUNI - IL RISCHIO DI REINFEZIONE CRESCE, NONOSTANTE LA TERZA DOSE, SOPRATTUTTO SE IL CONTAGIO PRECEDENTE ERA AVVENUTO CON LA VARIANTE ALFA E DELTA - MA E' ANCHE POSSIBILE PRENDERSI L’OMICRON 2 DOPO ESSERSI FATTI LA OMICRON - PERCHÉ NIENTE QUARTA DOSE? MEGLIO PENSARE A UNA NUOVA VACCINAZIONE PRIMA DELL’AUTUNNO CON UN VACCINO COSTRUITO SULLE MUTAZIONI RECENTI DEL VIRUS, QUINDI PIÙ PROTETTIVO...