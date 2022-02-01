Secondo voi di chi parla la Ferilli?@SanremoRai #sabrinaferilli #sanremo2022 #amadeus pic.twitter.com/2JGe2h4jpT— Striscia la notizia (@Striscia) February 6, 2022
FLASH - "STRISCIA LA NOTIZIA" INTERCETTA UN FUORIONDA DI SABRINA FERILLI CHE SBOTTA: "FA IL PEZZO DI MERDA" - DI CHI STAVA PARLANDO? - VIDEO-
Secondo voi di chi parla la Ferilli?@SanremoRai #sabrinaferilli #sanremo2022 #amadeus pic.twitter.com/2JGe2h4jpT— Striscia la notizia (@Striscia) February 6, 2022
“PER UN'ORA È STATA L'INTER MIGLIORE DELLA STAGIONE, POI SI È SCOMPOSTA, COME PROSCIUGATA” - MARIO SCONCERTI: “CI HA MESSO MOLTE VOLTE DEL SUO, L'AUTOLESIONISMO È LA PRIMA CAUSA DELLA SCONFITTA. HA COMINCIATO INZAGHI CAMBIANDO TRE UOMINI POCHI MINUTI PRIMA DELLA RIMONTA MILANISTA, CALHANOGLU, LAUTARO E PERISIC, IL MIGLIORE IN CAMPO. NON SI CAMBIANO TRE UOMINI SU DIECI SENZA SPOSTARE MOLTO L'EQUILIBRIO DI UNA SQUADRA…”
CAFONALINO! - DEL MAIALE NON SI BUTTA VIA NIENTE, DELLE OCCASIONI PER FARSI VEDERE A (FINGERE DI) SPADELLARE CON QUALCHE VOLTO NOTO NEPPURE: ALL'EVENTO ROMANO "DISPENSA STELLATA" HANNO PARTECIPATO BARBARA CHIAPPINI, ELEONORA PEDRON E LELLO ARENA AFFIANCATI DALLO CHEF CIRCIELLO - IL TEMA ERA NOBILE: UTILIZZARE ZAMPONE E COTECHINO DEL DOPO NATALE, VISTO CHE L'ITALIA BUTTA VIA 65 CHILI PRO CAPITE DI CIBO, OLTRE LA MEDIA EUROPEA DI 58 CHILI… - FOTO
ALTRO CHE TRANSIBERIANA! - GRAZIE AL COMPLETAMENTO DI UN TRATTO DI FERROVIA NEL LAOS, SI POTRÀ ANDARE DAL PORTOGALLO FINO A SINGAPORE IN TRENO CON UN UNICO BIGLIETTO – IL PERCORSO, CHE BATTE IL RECORD DELLA LEGGENDARIA TRANSIBERIANA, È LUNGO 18.755 CHILOMETRI E PER COMPLETARLO CI VOGLIONO 21 GIORNI – IL COSTO DEL BIGLIETTO SI AGGIRA SUI 1.200 EURO, CHE INCLUDONO LE FERMATE PER FARE I VISTI NECESSARI E...
"LA FASE CRITICA STA FINENDO, ORA SERVE PIANIFICARE LE RIAPERTURE CON GRADUALITÀ” - IL COORDINATORE DEL CTS, FRANCO LOCATELLI: “IL PREZZO PIÙ DURO, ECONOMIA A PARTE, CHE PAGHEREMO DAL PUNTO DI VISTA DELLA SALUTE E’ AVER RIDOTTO GLI SCREENING ONCOLOGICI, RITARDATO INTERVENTI CHIRURGICI O RICOVERI PER TRATTAMENTI CHEMIOTERAPICI VUOL DIRE TROVARCI DI FRONTE A MALATI CON PATOLOGIE IN FASE PIÙ AVANZATA O CON MINORI PROBABILITÀ DI CURA. RIDURRE L’ISOLAMENTO PER I POSITIVI ASINTOMATICI? IN SOGGETTI ASINTOMATICI POSSONO ALBERGARE CARICHE VIRALI ELEVATE ED ESSERE IN GRADO DI CONTAGIARE”