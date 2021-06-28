FLASH! "IO CI METTERO' TUTTA L'ANIMA CHE HO" - TRA MILLE SUPERCAZZOLE CONTE TROVA IL TEMPO DI INFILARE ANCHE LA CITAZIONE DI "COME SAPREI", IL BRANO DI GIORGIA CHE VINSE SANREMO NEL '95. E' UNA TROVATA DI CASALINO?

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rocco casalino e giuseppe conte rocco casalino e giuseppe conte rocco casalino con giuseppe conte rocco casalino con giuseppe conte LE LACRIME DI ROCCO CASALINO PER L ADDIO DI GIUSEPPE CONTE A PALAZZO CHIGI LE LACRIME DI ROCCO CASALINO PER L ADDIO DI GIUSEPPE CONTE A PALAZZO CHIGI giuseppe conte e rocco casalino giuseppe conte e rocco casalino

 

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“SI VOGLIONO ADDOSSARE LE RESPONSABILITÀ A ME” - L’EX AMMINISTRATORE DELEGATO DI ATLANTIA, GIOVANNI CASTELLUCCI, ROMPE IL SILENZIO SUL CROLLO DEL PONTE MORANDI: “LA STRUTTURA AVEVA UN DIFETTO OCCULTO, MA VIENE DA CHIEDERSI SE NON SIA STATO ADDIRITTURA OCCULTATO” (DA CHI?)- “MI STUPISCE IL TENTATIVO DI COLORO CHE AVEVANO UN RUOLO PER ASSICURARE LA SICUREZZA E I CONTROLLI DI TRASFORMARE DOPO LA TRAGEDIA QUELLA CHE ERA LA CONDIVISIONE TOTALE IN IGNORANZA DI TUTTO. CERTO CHE MI DOMANDO SE NEL MIO RUOLO AVREI POTUTO FARE QUALCOSA DI DIVERSO, PERÒ…”

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